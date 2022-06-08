黑白MBTI 它的边界在哪里？

来源：成都商报电子版

最近，MBTI测试（全称“迈尔斯-布里格斯类型指标”，是一种自我报告式的人格测评工具）火了起来。数据显示，在微博，与MBTI相关的最热门话题阅读量超24亿，讨论数近百万。在豆瓣，“人格气质心理”小组已有26万名网民参与。一些网民一边热烈讨论彼此的性格类型，一边用戏谑的表情包调侃不同性格的处世态度。而一些用人单位甚至以此为准则决定员工职业发展前途。

那么，MBTI测试真的靠谱吗？将测试与职场挂钩又是否合理呢？

MBTI测试将人的人格分为16种类型，分别用四个具有代表性的字母组合表示。MBTI测试属于正规的心理学测试，比星座更有可信度。

可欣的故事：从小就和“别的小孩不一样”

做了测试后找到“组织”

“经常情绪低落，思想悲观无法自拔。来测测你是哪一种人格吧”“今日推出恋爱MBTI测试，你是什么恋爱人格呢”……时下，在青年社交圈里，MBTI正成为话题“顶流”，很多年轻人借此在网络社交中打开聊天话题、建立自己的圈子。

26岁的中国北京女孩可欣就是其中之一。从小，可欣在大人眼里就和“别的小孩不一样”。前不久测了MBTI后，她发现自己就是这样的性格，之后她加入了这个性格类型的网络小组和社交群，“小组和群里经常讨论，我感觉自己找到了很多志趣相投的同伴，大家在实践着这个性格类型定义的行为特征，形成一个互相抱团取暖的群体”。

据了解，作为一种自我报告式的人格测评工具，MBTI测试将人的人格分为16种类型，分别用四个具有代表性的字母组合表示，比如“ENTP”代表好奇心旺盛的辩论达人、“INTP”则代表内向理智的逻辑学家。

持有医师证的北京心理治疗师黄医生告诉记者，MBTI是一种普遍的人格测试量表，在心理学领域，这样的人格测试量表很多，比MBTI更准确的还有卡特尔16PF（16人格）测试等，“MBTI测试不是玄学，其优势是比较方便、简单，题量相对较少，更宜于操作，属于正规的心理学测试，比星座更有可信度。值得注意的是，测试或许有纾解焦虑、‘润滑’社交的功能，能够帮助人们找到群体归属感与认同感，但测试结果没有一劳永逸的终极答案，不应神化测试”。

瑶瑶的故事：测试后被推荐咨询师

花200人民币求了个“安慰”

不少平台看到了MBTI测试蕴含的巨大商机，并推出了各种类型的性格测试：无恋爱经历版、高考专业选择版、情景佐证多重验证人格版……打着各种各样名头的测试题让人眼花缭乱。

收费解锁性格

“性格密码”课售价动辄上千元人民币

一些平台通过“测试上线—大量刷屏广告增加用户熟悉度—付费报告”的模式“掘金”。记者打开网络上某条点击率较高的MBTI测试链接，花15分钟做完93道题后，平台显示需要支付19.9元（人民币，下同，约4新元）才能“解锁报告”。面对这样的情况，不少测试者的心理是：花了这么多时间精力做题，如果不知道答案，就白费了，不如花点钱。

值得注意的是，测试推广者“巧妙”地把测试结果与受测者职业发展、就业前景等关联起来，号称可以通过解析用户性格来帮助个人发挥职场优势、突破性格制约。有的机构或个人还以此为噱头，开设名为“性格密码”的相关课程，售价动辄上千元。这些课程以“如何看人识人”“如何提升洞见力”“如何规避性格短板”等为主题。

衍生一系列产业链

交钱培训就能当咨询师

还有一些商家利用MBTI测试开发了“心理咨询”“个性解析”等产业链。来自江苏苏州的瑶瑶正处于求职的关键期，由于对未来充满焦虑，她便去做了一次MBTI测试。后来，根据平台推荐，她又付费找了一位咨询师，对方根据她在生活、工作上的困境对其进行开导。整个过程大约半小时，花费200元。

