说走就走的房车旅行缘何受青睐？

来源：光明日报

驾驶房车出门旅行是一种什么样的体验？可以把车停在草原、海边，远离城市的人群与喧嚣，伴着星空和虫鸣入眠；在人迹罕至的小众景点，也能动手做饭，搭起帐篷享受丰盛晚餐；自由定制旅行路线，随走随停，一路欣赏沿途的风景……

房车，并非人们想象中的奢侈品，目前，房车价格更加亲民，自行式房车最低价格仅为10万元左右。日前，修订后的《机动车驾驶证申领和使用规定》正式实施，新增轻型牵引挂车准驾车型(C6)让更多人能通过私家车加拖挂车上路旅行，房车旅行市场需求将进一步释放。

当下，房车旅行有多火？为何能够火出圈？发展中还面临哪些亟待解决的问题？

1 驾车出游、房车露营，各类房车旅行方式热度高

开着房车环游国内一年多以来，房车旅行博主杨旭在行程中已经走过了一个覆盖中国地图的大环线，在去往甘肃敦煌的路上探访汉长城遗址，造访过江西赣南的羊角古堡，也曾抵达中国大陆最南端的灯楼角，房车旅行为他带来了许多独特的体验。

像杨旭一样，近年来，越来越多人驾驶房车，开启了奔赴全国各地的旅程。“第一次开房车出去玩”“房车旅行生活”“房车后窗的绝美风景”……在一些社交媒体平台，许多房车车主分享了自己驾驶房车旅游的经历。旅途中见证的美景、房车生活体验、实用的房车旅行攻略等内容，吸引了不少用户关注或开始尝试房车旅行。

除了驾驶房车出游，城市周边的房车露营也成为人们体验房车游的另一种方式。约上三五好友，在房车边搭起帐篷，一起烧烤，享受动手做饭的乐趣，坐在草坪上看云卷云舒，感受大自然的气息……今年五一假期、端午假期，这样的露营方式刷屏了不少人的“朋友圈”。

在端午节假期，北京郊区的许多房车营地均预订火爆。“端午节期间，只有3日还有一辆房车可以预订，能够满足10名左右游客的露营休闲需求，4日和5日均已订满。”节前，北京市朝阳区某房车营地相关负责人吴女士告诉记者。

在房车营地，户外草坪上布置着房车、帐篷、桌椅、天幕等露营装备，可以满足游客放松休闲、烧烤就餐等需求。此外，房车内有床、冰箱、厕所，可以供应水电、淋浴，为游客提供了类似居家休息的空间。“营地面积较大，游客也不密集，而且露营设备、娱乐设施都比较全，适合拍露营照片，也很适合带孩子来玩，比搭帐篷露营更舒适、方便。”北京游客唐敏说。

数据显示，今年端午假期，在去哪儿平台上露营装备预订量同比去年增长超两倍；房车露营成为露营新趋势，房车露营地预订量较去年同期增长60%。一些在线旅游平台也推出了“房车私家团”“房车自驾游”等相关旅游产品。今年以来，包含房车的旅游产品预订量同比均有增长。

房车销售市场的一路升温，也折射出房车旅游的火热。中国汽车流通协会发布的数据显示，2021年，国内自行式旅居车年销量达12582台，同比增长43.2%，月均销量超过1000辆；拖挂旅居车交易3543台。2022年一季度房车累计销售2425辆，同比增长17%，销量为近5年同期最高。

“相较于北美、欧洲近2000万辆房车保有量而言，中国的房车保有量以及房车游市场还有巨大的发展空间。”北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长厉新建指出，有数据显示，中国房车保有量大致在20万辆左右，而2019年中国国内旅游规模为60.1亿人次。相对于中国庞大的旅游市场规模而言，目前房车游占比仍较低，还是一种小众的消费方式。

厉新建表示，房车游市场规模是否能够持续增长，与整个产业生态体系的构建密切相关。房车产业包括房车租赁网络建设、房车通行相关交通政策、房车营地服务网络、房车营地用地政策、房车游标准规范以及房车导航系统等诸多方面，只有相关配套设施、保障日渐完善，房车游市场规模才能持续壮大。

2 自主安排、深度体验，房车旅游满足市场新需求

在疫情影响下，人们的旅游方式发生转变，更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，房车旅行、露营等方式适应了人们当下的旅游需求。《中国房车：蓄势待发的小众市场》调查报告显示，近年来，自驾出行成为高频行为，房车旅游具备“说走就走”的属性，日渐深得市场青睐，疫情也助推更多人选择房车游。

房车游火热背后有着多重原因。对于为什么会选择房车出游，杨旭表示，几年前，与家人一起自驾去往新疆玉湖的行程让他印象深刻。“自驾旅行的车辆空间较小，长途旅行不够舒适，吃住也会受到限制，为旅行游玩带来不少局限。如果有一辆房车，既能做饭，又能住在景区附近享受美景，旅途会更加幸福。”杨旭说。

“很多独特景观需要游客去自由探索，对于有个人喜好的游客而言，房车旅行为人们探索更多交通不便、小众的景点，提供了自由灵活的方式。”杨旭建议，如果旅行时间较短，选择住酒店会更经济一些，而如果一年中有100天都在外旅游，选择房车则更为合适。

对很多选择房车出游的人而言，房车满足了大家对旅游的多重期待——“一个房车就相当于一个家，卧室、厨房、厕所一应俱全，可以满足一天起居的需要”“开着房车到心仪已久的目的地，把家临时安在那里，这种体验是难得的人生经历”“如果一家多人一起出游，租一辆房车开往目的地，与机票、酒店等花费相比更划算”……

