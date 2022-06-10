“隔离险”成“网红”产品 不少投保者却表示：理赔难

来源：北京日报

作者：潘福达

“隔离不用愁，在家躺着数钱”“人在家中坐，钱从天上来”“隔离1天领200元（人民币，下同，约41新元），一杯奶茶钱保障一年”……近两年，受疫情反复及其带来的不确定性影响，不少保险公司顺势推出“隔离险”，用户一年保费花上几十元，就能获得几十万元的总保额。隔离险一经推出就备受热捧，成为“网红”产品。但不少投保者反馈隔离险“理赔难”，近期理赔纠纷层出不穷。为何用户因疫情被隔离却无法获赔？消费者购买这类产品又要注意些什么？

隔离险投诉多至千余条

“我们楼有确诊，一直封楼，隔离这么久了申请两次都拒赔，那我买隔离险还有什么用？”中国上海用户刘先生咨询保险公司客服时，对方称“被保险人因与新冠患者密接，或处于中高风险地区被隔离才可保障”，这让他倍感气愤。不少投保隔离险的上海用户反馈，保险公司均以“上海没有中高风险地区”为理由拒绝理赔。

在某投诉平台上，以关键词“隔离险”进行搜索，相关投诉超过了3000条，涉及多家保险公司相关产品，拒赔理由包括“不符合中高风险地区分类”“无法开具隔离证明”“缺少诊断证明”“无症状感染者不是确诊病例”等。保险公司拿着保险合同解释拒赔原因，消费者认为应以“实质性隔离事实”为依据，而不是根据保单条款玩“文字游戏”。

有保险公司透露，业内在理赔时按照保险合同约定，以中共国务院客户端小程序上显示的风险划定标准来进行理赔，但在实际理赔中已放宽理赔口径，应赔尽赔。有的用户通过投诉等方式获得了保险公司的“通融赔付”，但也有用户反馈尚未得到赔付。

产品理赔规则差别大

“隔离险”的走红始于2021年下半年，包含冠病隔离津贴保障责任的保险产品因为其切中消费者痛点、高杠杆率而一度热销，给保险公司带来较高流量，但消费者投诉不断，这款网红保险产品争议不断。

中国北京工商大学保险研究中心副秘书长宋占军介绍，实际上隔离险在新冠肺炎疫情出现之前就有，一般是以特定传染病隔离津贴附加险的方式出现，在冠病疫情发生后隔离险才进入公众视野，之所以俏销，是因为消费者希望通过保险的方式分担因隔离带来的收入减少或费用支出风险，保险公司也将其作为创新型引流产品，在保险代理人渠道、互联网保险平台纷纷销售，供需两端共同推动隔离险火爆。

但隔离津贴类保险产品缺乏定价依据，保险公司跟风追求市场流量，为理赔纠纷埋下隐患。记者翻阅多款产品注意到，不同产品在对于相关责任的定义有较大区别，消费者如果“闭眼”投保，事后理赔很容易遭到拒赔。

例如蚂蚁保和人保财险推出的“安疫保（含冠病隔离）”产品，隔离赔付情形仅包括集中隔离，不含居家隔离，而且“集中隔离自费损失津贴”责任仅赔付被保险人集中隔离期间发生的自费支付的住宿费用、餐食费用、检疫费用以及因被隔离误工导致的误工费用损失；另一款“华泰新冠隔离保障险”同样称保险责任不含居家隔离，仅承保被保险人由于乘坐公共交通工具导致疑似感染或被确诊感染新冠病毒肺炎被依法依规实行强制隔离，并且不含无症状感染者。

业内人士表示，造成理赔困难的一个原因是投保者盲目投保，在广告噱头的吸引下未分辨合同要点就直接投保；保险公司也为了控制理赔风险，将免责条款细化，增加理赔限制条件。

投保时要明确保障责任

今年2月，针对“隔离险”存在不实宣传、理赔困难等问题，中国银保监会财险部下发《关于规范“隔离”津贴保险业务经营有关问题的紧急通知》，对“隔离”津贴保险业务进行规范，要求保险公司规范相关产品，不得以博取消费者眼球为目的，进行片面宣传和恶意渲染炒作。在监管部门的引导下，大量“隔离险”产品整改并重新上市。

宋占军介绍，《通知》发布后保险公司在宣传和销售页面已经较为规范，前期片面宣传、恶意渲染炒作进而引发理赔纠纷的情况有所改观，但近期保险公司针对同一案例赔付却不一致、理赔服务力量不足等，依然给消费者造成困扰。

“而且要看到，在奥密克戎变异株的影响下，前期产品定价存在赔付过大风险，保险公司要全面认识疫情的不确定性，充分评估隔离险的运营保障能力和理赔风险。”他建议，保险公司要对理赔条件进行清晰界定，避免“通融赔付”，减少理赔的模糊地带；消费者在购买时也应进一步认识该产品的赔付触发条件和理赔材料要求，正确做出购买决策。

中国银保监部门此前提示消费者在购买隔离险前需先了解“二保”，即“不保什么”和“保什么”，购买后需注意留好相关隔离证明。尤其需要注意的是，在投保隔离险时，消费者所理解的“隔离”并不一定是保险条款中所界定的“隔离”，健康监测、居家隔离等均不在上述隔离险保障范围内，消费者在选购时应仔细阅读保险条款，明确保障责任和范围，认真判断是否符合个人实际需求，谨慎投保，申请理赔前先向所承保地保险公司咨询，了解理赔时的材料清单和相关要求。