据了解，瑶瑶花的这笔咨询费只是普通咨询师的网络咨询价。目前，许多测试平台上的推荐咨询师分为中级、高级、资深、专家等级别，级别越高、咨询费用越高。如某测试平台上负责职场心理的专家级咨询师的咨询费为每小时800元至1500元不等。记者在调查中发现，在申请“咨询师”通道中，咨询师拥有“执业资格”和不少于48小时的培训即可入驻。记者通过几家提供心理咨询师考核服务的教育机构了解到，这个“执业资格”的范围非常广，很多协会和机构都能提供类似证书，而获取证书的考试大多属于“交钱就能过”。上述招募平台也并没有限制有关培训课程的类型，几乎是有“执业资格”就行。

小阑的故事：内向的她做完测试求职遭拒

被用人单位建议去干“外向的活”

MBTI测试火了，可一些职场人却深受其扰。“MBTI与其他心理测试最大的不同，在于其看似权威性的宣传，比如‘职场常用’‘历史悠久’等字眼。且不同于以往别的小测试，它的题量较多，这会让测试者认为，这种测试更权威、更能体现全面的自己。”目前就职于某国企人力资源（下称HR）岗位的妍羽说。

“95后”北京市民小白最近正在求职，每次投简历前，她都强迫自己做一次MBTI测试，只有测出“完美人格”，她才会放心地将简历投递出去。

小白这么做并非毫无依据。记者最近在一些互联网招聘平台上看到，有不少求职者吐槽“过了公司终面，却因性格测试结果和岗位要求不符被辞退”；“如何在公司面试做性格测试保证不被淘汰”的经验帖浏览量也居高不下。

北京某IT（信息技术）公司HR李女士之前求职时，曾被一公司要求做MBTI测试，她当时感觉非常可笑，“凭什么用这个结果来定义我”？入职现在的公司从事人事管理工作后，她也坚决抵制将MBTI测试直接用于招聘等工作。

但还是有一些公司将MBTI测试与职场挂钩。大学毕业生小阑今年在北京某公司参加财务岗的面试，在双方开始谈及待遇后，公司向其提供了一套性格测试链接。测试结果出来后，公司告知她，其性格完全不适合该项职位，予以拒绝。同时，人事部门建议小阑转行至营销策划，认为根据测试，其属于外向、活泼、喜欢设计和美感的性格。“当时人事和财务主管说，根据测试结果，我是一个勇敢的人，不管调去哪个岗位都不会害怕，劝阻我继续报财务岗位，因为‘性格不合适’。但我很清楚，我是一个内向、不喜欢挑战和变化的性格。”

职场使用MBTI的界限在哪里？

应遵循信息收集规则 警惕就业歧视倾向

中国劳动关系学院副教授张丽云认为，MBTI测试可以作为招聘时的一种筛选办法或工具，但从MBTI的内容上看，只是对求职者的性格特征、比较适合从事哪些工作等方面进行简单评估，起到的是辅助性作用，不能成为决定性的因素。

“从本质上讲，MBTI测试是一种劳动合同订立过程中的劳动者信息收集行为，应遵循劳动合同法和个人信息保护法中规定的信息收集规则。”中国劳动关系学院法学院院长沈建峰说。

针对部分公司以MBTI为准则决定员工职业发展前途的现象，沈建峰说，首先并不是所有劳动者都要进行职业性格测试，人格倾向对大量普通的工作来说并无太大影响。进行人格测试并据此不招录特定劳动者，等于是用和工作没有关联的抽象标准对劳动者进行排斥，有就业歧视的倾向。

“其次，就这种测试本身的科学性而言，目前理论和实务界也有一定争议。在此背景下，使用这种测试的必要性也应受到限制。人力资源管理不应过度迷信它。”沈建峰说。

MBTI对于用人单位的核心价值在哪里？

与其用在筛选上 不如用在沟通上

在妍羽看来，性格测试的初衷是规避风险，同时也是对候选人负责。如果性格不适合公司或岗位，候选人入职后也会感觉痛苦，双方都会受到损失。从用人单位角度出发，要关注MBTI的核心价值——与其用在筛选上，不如用在沟通上。性格测试应当帮助用人单位了解每个求职者的风格和特点，从而找到团队合作里最合适的场景。