冒充唐山打人者，不是什么流量都可以蹭

来源：新京报

作者：江城

唐山女子遭性骚扰、殴打一事，在网络上引发轩然大波，激起了全社会公愤。但让人意外的是，有人似乎从这里嗅到“商机”，居然冒充起了打人者借机牟利。

媒体梳理发现，短视频平台上开始出现大量账号，根据网友怀疑的对象更改账户名，冒充打人案参与者蹭流量，甚至开启了直播。这些假账号一时间让人真假难辨，很多视频内容在互联网上疯传着，不少博主也确实“火”了。

不得不说，这种博流量的方式实在是太没底线。这是一起非常严肃且恶劣的案件，是一个关于社会安全感的严肃议题，没有任何娱乐化的空间，也绝不能成为一种牟利素材。这些浑水摸鱼的短视频博主是在消费社会的良心与正义。

而且，这些编造出来的视频，也极容易带偏舆论焦点。这几天，我们看了不少所谓言之凿凿、以打人者自居的视频，或是对受害人的身份进行揭秘，曝光所谓“内幕”，炫耀自己的能力。

这些信息，在当前公众情绪极其强烈的舆论场，很容易“带节奏”，当然，也很容易给博主带来流量收益。这种冒充者的视频，就是对社会信任的极大消耗，造成无谓的网络撕扯。

其实，事件中的九名犯罪嫌疑人在昨天全被抓捕，从事件细节看，其中不少都是在逃亡过程中被捕。从这些就能看出，那些所谓顶着打人者名号，悠哉游哉发短视频、开直播的博主，可信度有几成了。

对于这些问题，短视频平台不能坐视不理。目前，多个短视频平台已陆续将“唐山打人案”中，多个蹭热度、仿冒账号封禁。这显然是落实平台责任的题中之义。

令人感慨的是，有一些网络用户因为被误认为是打人者，遭到了铺天盖地的网暴，苦不堪言，最后只能报警求助。然而也有一些人，对这个“打人者”身份趋之若鹜，网暴、辱骂在所不惜，只要能获得流量。

这样刺目的对比，也再次显示了流量诱惑、利益裹挟之下对正常三观的扭曲。这些从打人事件衍生出来的乱象，也是另一种丑陋。说得不客气一些，部分网友通过伪装身份的方式，放大了打人者的恶劣，挑战了公众的良知，助长着歪风邪气。

人们应该对这种蹭流量的行为自发抵制，同时也应当留一个心眼。随着打人者全部被捕，这些冒充者可能会暂时消停，但也难说之后是否又会以当事人亲戚朋友的身份再收割一波流量。人们对于这类所谓爆料的短视频，需得多一分甄别的细心。

同时，也应当提醒一句，在该事件引发全中国关注的情形下，涌现出各类账号、各类信息都是可能的。相关部门和互联网平台应当加强信息核实，对一些网络账号的真实性及时作出认证，对于冒充者更要及时处理。尤其对平台而言，应当及时开启治理模式，重视这些网络曝光的线索，顺藤摸瓜，作出相应处理，对这些借机蹭流量的账号进行规制、打假。

这起打人事件发生在烧烤店里，但留下的很多治理议题却是在网络上的，其中就包括如何在突发事件之后加强网络信息的识别与判定。这些蹭流量的冒充者，就是其中一个很现实具体的案例，也值得人们重视与警惕。