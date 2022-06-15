来源：澎湃新闻

作者：沈彬

上海外国语大学在校学生尹某某向女生咖啡杯中投放异物的案件，有了初步结果。在警方调查后，尹某某承认投放的是半片牛磺酸泡腾片，该泡腾片系从网上购买。目前，警方已将物证送技术部门检验，相关调查工作在进一步开展中。

有个别网友对此表示不屑，为什么对功能饮料里的常见成分——牛磺酸这么大惊小怪？也有人觉得这是一场“大学生智商欠费”的轻喜剧。但是，这并不好笑。

事发后，有媒体在某电商平台搜索发现，有商家仍在出售类似女性“迷药”产品，并强调产品无色无味，“保密发货”。该店铺客服甚至建议“提前倒入酒水饮料中”使用。买的人和卖的人都清楚这些东西会派什么用场。

可能，本案当中投放的就是牛磺酸泡腾片，可能，牛磺酸起不到所谓的“催情”“听话”的作用，可能，一些电商平台售卖的“迷药”也没有真实的麻醉、致幻的功能。但是，这种肆无忌惮地给女性“下药”，成了女性恐惧的真实源头，向所有女性投下了巨大的阴影，这也让对女性实施性侵的犯意，得以轻易实施，甚至恶意教唆、怂恿犯罪：办公室里的饮水机，桌子上的咖啡杯，与同事聚餐时的酒杯……

关键的不是投什么，而是：投放者“以为”投的是什么，实施投放药剂时所抱持的主观心态，目的又是什么？

如果行为人认定牛磺酸，或者其他什么不明来路的药粉，能起到“催情”作用，以达到“违背妇女意志，强行发生性关系”的目的，那么，哪怕牛磺酸本身是无害的，也可能涉嫌犯罪。这就是刑法理论上所讲的，基于犯罪手段错误认知的“不能犯”，同样要构成犯罪（未遂）。相当于行为人，“误把白糖当成砒霜”去投毒，结果没有造成死亡，这本身已经构成了犯罪。

事实上，网络空间角落里的“迷药”黑产，既是在引诱迷奸的犯罪的意图，也是在教唆犯罪手段——无论它的真实效果如何。有些迷药被精心伪装成口香糖、香烟、糖果等各种形态，或者被卖家强调是“无色”“无味”“无副作用”，这些在网上很容易就能购买到。更可怕的是，有的平台卖家还收购买家的“迷奸视频”，用作产品效果展示。

2020年，在那起轰动一时的深圳“女顾客遭男伴下药”案中，赵某在餐厅这种公共场所公然向女性投放他达那非，在败露之后，坚称下药“本意确实是恶作剧”，最终案件以“证据不足”为由对赵某不予批捕。

在另一起迷药案件当中，受害者并没这么走运。2021年1月，刚入职公司的23岁陈某梅被上司彭某带去喝酒灌醉，之后彭某使用迷药致其昏迷后欲实施强奸，结果女孩因七氟烷中毒死亡，最终彭某被判无期。

2019年，公安部的新闻发布会专门提到打击迷奸犯罪，称：“迷奸犯罪严重触犯法律，性质恶劣、手段卑劣、对受害人伤害严重、社会影响强烈。”迷药、迷奸犯罪、迷奸视频传播，构成了一条黑色产业链：迷药、“听话水”都是属于国家严格管制的麻醉类、精神类药物，涉嫌新型毒品犯罪；那些本身没有“致幻”“催情”的药剂被个别违法分子贴上“听话水”等标签售卖，本身也是在怂恿性侵犯罪。如果“迷药”能够轻意被获取，女性陷入随时随地失去对身体的控制的重大恐慌当中，这不是一个都市传说。

迷药就是迷药，哪怕这次只是牛磺酸，下次就可能是足以致命的七氟烷。偷偷向女性杯子里投放不知名药剂，无论是什么，都构成了对女性人身安全、人格尊严的严重危害。当务之急，司法机关要加大对迷药犯罪的打击力度，以“广而告之”来震慑犯罪；社交平台、电商平台，必须做到“守土尽责”，不能让自己的平台成为迷奸犯罪的通路。

让女孩安心地把杯子放在桌子上，是全社会的责任。