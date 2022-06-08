AI技术“高考通关” 数字人产业价值凸显

来源：科技日报

作者：刘艳

今年高考第一天，首位AI（人工智能）数字人考生度晓晓作答的议论文刷屏。

有着20多年教学经验的申怡老师曾担任北京高考语文阅卷组组长，她为度晓晓的作文打了48分，从历年情况看，作文成绩获得48分及以上的考生，不足25%。

不仅如此，在百度文心千亿大模型的加持下，度晓晓仅需40秒就能写出40多篇命题作文。

百度集团副总裁肖阳视度晓晓的“成绩”为AI技术的“高考通关”，他指出，高考作文这类长文本写作对AI挑战很大，虽然度晓晓写作文只是AI能力的一次测试，但验证了技术不再是AI创造内容的短板。

有成绩也有瑕疵，申怡说：“这篇作文有个‘丢分点’，就是使用了‘YYDS’（‘永远的神’，即某样东西或某个人优秀卓越）这样的网络流行语，一般我们人类考生不会犯这样的错，度晓晓应该是误用了。”

对此，肖阳表示，AI和人一样有不完美之处，虽然从前后文看，度晓晓将“YYDS”用得很贴切，但的确不合规则，还需要继续学习、进步。

百度、商汤、科大讯飞等科技企业的相继入局，为数字人行业积蓄了势能，让以AI为核心能力的数字人无论是技术还是效率，都有了本质的提升。

作为当前元宇宙产业最火热的赛道，数字人市场已经打开。

据北京城市副中心应用场景产业联盟和速途元宇宙研究院6月6日发布的《2022虚拟人产业研究报告》数据，2025年，中国数字人（虚拟人）相关企业数量将突破40万家，到2030年，数字人整体市场规模将达到3095亿元（人民币，约639亿新元）。

速途元宇宙研究院预测，2022年前后，在元宇宙概念驱动下，以IP（知识产权）经济为主要驱动的内容生态将打开虚拟人市场的需求；2025年前后，随着元宇宙虚实共生业态的逐步完善，数字人市场将迎来以人机交互为主要发展方向的二次爆发。