刘畊宏：红与不红都要跳

来源：《中国慈善家》杂志

作者：蔡春燕



就像坐上了火箭一般，2022年的春天，刘畊宏“意外”爆红了。

四五月的上海正经历着一场突如其来的疫情，囿于方寸之地的人们意识到健康的重要性，同时也在有限的空间里寻求让身心保持愉悦的方式。此时的刘畊宏同样在上海家中两个月足不出户，一直有很有规划性的他也开始思考如何让日子过得充实一些。

原本只是带动家人、朋友一起健身锻炼，然而他的活力和乐观极具感染力，就在这个春天，他成了最火的国民健身教练。一时间，带动起了全民健身风潮，暴汗毽子操《本草纲目》、龙拳操《龙拳》等风靡大街小巷，大家也都亲切叫他“刘教练”。

17岁进入演艺圈，18岁开始健身，30多年的演艺生涯，红与不红刘畊宏似乎早已看淡。见过太多的起起落落，他知道规则也认清了自己，生命中重要的人和事一直被珍惜和善待。其他的，一切如常。

“不是我有多了不起，只是在某件事情上可能刚好是大家此刻需要的，而我又在这件事情上钻研了30年。”当粉丝数达到7000万以上，他感受到了比往常更大的压力和责任，但同样看得通透，“不是要成为刘畊宏的粉丝，当你成为刘畊宏男孩女孩的时候，其实是你对健康生活方式有一种憧憬和向往。”

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初夏的午后，刘畊宏陪孩子吃完饭就匆忙来到手机前接受《中国慈善家》的线上采访，孩子在一旁玩耍，不时传来欢声笑语。

早上7点起床，给孩子做早饭准备上网课，下午开始准备19:30的直播……刘畊宏的一天是忙碌而充实的，不是全给了工作，而是预留了相当多的时间给家庭和孩子。两年多来，他们一家五口几乎24小时相处在一起，这是他的习惯，他珍惜和家人在一起的时间。

2021年7月刘畊宏来到上海，熟悉他的人都知道，他性格阳光、爱交朋友、喜欢分享，经常带着朋友一起健身，组织骑脚踏车。约大家一起运动，打羽毛球、网球、乒乓球，活力四射。

朋友约他去家里吃饭，他欣然赴约，在朋友家带着对方一起健身、跳操，慢慢的，他的跳操直播也就这样应运而生了。

他热爱健身到什么程度？所到之处皆运动。在没有健身房的日子里，他一头扎进图书馆研究资料，从书籍中逐渐了解了人体肌肉与构造的专业知识，也将它运用到之后的健身实践中，效果逐渐奏效。后来出健身书、上节目、做专业教练，一做就做了30多年。

他曾帮助好友周杰伦练出腹肌，看到好友身体状态越来越好，他自己也开心。在一次节目中，需要有专业教练帮助嘉宾减重塑形，在100天帮助瘦几十公斤，没人敢接这档节目，他接了。因为长久的健身专业给了他足够的底气，况且他从18岁开始研究健身这件事。

唱歌、演戏或许没有给他带来太多的认可和肯定，但他默默蓄力，在健身上找到了自信。人生如在无边海中航行，所经暗夜和风浪打湿了裤脚，隔天又见新生的太阳，如此这般起伏而变迁。

时至今日，讲起健身来刘畊宏依旧兴奋，他从没有过疲惫和想放弃的念头，因为他从中得到了快乐和成就感。“就像是一个老师傅，同样的事情持续做，越做越有历练，越做越知道技巧和方式在哪里。长久下来还有热情，表示他在做的过程当中还在学习成长，对我来说，我一直就是这样。”

爆红之后，随之而来的是更多商业的洽谈和邀约，更多对外沟通的事务需要他去处理，然而对刘畊宏来说，健身直播，依然是他不变的重心。

从1990年出演第一部电视剧开始，刘畊宏已经在演艺圈活跃了30多年，他见过太多人起起落落甚至消失不见，他说：“红与不红，其实都要清楚知道一件事情是你不能做的，你不能为钱服务，你不能将你的梦想建构在一个你要赚多少钱的目的去。那样的话你永远不会满足。”

健身也不会随着时间而改变，即便没有如今的大红，即使没有这么多人看他直播，刘畊宏也一定还在健身的路上。对他来说忙是身材六块腹肌，不忙也是身材六块腹肌，不会因为外在的环境条件变化而改变原本的生活轨迹。

他说：“如果真的为了赚钱，当有机会赚钱，你就会一直攥在手里不放。如果清楚知道，那不是你最终的目的，你就会为这事做长远的打算，而这些都需要自己去平衡。”

然而，要完全按照自己的节奏并非易事，但是当他清楚知道自己要做什么的时候，在遇到这些事情的时候，会比较快地做调整。“我并不是说我能完全把握自己的节奏，我只是能适时做调整。”刘畊宏纠正说。

或许人生就是一个接一个的难题。在外人看来如今刘畊宏已经功成名就，但依然会面临新的问题。在他看来，自己过去受到的挫折、挑战、失败，其实都是在积累，有朝一日时机来临的时候都能派上用场。

