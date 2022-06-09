精细化保护“老字号”知识产权

来源：中国《经济日报》

作者：韩秉志

针对不少老字号被滥用、盗用、抢注，争讼不断、维权软弱等现象，日前北京市人民检察院第四分院与西城区人民检察院两级联动，探索设立老字号知识产权保护检察联络点，把“诉源治理直通车”开到老字号企业身边，提供法律咨询、诉讼指引、法律培训等一站式“检察套餐”服务。

近年来，许多地方更加重视老字号，并着手加以保护和发展。比如，底蕴深厚的古都北京，孕育出内联升、瑞蚨祥、张一元、同仁堂、全聚德、月盛斋、稻香村等不少闻名全国的老字号品牌。这些老字号不仅数量多、分量重，而且所涉领域广、影响力大。据统计，自2014年北京知识产权法院建院至2021年底，该院已审结涉老字号案件468件，对恶意抢注老字号品牌、攀附模仿使用老字号标识的行为予以重拳打击。

不过，也有老字号企业经营者坦言，由于自身缺乏专业法务团队，在维权过程中难免出现诉讼周期长、打假成本高、执行效果不理想等诸多问题。尤其是疫情发生后，随着客流逐渐从线下转到线上，老字号对直播带货中的异地网络侵权行为却“投诉无门”。如何在严厉打击侵犯老字号知识产权犯罪的同时，实现对老字号知识产权的精细化保护，日益成为在实践中需要探索解决的新课题。

保护老字号知识产权在于保护创新。没有创新的传承，是不能持续的传承。老字号之所以能被世代传承，归根结底在于其能够自主创造独特鲜明的技艺。正因为老字号产品和服务具有鲜明特色，要加强对老字号知识产权全链条保护，让创新成为引领发展的第一动力。

保护老字号知识产权在于保护文化。数不胜数的老字号承载了中华民族的工匠精神和优秀的传统文化，某种意义上成为一座城市的历史与文化记忆。对文化特色浓、品牌信誉高的中华老字号要加强培育扶持，持续增强其文化承载力。

保护老字号知识产权在于保护发展成果。老字号的“金字招牌”经过长期使用和历史沉淀，具有广泛的群众基础，已形成较为丰厚的品牌价值。可以预见，集历史、文化、商业等于一体的老字号，在未来经济增长进程中将起到强劲推动作用。为此，要通过政府引导和机制建设，把老字号市场主体的内在动力激发出来。