而与其他旅游方式相比，房车旅游自由、随机等优势更为明显，也为人们带来了更多沉浸式的感受。厉新建指出，房车游是自驾游的一种方式，因此，自驾游所拥有的自主安排、自由自在的特性，在房车游上也体现得非常明显。而与传统自驾旅行不同的是，房车具有更综合的功能，减少了对住宿、就餐等旅游需求的依赖，更能满足随时随地停留、游览的需要。此外，房车游更强调“感受路而不是赶路”，更方便游客沉浸于风景之中。在优美的自然环境中，在繁星点点的星空下，呼吸着新鲜的空气，为游客带来更随心的深度旅游体验。

此外，相关业内人士指出，近年来，国产房车品牌增多，各类房车车型不断出新，价格也日渐亲民。其中，自行式房车最低价格10万元左右，吸引了不少人加入到房车旅游的行列中。

对于房车游热度上升的现状，厉新建分析，近年来，房车旅行从缓慢发展到加速出圈，其原因是多方面的。第一，中国的旅游业发展规划和各地政策对房车游这种新业态给予了更多支持，以往限制房车游发展的各种问题渐次得到不同程度地解决；第二，随着人们旅游经历越来越丰富，旅游需求越来越个性化，对自由自在旅行的需求日益增长，房车游刚好可以满足这部分需求；第三，受疫情影响，房车旅行能够尽可能地减少与陌生人接触，在一定程度上推动了房车游流行。

3 停车难、设施不完善，房车旅游还需更多保障

“我们到达景区时已经是傍晚，需要停车时才发现，由于限高，很多普通停车场房车不能进，临时找了可以进的停车场，晚上的环境也并不好。”浙江游客希宝分享了自己第一次房车旅游时的遭遇。在旅游途中，还有不少游客发现，想要停进房车营地也不容易，由于房车旅行线路自由，目的地较随机，大多数情况下房车只能寻找普通停车场，各地房车营地数量较少，仍不成熟。

此外，部分车主反映，在房车旅行中还会遇到补给不足、通行不便、信号覆盖不佳等困境：“因为房车水箱较小，沿途又缺少房车营地，无法每天补水，所以房车用水严重不足”“有的房车营地，充电插口比较少，电量不足就无法供应空调、洗衣机、热水器等大功率电器使用”“由于房车车身太高，很多道路有限高杆，只能选择绕行”……

《中国房车：蓄势待发的小众市场》调查报告指出，“大干快上”的建设使营地质量参差不齐。规划不合理、基础功能不完善等问题屡屡被消费者诟病。其中，部分营地充电桩数量有限，饮用水、食物补给不足，加油站、汽车维修服务较少，排水、排污问题相对突出，显著降低了房车车主露营的满意程度。

当下，中国房车旅游市场要有序发展，还需要更多政策及基础设施建设保障。针对房车游发展中面临的问题，厉新建表示，房车游要更好发展，更重要的是优化管理体系、提升发展认识。在管理上，要明确归口，减少多头管理造成的发展受限。要优先在条件合适区域推行房车发展先行区，积极探索管理、运营等方面的经验，例如，在新疆、内蒙古等自然资源丰富的地区，海南等具有先行先试政策优势和发展自驾游天然优势的旅游发展区域，长三角等具有规模化市场需求的区域。在认识上，要重视房车旅游对自然体验、自然教育的积极作用，加快建设基础型和综合型、常年性和季节性、政府型和市场型等多类型的营地体系，并围绕营地优化配套，提升“营地+”的产品体系，丰富房车在营地停留期间的休闲旅游活动，让营地成为一个综合性休闲度假空间，以房车导入“流量”、以营地承载“留量”、以周边拓展“销量”，协同推进房车游以及以房车营地为中心的周边整体发展。

为推动房车旅游产业发展，今年以来，一系列相关政策陆续出台。1月20日，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，提出推进自驾车旅居车旅游，实施自驾游推进计划，形成网络化的营地服务体系和比较完整的自驾车旅居车旅游产业链，推出一批自驾车旅居车营地和旅游驿站，合理确定营地和驿站疫情防控责任。此外，修订后的《机动车驾驶证申领和使用规定》于今年4月1日起施行，机动车驾驶证新增轻型牵引挂车准驾车型(C6)，符合条件者可申请增驾C6驾驶证，为轻型拖挂房车上路提供了保障。

【专家观点】

房车旅游还有哪些瓶颈亟待突破

北京房车露营自驾旅游协会会长、中国自驾游与露营房车大会发起人廖红斌：自驾车房车露营经历10多年发展，有关部门陆续出台了许多相关的引导政策，促进了自驾游、休闲游以及相关产业发展。但这一旅游业态的发展始终没有达到人们预期的规模和速度，这主要是受露营营地等基础设施建设滞后羁绊。

中国旅游车船协会自驾游与露营房车分会秘书长刘汉奇：由于目前中国营地、驿站、房车旅游导航等基础设施和公共服务还不够完善，房车旅游线路供给还不能满足房车旅游的需求，房车出游还有很多不够顺畅的现象存在，某种程度上形成了房车消费的瓶颈。

同程研究院高级研究员张明阳：房车旅游产业健康发展，不仅需要有关部门持续推进引导，还要形成完善的产业链，在提高房车出行的周期利用率上也需要社会各方共同努力。中国房车旅游发展需要出台更多标准、管理办法、奖励政策，这些都应基于游客消费习惯及装备制造、营地建设等协调发展来制定。

房车生活家科技有限公司总经理杨松柏：目前房车露营地的配套设施与服务已经有所升级，但国内能为房车提供便捷服务的露营地仍旧是少数，人们驾驶房车出游时仍会遇到诸如无处停放等困扰，且国家对于房车的管理政策仍然处于模糊状态，也成为房车旅游发展的瓶颈。