“现在我的团队可能会有1000个问题来问你，接下来怎么样？我突然发现我的思路是非常清晰的，因为我等待这样的一天已经很久了。”

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作为歌手，刘畊宏最初是以组合成员的身份出道的，他与吴宗宪、倪志强、钟昀呈组过一个男团名叫“咻比嘟哔”，多年以后人们提起这个组合也许会记得一首歌《世界末日》，由周杰伦作词作曲。

作为演员，1990年刘畊宏参演电视剧《佳家福》，与他搭档的是贾静雯。随后在吴宗宪带领下又学会了主持节目，和徐静蕾搭档出演了偶像剧《情书》。2004年，多栖发展的他出版了《畊宏的健身书》，一直畅销、加印，给他带来了不错的收入，以及更加忙碌的工作。

每个人终其一生都在寻找自己存在的意义和价值。知道自己想要的是什么，但并不意味着演艺之路会一帆风顺。正如他所说：别人都觉得你好，但不一定会被看见。如果想被看见能怎么办？只能一直做下去。

在一次主持节目时，刘畊宏开了一台敞篷车，不慎车辆打滑撞到中间的安全岛，最后停到了路肩，幸运的是人安全无事，但车头都撞毁了。可是这场车祸让他开始重新思考一些人生价值，“当我失去了生命之后，我拥有这一切到底有没有意义？”他开始思考自己到底想做什么，吴宗宪劝说可能因为太忙了，有点疲惫，是不是休息一下放个假就好。

可是当时的刘畊宏毅然决定暂时离开演艺圈，他不断问自己“那个时候我觉得快乐吗？即使赚得了全世界，你失去了生命到底又如何呢？”后来，他去了加拿大，在当地读书求学一年多。

在人生的道路上，总会出现一些突发状况，将生活带离既定的轨道，有的转折，让你得到，获得新的寄托和希望；有的转折，让你失去，从而明白生命中最不可失去的是什么。

游学归来的刘畊宏与演艺圈渐行渐远，他也要为自己寻找新的方向。

真正让刘畊宏决心将健身作为最主要的事业去做，源自一次帮助朋友找回身材自信的快乐。那段时间，朋友就住在他家打地铺，在刘畊宏的帮助下从100多公斤瘦到了70多公斤，甚至还收获了一段甜蜜的爱情。

就在这样的过程里，刘畊宏发现原来自己可以做的事情有很多，不仅是帮助他人变帅变好身材而已，而是可以帮助他们改变整个人生，这是一件多么有意义的事。

岳父不到60岁去世再次给他新的冲击，更使他坚定了想法，从此以后在健身上他付出了更多的时间和精力，只要遇见的人，都会关心他们的健康。

也许从那个时候起，他也就坚定了撒一颗健康的种子给身边人的信念，如果有一天真的想健身的时候，只要需要他，他就会帮助他们，一直用这样的一个心态来面对家人和朋友，也成就了今天的刘畊宏。

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刘畊宏期望有更多的时间来陪伴孩子的成长，传统文化的浸染使然，在他的观念里“修身齐家治国平天下”不能没有“齐家”，否则是有缺失的。

大儿子叫宇恩，在刘畊宏夫妇看来，这是“宇宙的恩赐”。直播镜头前，刘畊宏和妻子王婉霏（vivi）是令人艳羡的神仙眷侣。可是欢笑的背后也有着鲜为人知的心酸往事——vivi曾经被诊断出子宫肌瘤，被医生判定为不孕症，但幸运的是他们后来居然有了三个健康的宝贝，一切得来不易，也令他们倍加珍惜。

这些年，刘畊宏夫妇参与了很多公益项目，在他们还没有孩子的时候，曾经去探访一家资助有先天性缺陷儿童的公益机构，这些孩子需要父母长期的陪伴。当听到患者妈妈分享经历的时候，刘畊宏夫妇泪流满面。

也是从那时起他们开始参与公益，所以当他们有了孩子之后，更加懂得感恩，将善良的种子深深种进了孩子的心里，让孩子在日积月累的善行中具备同理心，体会到别人的不易，从而有爱人的能力和温暖的力量。

刘畊宏曾在微博上分享过“2020最带感的事”，是宇恩还在读幼儿园大班留长发的故事。为了给罹患癌症需要化疗的病人捐发，小宇恩一直克服长发带来的种种困扰，直到捐头发的那天，宇恩的头发已经到了腰间。爸爸妈妈亲手为儿子剪掉长发，手握这把头发的宇恩，脸上露出开心的笑容。

后来宇恩在探访癌症希望基金会的时候，遇到了一位曾患病需要租借头发的阿姨，看到宇恩后，她忍不住连声夸赞：“你才9岁，你好棒噢！”



今年5月20日同时也是全国学生营养日，刘畊宏在微博参与免费午餐公益项目，让偏远地区小朋友吃上一顿热腾腾的午餐，他号召大家一起关注乡村孩子。视频里他穿着运动服，笑容亲切，依旧是那个仿佛在身边督促我们锻炼身体保持健康生活方式的“刘教练”。

