来源：中时新闻网

作者：黑鸟丽子

跨国影视平台的出现，影响许多制作的习惯与角度，也给某些题材带来机会。好比4月底Apple TV推出《柏青哥》，以日韩美三地为舞台，横跨四代共百年的故事，没有平台的奥援力量，还真难在汪洋大海上找出方向。

这部影集拉出四代主角互相辩证的人生观，主轴由女娃诞生一路演到年老，带出“在日韩人”的辛酸史。结构上不同时代、地点交叉剪接、错综复杂，也象征三地文化相斥的陌生与雷同，勾勒出“家族”彼此看似熟悉其实全然陌生的感受。

《柏青哥》以韩国釜山小女孩善慈出生为开端，妈妈为了打破家族没有一个小孩能存活的诅咒，甚至找巫师作法，果然保佑她顺利长大。但善慈生在日本统治期间，见到日本警察，所有民众都要肃立鞠躬，她却因为天生对于人际关系的敏感，活出自己的态度，也让来批发鱼货的富商（李敏镐饰）惊艳，展开追求，后来却因缘际会嫁给牧师，搬到日本大阪的贫民窟传教。为了生存，她一关难过一关过地建立起自己的家，但在异乡面临更多歧视目光及风暴。

这部作品改编自韩裔美国作家李珉真的英文畅销原著，剧名《柏青哥》是象征生命就像柏青哥中的小钢珠，受地心引力往下扯，很多人以为只要改变机台上钉子的角度就能主宰命运，其实大局已定，但有时轻轻一推，就能改观。

影集中精巧呈现出各年代在日本、韩国的生活气氛，布景道具精细程度令人惊叹。导演用一只怀表串连人物之间的情感纠葛，每次怀表传递交付，就是那“轻轻一推”，其中有承诺、有祝福，但也成为重担；而白米饭则是乡愁代名词，一碗韩国米煮成的白饭就能取代千言万语，懂这个滋味、才懂人生。

类似的女性励志上进题材，在日本最出名的当然是《阿信》，小女孩一步步成功挑战命运，随日本从战后废墟中站起来，这是第一代的日本梦。而《柏青哥》是另一种路线，女主角一家到日本面临的不只是生存考验，还有寄人篱下、朝不保夕的恐慌，在哪里都不觉得安全。饰演年老善慈的尹汝贞每个镜头都有种“生死由命”的释然，她表现太精彩，明明没有任何动作，却能吸引观众全然的注意力，确实是国际影后。

这齣戏好看在于编、导、演对角色的诠释，好比善慈决定离开富商，与牧师结婚，牧师与富商在西服店相逢，富商知道对方是谁，但牧师不清楚，两人不着边际的漫谈，富商一个眼神后，观众知道牧师懂了、富商也知道牧师懂了，对白精炼含蓄。类似场景对话也出现在《茶金》里的西服店，但台词的使用方式就不同了。

《柏青哥》著墨日韩之间的历史，也看到韩国创作者的企图，除了用综艺、偶像、戏剧让全世界认识韩国，也要用戏剧重新建立历史。第1季结尾搭配纪录片，让8、90岁的在日韩国女性现身，当虚拟剧情变身真实人物，情绪堆叠到顶点，不容青史成灰。只是适逢日韩关系面临史上最严酷的考验，这出戏恐怕会让两国外交加倍尴尬了！（作者为作家）