来源：北京青年报

今年最强古偶之争 梦华录凭什么提前锁定出道位？

从开年迪丽热巴领衔的《与君初相识》到杨洋主演的《且试天下》，以及正排队待播的：出自《知否》作者《星汉灿烂》，杨紫领衔《沉香如屑》，肖战主演《玉骨遥》……业内戏称2022整年如同一场“古偶选秀大赛”，没想到上周在腾讯视频开播的《梦华录》刚一亮相即锁定出道位：豆瓣开分当日从8.3涨到8.8，摸高本年度国剧最高分；3天12集，4.5亿的累计播放量，各大社交媒体都是大量涌入讨论剧集的“录人”，一改长期以来只有流量和粉丝热度，但缺乏破圈能力、与真正的社会关注度脱节的古装偶像剧局面。

观众的兴奋也好，对情节和人物的争议也罢，《梦华录》究竟凭借什么引燃了整个市场久违的热度？

用古偶的壳

装下了当下的核

纵观对《梦华录》前12集的各种讨论声音，无论刘亦菲的颜值、“顾盼生辉”的CP感还是配角的喜感，能一下从各个维度全面激发出观众参与感，其实归根结底是这部剧用古偶的壳，装了当下的核——故事可以总结为“围绕三个有现代意识的女孩在古代背景中的北漂故事”，用古代背景和叙事方式表现“现代精神”，侧重角色个人成长蜕变和群像互愈的友情，表达了面对挫折不认输，互助互愈实现理想的价值观。

《梦华录》改编自关汉卿元杂剧《赵盼儿风月救风尘》，原著是关于风尘女之间的仗义情谊故事，讲的是宋引章不听劝告嫁给周舍，婚后被家暴，写信求救赵盼儿，赵盼儿色诱周舍骗休书，最终救出姐妹的故事。电视剧前六集就把原著“用”完了，改编后主线变成了赵盼儿、宋引章、孙三娘各自经历婚恋挫败后携手并进，之后在皇城司指挥使顾千帆的帮助下，三姐妹勇闯汴京开酒楼的故事。

出现这种结果，《梦华录》幕后女性主创核心功不可没。导演杨阳过往的女性视角现代剧自成风格，《梦华录》是其用古装讲述现代生活的圆梦之作。而编剧张巍在采访中也透露她很早就喜欢上元杂剧、宋元南戏剧本中充沛的人情味，“尤其是关汉卿笔下的女性，充满了侠义、善良、勇敢、聪慧的性格特点，放到今天来看也是很有现代精神的”。

不再靠网文+流量：

古偶剧的“正确”打开方式

古装偶像剧近年一直陷入怪圈无法自拔：剧本深度依赖网文大IP，原创严重不足；演员深度依赖流量明星，攀比把最红的男女偶像强行组成CP；情节雷同、台词塑料，只顾撒工业“糖精”，观众根本“磕不动”……长此以往，古偶渐渐变成了一个粉丝和平台之间自嗨狂欢的闭环。

如果说马伯庸的IP近年被追逐是因为其小说结合了男性向类型叙事与历史考据，那么此次《梦华录》的成功就是将女性向叙事与北宋的繁华市井进行了巧妙融合，是为古偶的现实主义。

首先，剧本、人设很大程度上摆脱了网文IP的雷同和套路，观众点赞“终于看了一部智商正常、男女主双商在线的古偶剧”。例如开篇顾千帆英雄救美赵盼儿，二人驾马车赶路遇追兵，顾千帆让其先行离开，赵盼儿没有推搡说走就走，观众看得“省心”；顾千帆告诫赵盼儿，你就算再聪明再有手段，也只能在民间得手，遇到官府就毫无办法，事件发展屡次印证了他的判断，而非女主一路开金手指，也算是尊重了观众的智商。

其次，故事背景落地，无论是顾千帆身世线，还是三姐妹创业线，宋朝各个阶层人物、市井经济、文化、生活等各方面的风貌一网打尽，犹如剧版《清明上河图》，比起之前播出的宋代背景正剧，烟火气更足、观众缘更强。

开局即“出道”

一举打破“古偶”魔咒

另外，作为古装偶像剧，《梦华录》强烈的生活剧写实质感也非常值得学习。不论是赵盼儿的茶楼，还是男主通行在河上的船只，开阔的自然风光，都很有江南的质地，而进入汴京后，街道与酒楼的繁华和人来人往肉眼可见。三姐妹每一次过关打怪，人情世故都不缺席，充满了生活流的舒适感。

开局即“出道”，《梦华录》一举打破“古偶”魔咒，既出人意料，也是意料之中。接下来还有三分之二剧程，它是否能对得起成功入坑的“录人们”期待，是否经得起挑剔眼光的审视，已经不是最重要的。倒是希望一举破局，未来能有更多古偶剧不再空有“S级”的排面，真正走到观众的视野中来。