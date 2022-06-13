知网开放个人查重，但整改之路还很长

来源：澎湃新闻

作者：柳早

6月12日，知网发布消息，正式开启个人查重服务。收费标准是1.5元/千字，研究生学位论文可以免费查三次。

个人查重，曾是知网备受诟病的问题。过去知网查重服务只对机构开放，再由学校给予学生一次或几次不等的查重机会。这种有限的机会，远不能满足学生的需要，学生只好求助各种地下渠道，想方设法查重。

这种模式不仅花费不小，还容易上当受骗。而机构的查重服务，还被曝光有内部人员拿来转卖牟利的情况。可以说，曾经的查重途径对于学生来说，是个毕业前的“大山”，学生们的吐槽、抱怨由来已久。

现在开放个人查重了，虽然不免费，但起码提供了一个正规的渠道。根据知网的说法，个人查重“不高于市场主流同类产品价格”，这或许能减轻点学生们的经济负担。从现有信息看，这多少算是一个进步。

当然，也有学生说这会儿本届毕业生早都答辩完了，知网少了点诚意。这倒不必太求全责备，有改进终归是值得鼓励的。

不过，知网被指摘的问题，远不止查重这一个。知网遭受批评，重要原因是因为数据库收费过高、连年涨价，连中科院都表示买不起了，只能弃用。在网上一检索，因收费贵弃用的高校和单位可谓比比皆是。

而且，知网的版权收益问题，眼下也悬而未决。哪怕赵德馨教授等知名人士起诉知网胜诉了，但问题还在。论文作者的劳动成果，平台用来牟利，作者自己不仅毫无收益，还要付费下载。这个现实悖论让人觉得荒诞。除了一事一议、挨个起诉之外，知网如何从平台层面理顺逻辑、从制度上化解矛盾，全社会还在盯着。

换句话说，知网的问题很多，开放个人查重只是其中一小步。这一小步应该鼓励，也会在未来的具体使用中迎来各种社会评价，但知网应该明白，要做的事还有很多。

说一千道一万，所有现实都指向一个对知网最致命的“元问题”：如何在取得市场头部地位之后，保持知识平台的公益属性，而非肆意妄为？

知网被指责的收费、傲慢、霸道等等，其实都是垄断之下的衍生议题。目前知网已经拥有事实上的垄断地位。知网收纳6000多万份文献、核心期刊收率为99%，在高校市场的占有率近100%，其他主要市场的占有率为60%以上。如何在这个状况下，还能坚持公益，兑现知识共享的平台初衷，克制滥用垄断地位的冲动，就是一个不小的挑战。

但解决方案只能回到反垄断的大框架里。今年5月，市场监管总局表示依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。目前调查结果尚未公布，但也表明了知网问题的“规格”。知网的问题不会再停留在舆论口诛笔伐的层次，必须纳入社会治理的视野，将之作为有标志性意义的一次市场完善。

个人查重在相关部门调查不到一个月即发布，多少让人们对后续进展抱了一些期待。客观来说，作为知识分享平台，盈利和公益的平衡，理想化期待与现实可行性的妥协，并不是很容易。但知网的问题如果解决好，无疑为处理类似问题打了个样，对国内学术市场、知识空间的良性发展来说可谓善莫大焉。