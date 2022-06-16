女孩吃荔枝后“急性中毒”？专家提醒！

来源：新华社

作者：黄凯莹

又到了荔枝上市的季节，俗语称“一只荔枝三把火”。近日河北一女孩吃荔枝后“急性中毒”的消息受到网民关注。对此专家提醒，切勿空腹、过量食用荔枝，慎防“荔枝病”。

“荔枝病”是现代医学认为的一种“低血糖症”，特定人群吃荔枝后会产生这种疾病。“荔枝病”可出现一系列的低血糖症状，轻者会出现头晕、出汗、面色苍白、乏力、心慌、口渴、饥饿感等症状，重者可有四肢厥冷、血压下降，甚至抽搐或突然昏迷等症状，严重者可休克死亡。

广西壮族自治区妇幼保健院急诊科主任医师陈锐提醒，“荔枝病”更多发生在儿童人群，多见于4至11岁儿童。由于荔枝含有大量果糖葡萄糖，会刺激机体短时间内产生大量用于降血糖的胰岛素。儿童等特殊人群机体的自我调节能力不完善，灭活胰岛素能力不足，更容易发生低血糖。

特别值得注意的是，过度食用荔枝且不吃晚餐可能导致“夜间低血糖”。陈锐说，如果儿童晚餐未摄入碳水化合物，如米、面等，晚餐过后又食用大量荔枝，可能会于清晨发病，如果家长在夜间没有发现并纠正这种情况，就存有一定风险。

家人突发“荔枝病”怎么办？

陈锐介绍，若食用大量荔枝后出现低血糖症状但未见其他严重情况时，可先吃15克碳水化合物，升高血糖，然后观察约15分钟，根据症状缓解程度决定是否需要再次吃15克碳水化合物。若患者出现了抽搐、昏迷、神智不清等，则不要擅自喂任何食物或水，以免发生窒息，同时立刻拨打急救电话送医治疗。

如何才能安全地享受美味的荔枝？

专家提醒，总的来说应注意不要空腹吃，适量不贪多。不同的人群食用荔枝的“安全量”各不相同：对于糖耐量正常的成年人，每次食用荔枝建议控制在15颗内；4岁以内儿童最好不要直接进食整粒的荔枝，一次食用不超过五颗；孕妇食用荔枝每次不超过10颗；有便秘的老人、血糖控制不好的人尽量不吃，控制体重的人要尽量少吃，有肝病、肾病、胃肠疾病的人更要慎重。