年轻人不要被“副业焦虑”挟裹了

来源：新京报

作者：刘昀昀

主业之外，你搞过副业吗？

据半月谈报道，疫情下，越来越多的年轻人计划或正开展一门副业，拍短视频、做家教、兼职翻译、开网约车等纷纷上阵。一些年轻人通过合理规划在副业上尝到了甜头，但更多人则因一时冲动，让副业变成“负”业。

发展副业，并不是一个新鲜事物。几年前，“斜杠青年”一度很火，指的便是一群拥有多重职业和身份的人群。而近来，尤其是疫情以来，或是个人时间变得更加充裕，可以发展更多个人爱好；或是为了增加收入，以抵御未知的风险，总之，越来越多的年轻人开始选择一门副业。

对于年轻人来说，发展副业的初衷当然是好的。他们大多不甘于固定而呆板的生活，试图寻求另一种发展的可能。这种趋势，值得鼓励。但更需要警惕，如今部分年轻人的副业发展正在偏离原来的轨迹，甚至形成一种“副业焦虑”。

这部分人，不仅没有赚到钱，反倒“花钱买教训”——副业变“负”业。当然，原因有很多，其中非常重要的一点在于，部分没有做过详细自我评估与市场调查的年轻人，一心只想“赚快钱”，又不甘落在别人身后，便极容易被人为制造的“副业焦虑”裹挟，一时冲动就开启了并不适合自己的“副业之旅”。

那么，到底是谁在制造“副业焦虑”？揆诸短视频、社交平台等，经常可见带有“副业”的推文或者经验分享，在一套精致的话术包装下，似乎副业成了年轻人发展的“刚需”。这样的说辞与暗示，无形中将本就容易动摇的年轻人，推到了一个更加冒失与焦虑的境地。

此外，配合“副业焦虑”，配音、编程、剪辑、拍摄等速成班也多了很多“招生广告”，而且往往打出“低门槛、低投入、高收益”的招牌以吸引受众。报道中，“六个月学会Python”“零基础小白也可以变身剪辑大师”等内容并不少见，也有不少年轻人遇到过交完培训费才发现被坑的情况。

因此，对于年轻人来说，有必要警惕这种被制造出来的副业“需求”。那么，该怎么缓解“副业焦虑”？最重要的一点，就是不能本末倒置。也就是说，年轻人切不能盲目跟风甚至出于攀比的心态，将更多精力与关注投入到副业中。

做好主业，才应该是年轻人工作的重心。只有搞好主业，才能在就业市场上保持持久的竞争力，也才有余力开拓副业，发展兴趣爱好。

如果说，一些年轻人开展副业的初衷是为了抵御焦虑，也需认识到，做好主业才是缓解焦虑、促进成长最为可靠的方式。有了这种认识之后，年轻人也才会不轻易掉进副业的“陷阱”。

开拓副业，不妨先做好自我未来规划，充分了解自己对副业的诉求，以及相关行业的发展前景。同时，也要保持平和放松的心态，切忌急功近利。如此，方能更好地确定适合自己的领域，而非人云亦云，蜂拥而上“赚快钱”。