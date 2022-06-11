两岸影视文化交流该解封了

来源：旺报

作者：社评

第13届“两岸电影展”即将登场，台北场将自6月17日开始，连续6天于诚品电影院放映大陆电影，北京因疫情延至7月3日至13日放映台湾电影。“两岸电影交流委员会”代理主任委员朱延平导演说，两岸电影人受疫情影响已经连续两年无法实体交流，透过影展让两岸影迷有所交流就更重要。有助于两岸互相理解的交流都值得鼓励，疫情更有助于影视文化的交流，希望台北与北京的影迷能踊跃进场观赏。

北京将放映的台湾电影十分精彩且具有代表性，包括去年获得金马8项入围肯定的《诡扯》，影帝后陈以文、陈湘琪同台飙戏的《修行》，温馨疗癒系奇幻电影《嗨！神兽》及犯罪悬疑电影《复身犯》，每一部都展现了台湾电影蓬勃发展的成就。另外还有2部数位修复的经典电影，包括动画《魔法阿嬷》和郭南宏导演的武侠片《一代剑王》，当有助于大陆影迷了解台湾文化特色、社会变迁及两岸共同的文化养分，具有特殊的意义。

1998年上映的《魔法阿嬷》是台湾首部剧情动画长片，由王小棣执导、国民阿嬷文英阿姨配音。当年上映时，因为故事题材充满魔幻的想像力，贴近生活经验，特别是文英生猛有力的配音所产生画龙点睛的效果，一时造成轰动，也入围当年金马奖，但评审以怪力乱神、宣传迷信为由未予以奖项。但是随著时间过去，电影历久弥新，依旧吸引许多儿童的喜爱，日益凸显其经典的地位。这次列入两岸电影展片单，介绍台湾文化特色，实至名归。

武侠电影是华人社会特有的类型电影，可以投射各种理想的精神世界。国际大导演李安曾说，每位华人导演心中都有个武侠梦。台湾本土导演也一样有著武侠梦，郭南宏导演继张彻与胡金铨之后，在1968年拍摄的《一代剑王》，成为台湾武侠电影的代表作之一。主角“蔡颖杰”成为高贵武德的正义侠客代表，影响后来许多武侠电影的侠客形象。无论在台湾或是整个华人世界中，该片都有其特别的地位。

大陆片单也十分精采，影展开幕片《悬崖之上》由张艺谋执导，创下亿万票房，另外还有获得费比西国际影评人奖的《乌海》、校园暴力电影《兔子暴力》、入围上海国际电影节金爵奖最佳影片的《柳浪闻莺》，及入围FIRST青年电影展最佳剧情片的女性犯罪电影《一江春水》，及大陆首部4K戏曲电影《白蛇传．情》等共6部影片，都值得期待。

2016年民进党政府二度执政后，两岸关系急转直下，交流活动大幅萎缩。新冠疫情爆发后更是雪上加霜。两岸缺乏实体的交流互动，人民之间更感到生疏。当许多国家逐渐开放国门之际，两岸却同时陷入疫情升高的困境。在尚未开放更多的实体交流之前，台湾社会应该更加鼓励两岸的文化、影视交流。透过影像或艺术的传播，加强彼此的认识与理解，对降低双方敌意与误解会有正面效果。

政府若囿限于意识形态，缺乏自信，横加阻扰，受害的仍是我们自己的百姓。文化交流不但有助于化解两岸敌意，影视文化对于观光事业的发展有很大的提振效果。我们从韩国影视产业输出所带动本国观光事业的成功，就可以找到实证。与其将大笔纳税人的钱挹注在观光餐饮业者的补助，不仅杯水车薪，也无法根本长久地重振台湾观光产业。

大陆观光客长久以来是台湾观光重要的客源之一，透过影视的强化与包装，会吸引更多观光客深入了解台湾。一些开放国境的国家已经预期今年夏天观光旅游将大爆发，许多国家的航空业者已经在大幅招兵买马。期待大疫过后，台湾也能吸引世界各地的观光客来访，在此之前，两岸的影视文化交流就更别具意义了。