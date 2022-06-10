居家办公后，为什么我们越来越忙了？

来源：澎湃新闻

作者：陈良贤 王亚赛 张津

冠病疫情不仅改变了我们的生活，也改变了我们对办公场所的态度。

居家办公，曾是无数打工人梦寐以求的理想工作形式。全球大流行前，多数体验过居家办公的人，都止不住夸赞它的好处：省去了通勤的烦恼、上下班时间更弹性、摸鱼时不怕老板突然出现……

但当疫情来袭，在家工作成为一件稀疏平常之事时，大家却感觉这种形式好像并没有想象中的那么美好。疲惫、难过等情绪词，成了很多人描述自己居家办公状态的高频词。

曾经的求之不得，到如今弃如敝屣，到底是什么让我们对居家办公的评价发生了180°的大转弯？

工时更长了，但领导还是不太开心

在中国北京望京上班的杨飞，由于疫情，在4月中旬就开启了居家办公模式。他觉得在家办公比去公司上班累多了，“设备都搬到家里了，对我来说，居家办公就是更忙+（加上）没周末。”

虽然杨飞所在的公司工作节奏相对较快，但感觉“在家工作后反而更辛苦”的人，并非他一个。

在刚过去的5月，澎湃新闻发起了一项有关居家办公情况的问卷调查，结果显示，超过一半的受访者疫情期间的在家工作时长，比平常更长；而工时变短的人，占比不到三成。

即使是被视为最适合远程办公的科技公司，也没能解决在家工作时间更长的问题。2021年9月，《自然：人类行为》杂志刊登了一篇聚焦了6.1万名微软公司员工居家办公情况的论文，结果显示居家办公的时长比平常多了10%。

这一点，让很多人始料不及。

开始居家前，很多人觉得被节省下来的通勤时间，可以让自己多睡一小时，或是优哉游哉地吃顿精致早餐，中午还能在床上小憩一会，下午到点了屏幕一关就是下班。

但实际上，居家免去了上下班的通勤之苦，却也模糊了上下班的界限。根据澎湃新闻的调查，遭遇过居家办公时间延长的上班族们，这一点，让很多人始料不及。

开始居家前，很多人觉得被节省下来的通勤时间，可以让自己多睡一小时，或是优哉游哉地吃顿精致早餐，中午还能在床上小憩一会，下午到点了屏幕一关就是下班。

但实际上，居家免去了上下班的通勤之苦，却也模糊了上下班的界限。根据我们的调查，遭遇过居家办公时间延长的上班族们，有83.6%的人有“工作和生活没了界限”这一问题，常常不知不觉就加班了。

一位在今年3月居家办公的深圳白领在社交媒体上吐槽道：“所谓的云办公，就是24小时on call（即随叫随到）！”很多人和她一样，明明下班时间已到，但同事、客户还是不断发消息，自己也只能继续在线工作。

尽管打工人的工作时间变长了，但老板可能未必会满意，因为在家工作的效率可能还是敌不过在办公室的。

日本的经济产业研究所（RIETI）所长森川正之从大流行开始后，连续几年追踪研究了本国人在疫情期间的居家办公效率。根据他的调查，如果说在办公室的效率是100，那么在2020年的时候，大家在家办公的效率平均只有61。

即使疫情发生的这两年多里，大家调整了自己的工作方法、改善了居家办公条件，但森川正之的统计结果显示，到2021年，被调查者的居家办公平均效率还是只有在公司时的78%。

为什么会这样？不是说居家办公会带来更高的工作满意度、效率会更高吗？

居家办公这事，很多人还没准备好

虽然疫情出现的这两年多时间里，带火了很多居家办公的软件或硬件，但还是有些工作环节让人觉得线上不方便，其中被吐槽最多的就是沟通环节。

一位在互联网公司工作的设计师江彩接受澎湃新闻采访时提到，居家办公期间，她最头疼的就是沟通：“一天优化20个UI（即用户界面）问题我们倒不怕，但线上讨论一些细节时，真的费时费力。”

很多人都有相似的体验，在家办公时，大家就很想念一转椅子就能和同事说上话的日子。想说的未必是多重要的话，或许就是些琐碎的小事。“比如有个参数我突然忘记了，在办公室随口一问就行了，但线上特意问就好像有点多余了，”江彩说。