在刘畊宏看来，不是因为有名了才要做公益，而是在任何情况和状态之下，甚至是在自身相对缺乏的状态之下，哪怕收入不这么丰富都可以去做公益，没钱可以做出力的事。“艺人的爱心不止于代言，发现自己的影响力，并在公益行动中感受到对自我的激励和反馈，这是双向的事情，从而获得更大的力量。”

带动全民健身算不算公益？让数以千万计的粉丝收获身心的愉悦又何尝不是？“健身能够改变人生”，是他如今特别坚定的回答和信念。

每周二三四和周日晚上19:30，以及周六早上9:00，是他的直播时间。下午17:00，他开始准备晚上的直播：服装、互动话语，以及编排跳操的动作。

“在你成就别人之后，你会发现你自己也变得更好。”这个像永动机一样不知疲倦的男人自豪地说。

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《中国慈善家》：你的《本草纲目》等健身操带动了现象级的全民健身热潮，自己有没有总结过一夜爆红的原因是什么？

刘畊宏：这没有一个方法论，对我来讲只能说感恩，这是一个很神奇的事情。现在大家所谓的现象级的一个事件，你问我为什么，我觉得肯定不是我个人的功劳。

第一， 我们没有这样的营销能力，能够把这件事情做到这么的宽广，所以它是天时地利人和的结果；第二可能是过去累积的经验使然，要帮助一个人健身这件事情我已经演练了非常多年，等待被大家发现和看到的机会，而看到之后真的跟着我一起锻炼的人，他会感受到我的用心，就会有真正的改变。

有朋友说，本来疫情的关系我可能胖了，结果跟着刘教练跳操，发现我的身材真的有改变，甚至我身体开始有酸痛了，我真的流了好多汗，觉得好有成就感，甚至我很快乐，我的心情变好了。

种种的因素导致了“人传人”这样的现象，我是非常的感恩，也谢谢大家给我的支持和认同。

《中国慈善家》：做一个假设，如果没有现在的爆红，你的事业轨迹会怎样发展？

刘畊宏：我从十几岁开始健身，然后一直分享给别人，出了两本书，上了数不清多少个节目。我的经纪人团队知道我有多热爱这件事情，每天我都会做，赚没赚到钱我都一直在做。

《中国慈善家》：爆红之后，你的朋友们比如像周杰伦他们有没有给你一些祝福？

刘畊宏：（笑）有些话我也不知道怎么说好，因为那样比较像自我夸奖。这么说吧，我是一个会让朋友对我抱有更多希望的人，在任何的挑战和困难当中，我都一直坚持着想办法能够让事情更好，然后我也一直在努力。熟悉我的朋友会说，即使今天没有这么多人看你直播，打电话给你的话，很大概率你都是在去健身的路上。

《中国慈善家》：健身路上会有倦怠的时候吗？

刘畊宏：我做的事情就像我带直播一样，它不是一个单一、无聊的事。我应该算是一个健身玩家，像是一个去游乐园的感觉。我只要跟某个人一起运动，我就要告诉他，今天我不要让这件事情变得很无聊很无趣。

《中国慈善家》：无论是疫情居家还是工作非常繁忙的当下，你都会花很多时间陪伴小孩，而不是交给保姆或是老人帮着打理，坚持亲力亲为的原因是什么？

刘畊宏：我和妻子在这件事情上分工合作搭配，对我们来讲也是一种学习，我们也从孩子身上找到了很多生命的动力，得到很多不同的快乐。

我们是很爱陪孩子的，除非没办法，接下来也许我们有段时间要离开他们，他们一定挺难过的。陪伴他们也是我们人生学习成长的一个部分，小孩也要感受到爸爸妈妈的品格和人格特质，所以我觉得大人在孩子成长过程中需要多花一点时间，现在花时间绝对比你未来花时间来得好。

《中国慈善家》：当下的你还会面临哪些问题，思考什么问题？

刘畊宏：对于健身和健康产业链的未来有一些思考。直播跳操只是一个过程，未来它会有好多的变化，就像现在的直播互动，在未来一定还有更大的变化，互动会有更多科技性的东西进来，更多人性化的互动。

我过去早就在为这件事情做准备了，也跟很多人说过直播健身绝对是未来的一个趋势，因为它会取代很多的东西，但是同时也会造就很多东西。它就像是刀的两刃一样，你必须要练习，你必须透过视频、透过直播传递你的热情和概念。

过去我想过非常多的事情，但是当你周遭没有这样的资源的时候，你很难去实现，你就只能放在心里面。但因为你对这件事情足够热爱，你想要有创新，你想要有革命性的突破，可是问题来了，你自己靠一己之力是很难的，你需要有团队，需要有资源，需要很好的整合能力，甚至是影响力，你才能做得到。

所以我会一直把它放在心里面，期待别人能做得到。但后来发现这个责任其实也落在我身上的时候，过去种种的经历累积到今天，让我未来能够在健身理论上带给大家更多的好消息，我有这样的责任。