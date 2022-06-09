自行车“一车难求”，背后是城市发展之变

来源：工人日报

作者：张海英

据6月7日《武汉晚报》报道，自行车不是新鲜玩意，不如露营、飞盘等新兴的户外项目具有天然的吸引力。但在当下的时间节点，骑自行车这个古老的出行方式，或称运动方式，开始展露出新的面孔。比如，一些城市里自行车骑行风潮正盛，经常出现密密麻麻的堵车现象；有的自行车车型经常缺货，交货期长达一年……

无论是自行车“堵车”，还是“一车难求”，似乎都与当下的时代发展有些格格不入。从出行角度来说，汽车保有量的上升，加之便捷的公共交通体系，让自行车的“生存空间”越来越小。从运动角度看，如今的运动方式、健身器械、锻炼场所越来越多，公众可选择的空间也越来越大。如此现实语境下，自行车何以获得诸多人的偏爱？

这既与城市服务能力、管理理念之变有关，也与公众的思想观念转变有关。在上世纪80年代，自行车之所以成为主要交通工具，原因是大多数市民买不起汽车，同时，乘公共交通工具出行不够方便。而如今人们选择自行车，是因为城市为自行车出行创造了合理空间，鼓励市民选择绿色低碳的出行方式。比如，北京近几年持续加大慢行系统建设，不仅对核心区慢行道进行提升改造，而且压缩了多条主干道的机动车道宽度、增加非机动车道宽度，并通过种植行道树、扩大绿茵覆盖等，为市民骑行创造更安全、舒适的环境。再如，广州等城市持续开展非机动车道改造优化工作，为自行车出行提供有利条件。

也就是说，如今公众骑自行车出行，既能解决通勤问题也具有健身效果，既能配合建设低碳城市又能欣赏沿途风景。而且在一些城市里，骑行已经形成不少“圈子”，自行车变成了一种社交工具，在很多人的观念中，自行车已经不是纯粹的交通工具，而是集多种实用功能于一身的新生活方式的重要载体。

当然，自行车骑行热可能也与冠病疫情防控常态化有关。为防控疫情，有的地方对公共交通运行作出了一些调整和限制，自行车某种程度上成为解决“最后一公里”问题的最好帮手。

事实上，很少有一种交通工具能像自行车一样，同时满足出行、运动、绿色、社交等多种需求。

进而言之，骑行热可能带来的自行车行业、产业发展，同样令人感到欣喜。前几年，共享单车的发展拉动了自行车订单量的增加，今天，当骑行成为一种风潮，自行车产销行业和企业，或将迎来新的春天。

自行车“一车难求”，既反映出城市走向绿色低碳发展之路的变化，也反映出公众对健康、环保理念的认同和践行。接下来，有关部门还可以考虑进一步做好相关匹配规划，加强自行车专用道、存放设施等公共基础建设，让公众骑车出行更便捷、更舒心。