“6·18”在即，别让预售制“玩坏”了消费热情

来源：新京报

作者：丁慧

“冬天买的衣服快到夏天了还没发货”“端午节都过了，买的粽子还没发货”“一件普通的T恤，预售竟然要25天，是现做吗？”……一年一度“6·18”购物节来临之际，不少网友在社交平台吐槽，网购时要忍受商品越来越长的预售期，特别是线上服饰类，动辄一两个月的超长预售，更让人直呼“离谱”。甚至有网友调侃，“‘6·18’都要到了，去年‘双11’买的东西还没发货”。

据《工人日报》6月9日报道，预售制已成为一种电商“新玩法”。现实中，有些商家拖延发货、随意更改发货日期甚至单方面撤单、不接受退换货；有些商家打着预售幌子，实为将产品备货的库存成本、时间成本转嫁给消费者，把预售制“玩坏了”。

电商平台，商家设置超长预售期，且动辄不发货、不换货的风气不是一时形成的。商家如此销售策略，从经济角度看，是“进可攻，退可守”。如果退货率比预期低，商家就可以拿库存不足来敷衍消费者，同时也能避免库存积压，将其经营风险转嫁给消费者。

其实，消费者苦“预售制”久已。今年的“3·15”，就已经有媒体关注到这种现象，但现实中，设置超长预售期的商家仍只多不少。追根究底，还是在于在目前预售制下，商家违约的代价太小。即便商家不发货，拖到最后往往都是消费者自认倒霉，退款了事。

针对这种现象，江苏省消保委近日发文称，一些搞超长预售的商家表面上进行了告知，并无不妥，但实际上利用经营优势地位，将产品备货的库存成本、时间成本完全转嫁给消费者，属于实质上的不公平经营行为。4月28日，中消协也点名超长预售，对商家“空头支票”式营销方式作出回应。

事实上，预售制在电商平台诞生之初，目的是为了提前锁定客户，有利于促销产品。虽然近几年“预售制”也发展出来诸多创新玩法，但无论“招”有多新，商家最终都需要兑现其承诺，而不是无故违约。

当然，就眼下而言，疫情确实是影响电商发货的一个客观因素，一些涉疫地区因物流原因迟迟不能发货。但是，疫情反反复复已经两年多时间，在疫情防控常态化情况下，商家在预售设计上也理当将疫情因素考量进去，并在预售期限和退换货规则上给消费者以明确的预期，而不能一味地将违约责任甩给疫情。

如果放任预售制被一些商家故意“玩坏”，且这种不良风气在电商平台愈演愈烈，不仅影响商家声誉，长此以往，对电商生态也必然造成破坏。无论商家还是平台，逼得消费者最后用脚投票，都将是得不偿失的事情。

因此，电商平台方面也不能一味地默许商家这类“空头支票”式营销方式，还是要守土有责，发布合规指引，科学设置监管机制，未雨绸缪地应对当下预售制度下出现的新情况，如对预售产品在平台中不予优先展示等。同时，监管部门也不妨针对预售商品种类、发货期限等问题制定统一规范，并对平台加强督查。

疫情当前，如何提振消费信心，充分释放消费潜力，是我们社会的热点话题之一。而“6·18”购物节作为一年中重要的购物节之一，不仅承接了巨大的消费需求，更应在提振消费信心、释放消费潜力方面主动承担责任。

如今，各平台的“6·18”购物节都已进入营销期，电商预售大幕也已拉开，别让“被玩坏”的预售制打击了消费者的消费热情。