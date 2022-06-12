唐山伤人案 公共场所暴打他人该当何罪？

来源：法制日报、澎湃新闻

唐山伤人案引起公愤。打人者是否涉嫌犯罪，可能触犯何种罪名？如果追究刑事责任，又会怎么量刑？带着这些问题，记者采访了多位刑事领域的专家。

涉嫌哪种罪名？

北京师范大学刑事法律科学研究院教授彭新林说，此案中，男子疑似搭讪不成纠集其同伙殴打女子的行为已涉嫌寻衅滋事犯罪。从视频显示的情况来看，至少对两名以上的被害人进行了殴打，这种行为应该属于情节恶劣的寻衅滋事行为，应当追究刑事责任。

同时，彭新林指出，对被害人的伤势进行鉴定后，如果被害人及其同伴属于轻伤，以寻衅滋事罪进行处罚；如果被害人及其同伴的伤情程度经鉴定达到重伤害以上，按照刑法，同时符合寻衅滋事罪和故意伤害罪等罪行的构成要件，要依照处罚较重的犯罪定罪处罚，也就是故意伤害罪定罪处罚，因为犯故意伤害罪重伤可以判处三年以上十年以下有期徒刑，寻衅滋事罪一般情况下判处五年以下有期徒刑。

中国政法大学教授罗翔认为，如果事实如媒体所报道的那样，那么这种案件可能涉嫌寻衅滋事和故意伤害。刑法中的故意伤害有轻伤、重伤和致人死亡三档刑罚，刑罚分别是三年以下有期徒刑、拘役或者管制；三年以上十年以下有期徒刑；十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

中国刑法没有规定单纯的暴行罪，一个处罚的漏洞就是故意伤害导致轻微伤无法构成故意伤害罪。因此，寻衅滋事罪可以兜底适用。虽然学界对于寻衅滋事大多持谨慎的限缩态度。但是必须承认对于随意殴打型的犯罪，寻衅滋事有其存在合理性，可以弥补故意伤害罪的打击不足。

如果打人事件导致他人轻伤，那就应该以故意伤害罪和寻衅滋事罪想象竞合，从一重罪论处，寻衅滋事罪可能处罚更重，最高可以到5年有期徒刑。

如果导致他人重伤，虽然也属于故意伤害和寻衅滋事罪的想象竞合，但是故意伤害致人重伤可能处罚更重，最高可以到10年有期徒刑。

能否顶格处理？

至于具体量刑。彭新林认为，这起案件属于涉及到多人参与的共同犯罪，而且是在公共场合，多名男子对被害人进行暴力殴打，有的用啤酒瓶进行袭击，情节非常恶劣，如果最后伤情鉴定为轻伤，可依法以寻衅滋事罪定罪处五年以下有期徒刑、拘役或管制。

“还需要考虑犯罪嫌疑人是否认罪认罚，是否积极进行民事赔偿等，这些情节也有可能会影响量刑，要符合刑法中的罪责刑相适应原则。”彭新林说。

京都律师事务所合伙人翁小平说，在寻衅过程中故意殴打他人，如果对受害人造成重伤以上结果的行为人，其行为涉嫌构成寻衅滋事罪和故意伤害罪的竞合，按照刑法规定是按重罪论处。如果是寻衅滋事罪的话，是五年以下有期徒刑，但从视频来看，被害人伤势可能比较严重，如果经过鉴定是重伤的话，起刑点有可能是五到七年。至于是否会顶格判罚，还需要看案情最后是怎么认定的，最后由法官来裁定。

是否为恶势力？

翁小平告诉记者，“恶势力”有较为严格的标准。首先是人数的标准，要符合三人以上较为固定的组织，同时包括为非作恶、欺压百姓、造成严重的社会影响等条件，如果仅仅就这一起案件的话，判定其为恶势力还为时过早。如果公安机关在进一步调查过程中发现这些人还有其他的违法犯罪活动，就有可能构成恶势力。

“所以说，恶势力是有一定的标准的，这需要公安机关在立案侦查的过程中进一步地查证核实，回应社会关切。”彭新林说。