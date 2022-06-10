高颜值乡村吸引年轻村民“回流”创业

来源：长江日报

作者：余康庭 王志龙 张玲 剧恬

“车在林中走、路在绿中续、人在景中游。”5月27日，长江日报记者从中国武汉市汉口镇出发，驾车不到一小时，驶入黄陂区木兰大道后，便被一旁的美丽乡村所吸引：“马头墙”“挑檐”“披檐”，白墙灰瓦，楚风汉韵，两层或三层的中式连体小别墅错落有致，干净的乡间道路延展到户……这就是火爆武汉近郊自驾游朋友圈的“明星村”——黄陂区长轩岭街东风新村。

村子美房子大 “城里的亲戚羡慕得不得了”

走进东风新村，大片的草坪、明净的路面映入眼帘，村里自来水入户、燃气入室、电路入地，生态停车场、污水处理厂等设施配套完善。

今年27岁的村民鄢正正在自家门前赏花喝茶，看到记者，他主动当起东风新村的“代言人”，热情地邀请大家到他家参观：全屋约200平方米，共三层，六室两客厅一餐厅三卫一厨，家具家电应有尽有。“我这个房子就是个小别墅，城里亲戚来玩羡慕得不得了，都想在这租一栋周末来度假，很有面子！”鄢正说，以前他住在东风村鄢家湾，路坑坑洼洼的，房屋老旧，一到下雨天就是一身泥。如今，搬迁后的东风新村有专门的保洁员打扫卫生，垃圾分类日清、日运，“环境不晓得几好”。

“以前各方面条件差，我就到武汉市做装修工去了。如今，村里居住环境好了，发展机会变得更多，去年我就回村里搞小龙虾养殖了。等村里乡村游产业成熟后，我还打算搞一家综合性的生态垂钓采摘园，吸引游客来玩。”鄢正笑容满面地憧憬未来。

这两年，黄陂区长轩岭街像鄢正这样“回流”返乡创业的年轻人越来越多，他们的出现，为美丽乡村注入了新活力。

据悉，近年来，黄陂区实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的标准，大力建设美丽乡村，对木兰大道沿线可视范围内村庄进行整治提升，采取原位、异地两种方式集中还建，打造木兰大道美丽乡村连绵带。其中的东风新村，由原东风村鄢家湾、吴付湾两个分散的自然湾合并集中而建，建筑面积27800平方米，共建成房屋46栋175套，2020年5月交付使用，目前已有160户入住。

“（中共）党建+民宿”赋能小村庄 让村民家门口吃上“产业饭”

“既要‘搬得出’，又要‘稳得住’，让村民在家门口过上好日子，收入有保证。”黄陂区长轩岭街东风村中共支部书记许海燕介绍，东风新村是东风村的一个典型样本村湾之一，目前村里正依靠紧邻木兰山、木兰天池等多个景区的特点和木兰大道的区位优势，借着美丽乡村建设的东风，发展民宿项目，在乡村游产业上做“文章”。

“在长轩岭街和黄陂区相关部门的支持下，我们早期已引进了武汉轩岭农业发展有限公司和湖北田园风景观园艺有限公司，通过发展餐饮、度假休闲游、观光，不仅解决了村民就业问题，还提升了东风村的知名度和影响力。”许海燕说，农庄成立后，优先安排本村村民就业，目前，在轩岭农业轩岭农庄和湖北田园风景观园艺有限公司上班的有十几位村民，月工资在2600元（人民币，约537新元）左右。

村民万凤芹工作的轩岭农庄，从家出来过个马路就到。“在家门口上班很近很方便。搬进了这么好的房子，还在家门口有了一份稳定的收入，以后的日子肯定会越过越幸福！”万凤芹说。

富不富，关键看支部（指中国共产党支部）。对于村里以后的发展，东风村中共支部书记许海燕心里早有了新的憧憬和打算。她介绍，今年3月，在全市“国企联村”行动的推动下，东风村和武汉农业集团新农村建设有限公司结对，启动美丽乡村建设新项目，用党建带动民宿项目，将以“农舍变民宿”为突破点，在东风村付家下湾的10.5亩村集体土地上，打造一批建筑面积近3700平方米的独栋民宿，首期计划将在今年底竣工并对外开放运营。

“通过项目首期的示范带动，我们后期计划把东风新村多余的房屋集中签订协议租下来，融入整体规划，实施‘党建+民宿’战略，建立游客驿站、打造民宿产业，让村民们通过产业发展过上更加富裕的生活，在新居里越过越红火。”许海燕说。