而对那些沟通环节特别多的工作来说，居家办公真的是噩梦。通过分析受访者的情况，我们发现，沟通工作很多的岗位，居家办公的时间相较往常出现增长的比例，要比其他岗位高很多。

杨飞在接受采访时就提到，他有的同事特别喜欢打电话和发长串语音，无论大事小事都要这么沟通，这让他很受困扰。

居家办公后出现的沟通壁垒，不仅降低了沟通协作的效率，还让不少人不愿过多和同事进行交流。

上文提到的一项跟踪微软员工居家办公情况的研究就发现，不少人在工作转为线上后变得更加孤立，即使是业务小组的内部，也变得“不那么相互联系”。这对公司而言，不是什么好消息，因为它意味着同事间分享信息和创意的机会在减少。

除了沟通成本的直线上升，很多人居家办公的效率会大打折扣，也和家里分心的事太多不无关系。

烧饭洗碗、洗衣拖地……这些家务事虽然每一样做起来都不是太繁重，但却分散了相当多的精力，特别是家里还有娃的话，就更难聚精会神工作了。

有位妈妈就在微博上提到，自己刚开始居家办公的时候，孩子很不适应。好几次她开电话会的时候，孩子都会跑来求抱，她只能暂时离开会议。

除了这些躲不掉的家务事，家作为我们最温暖的港湾，诱惑的确不少。

有人说自己在家上班时老是分心，一会吃水果一会刷视频，安安静静坐在电脑前写方案的时间不超过3小时，全靠晚上补进度。妥妥的“白天游四方，黑夜熬油补裤裆”。

还有人在居家办公期间，就赖在了床上。根据澎湃新闻的统计，有15.4%的受访者会把床设为自己的办公区域，还有16.9%的人在阳台上工作，十分舒服。

疫情后，居家办公会离我们而去吗？

尽管疫情期间的居家办公差评如潮，但不可否认的是，这种弹性的工作形式仍充满了吸引力。例如智联招聘与北京大学国家发展研究院在今年5月发布的《中国远程居家办公发展报告》显示，疫情以来，居家办公在求职者中呼声就很高。

而且需要注意的是，那些差评中，其实混杂着相当多对疫情带来的非正常生活的不满。“想网购、想逛街、想唱K、想看电影、想出去旅游、想正常上班摸鱼！”一条拒绝居家办公的微博这么写道。

在调查人们对居家办公的态度时，澎湃新闻记者发现，和因为疫情而被迫居家办公的体验不同，多数体验过其他原因居家办公的人，都对其给出了好评。

森川正之的调查结果也同样显示，在疫情期间居家办公过的员工，仅有10.9%的人表示，疫情结束后将不再选择居家办公，只是决定权不在他们手上。在同一调查中，有超过50%的公司表示，会在疫情之后结束远程办公。

毕竟，对很多领导而言，居家办公的体验可能并不太好。

“居家办公后，明显感觉组长在工作群里@（提到）人的次数变频繁了。”杨飞在接受澎湃新闻采访时说。他觉得，这是失去掌控后产生的焦虑感所致，“在公司，领导觉得你是工作中偶尔摸鱼；在家，领导觉得你是摸鱼中偶尔工作。”

疫情期间，针对居家办公，有些公司就升级了对员工的监控方法。今年5月，某公司就被爆出，要求员工安装监控软件，从而每五分钟自动截屏，且如果每天截屏不够89次就算旷工。

但也不是没有积极拥抱居家办公的公司。

今年2月，在线旅游平台携程宣布，全公司推行混合办公制度，每周有两天可以在家办公；4月，民宿平台爱彼迎开始允许员工永久性远程工作……

不过，公司愿意员工远程办公，也有着自己的小算盘。澎湃新闻的问卷调查结果显示，相比更高的生产力，支持居家办公的领导，更看中的是由此带来的其他好处。

携程（旅行网）的员工在体验过混合办公模式后，离职率下降约三分之一；宣布全体转向远程办公后，爱彼迎开始大面积缩小办公室面积。

如此看来，即使未来新冠全球大流行结束，灵活办公也会继续发展。

最大的障碍，可能还是居家办公时，工作和生活界限不清的问题。毕竟，谁也不想在家工作后反而更辛苦。

（应受访者要求，杨飞、江彩为化名）