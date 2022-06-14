唐山打人事件，该指责旁观者冷漠吗？

来源：新京报

作者：金泽刚

唐山烧烤店围殴女孩案引发全网关注和全民义愤，而且还在持续发酵。在指定廊坊管辖后，6月12日，涉案的9名犯罪嫌疑人被执行逮捕。唐山也已开展夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动，重点整治打架斗殴、寻衅滋事、故意伤害、侮辱妇女等违法犯罪行为。

纯粹的道德指责没有意义

回看当时的视频，被害女性一开始进行了勇敢的反抗，旁边还有旁观者试图施救，但大多数食客除了打电话报警再没有人敢出手相助。这个现象引起关注，一些声音认为围观者过于怯懦。

但是，抛开道德层面的指责，设身处地去想，面对众多暴徒的暴行，一般人因担心惹火上身而不敢施救，可能还是因为存在深层的原因。特别是一旦造成施暴者受伤或者死亡，法律会如何评价，会不会出现“英雄流血又流泪”的局面，都很难说。

如若在没有监控的环境下，该如何认定？会不会在执行层面被认定为“互殴”？这些现实中存在的困境，需要引起重视。

趋利避害是人之本能，对旁观者未曾“拔刀相助”的现象，仅进行道德上的评判一定是片面的，纯粹泛化的道德指摘没有丝毫价值。

法律是最低的道德，只有牢固的制度才能筑牢道德底线，有了法律保障，道德加分才能更加耀眼。所以，如何保护自己，如何保护他人，无论是公民个人，还是国家层面，亟须健全保护规则，形成一种保护机制，这是我们必须思考的问题。

如何免除民众后顾之忧？

在法律上，应对不法侵害和施暴，中国本就规定有正当防卫与见义勇为制度。但是，如何认定正当防卫和见义勇为并不是一件容易的事情，更不能依据朴素的“好人观”和“坏人观”就作出简单评价。

中国刑法规定，正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。所以正当防卫制度由一般正当防卫、防卫过当和无限制防卫所组成。

2020年9月，两高和公安部联合发布了《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》（以下简称《指导意见》），对准确理解和适用正当防卫，正确处理这类案件，依法维护防卫人的权利，鼓励见义勇为，弘扬社会正气发挥了重要指导作用，对正当防卫的司法适用进行了进一步的释疑。

然而，现实生活中，民众基于过往经验的“谨慎”并非一朝一夕能够扭转过来，这或许正是很多时候旁观者不敢相助的内在原因。

旁观者也是普通人，普通人的考虑很简单，出手救助会不会给自己带来很大麻烦；就算是打得过对方，如果把对方打伤打死了，自己会不会有坐牢的风险；而且施暴者这么凶残，其背后有没有团伙，有没有保护伞，以后会不会被这些人报复……这些问题都是极为现实的，要回应这些问题，只有依靠具有强制力的法律制度。

而这，则需要在执行层面做得更为到位，让民众充分认识到，其背后有强有力的法律予以支撑，让“正当防卫系每位公民的基本权利”这样的法律常识深入人心，免除其后顾之忧，才能避免旁观者的“冷漠”。

不妨提高社会奖励比重

事后来看，根据刑法和《指导意见》规定，哪怕当时有人（任何人）拿刀砍向歹徒，无论发生什么后果，也属正当防卫。即无限制防卫的情形，完全不负法律责任。但在当时情形下，谁能这么想，谁敢这么做呢？这是我们必须反思的。

根据法律规定，正当防卫包括两类情形。一是自己有权进行防卫，二是为了他人利益也有权进行防卫。后者就是从社会层面而言的见义勇为行为，虽然正当防卫不完全等同于见义勇为。另外，见义勇为还包括紧急避险，抢险救灾等其他帮助、救助他人的行为。

笔者历来倡导，法律在社会进步到一定的程度后，虽然仍要以惩罚坏人为主，但也要奖励好人。各地不妨在现行基础上逐步提高社会奖励的比重。只有加大重赏见义勇为的力度，简化见义勇为的认定标准，鼓励第三人大胆地站出来，才能让“英雄流血又流泪”的事情少发生，甚至不发生，让“该出手时就出手”的价值观深入人心，并得以践行。

当然，在这个过程中，也要建好预防机制，防止在简化见义勇为的认定标准后，出现有人“浑水摸鱼”，以此为借口逃避应有罪责的情况，这其中的尺度把控尤需在执行层面进行注意。