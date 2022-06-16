落地河南后，被赋“红码”的数小时

来源：澎湃新闻

作者：葛明宁、薛莎莎

周佳（化名）不明白为何自己的“豫康码”突然变红，她在四川成都生活，此前健康码一直绿着。

6月12日，当飞往河南郑州的飞机落地后不久，她更新了自己的健康码，变红了。这意味着，她在这里，住不了店，坐不了车，还会被隔离。

周佳此行是想来询问四家河南村镇银行的调查情况。

两年前，看中利率较高，她逐步通过手机App把积蓄转移到河南禹州新民生村镇银行的账户里。周佳说，在她看来，“银行”意味着安全。

账户里陆陆续续的存下了60多万（人民币，下同，12万新元），现在钱取不出来了。

据媒体报道，今年4月中旬，位于河南的禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行和柘城黄淮村镇银行，以及位于安徽的固镇新淮河村镇银行陆续出现“取款难”。媒体梳理发现，这几家银行的发起行和大股东均为许昌农村商业银行，该银行股权混乱，其中多有被执行人。

在健康码变红后，周佳变得寸步难行。当天，她买了一张返程机票，返回了成都。

周佳的遭遇不是孤例。据媒体报道，有多名外省储户到郑州后被赋红码。6月15日，河南省卫健委回应澎湃新闻称，已将投诉反馈到相关部门，正在调查核实。

【以下是周佳的口述】

疑似“爆雷”

去维权的前一天，我到银行去把转账明细打印出来，是其他银行卡转账到禹州新民生村镇银行的转账记录，每一笔我都把它圈出来。收款方明明白白地写着银行存款四个字。

我有记账的习惯，最开始接触（这次“爆雷”的银行），是2020年在手机App“挖财记账”里面。挖财记账展示很多的定期存款产品，按月付息，随时支取，提前支取的部分按活期利率算利息。（从App里点进去）引流到银行的微信公众号里面一个掌上银行的入口，要刷脸，要上传身份证照片。

禹州新民生银行的存款利率是年化百分之四点几，（成都）本地的成都银行是年化4.05%，它的利率要高一些。

我比较信任银行，特别是这个银行有绿色的存款保险标识（注：由中国人民银行授权使用，表示银行出现问题的，存款人可获得理赔）。我在网上也查过，这家银行是持有银行牌照的正规银行。我还通过手机App买了几家其他银行的存款产品，也有存款保险标识。不过，另两家先后把高利率的存款产品下架了，我买不到，“重仓”禹州新民生村镇银行。

我二零一几年的时候炒股失败，亏了10万元，后来根本不敢碰有任何风险的，包括银行理财，都从来不碰。

国家出台政策之后，这些平台就不允许出现存款产品。（注：2021年1月，银保监会联合央行发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，要求商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务）我收到短信，让我转用微信小程序。我也打过银行客服电话，还有去他们的官方网站确认过的。

在微信小程序上，存款每天会显示增加的利息。我每天点进去看多出的利息，那就是我起床的最大动力。我甚至想过“躺平”，把我（正在还贷的）第二套房卖了，钱存在里面。

它这时“爆雷”了。

4月18日，银行的小程序发布了升级公告，当时我想，可能升级一天两天就了事了。它维护了几天，我觉得有问题，一般正常银行维护都是在晚上进行，不会影响用户使用，而且其他银行的维护公告，有开始的时间，也有结束的时间，但是，这个公告没有结束的时间。现在已经过去两个月了。

我在禹州新民生村镇银行存有60多万元（手头没有活钱），每个月还第二套房的贷款，已经感觉到压力。

我爸今年刚退休，我问他借了10万元钱，在网上又贷款5万元，我借的网贷是9%年化利率。（之前）我预约5月13号去把剩余的20万元左右的房贷还清。

（疑似“暴雷”后）我第一时间想，我预约的还房贷怎么办？

报案维权

4月19日，还是20日，我在上网查了河南禹州的区号，加上“110”报警。当地110说，（银行的事）已经立案，给了我一个工作组的电话。我打过去，登记了姓名、身份证号、存款金额，我记得没有问卡号，接电话的人说正在调查，有结果会告知我的，但后来没有给我打过电话。

打完这些电话，我觉得“山崩地裂”，在街上漫无目的地走。我也在成都本地打电话报案。第二天，本地的警方给我发短信，让我查看结果，我查看的结果是（本地）不予立案，估计是公安属地管理的原因。

5月，我看到（银保监会）发了通告，什么新财富集团，内外勾结。（注：银保监会有关部门负责人5月18日对媒体表示，作为四家河南村镇银行的股东，河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。）我这才了解什么是新财富。网上之前也搜不到它是银行的股东。

我进了一个维权群，（里面）谣言满天飞，有的说什么真的银行高管，拿着真的手续，搞了一套不入账的假系统。（但我不信）出事以后，银行的微信公众号仍然发布了几次公告，就是暂停营业的公告。

这是我们的全部积蓄，更重要的是，我现在生活确实比较艰难。我们这个月要给儿子交幼儿园的学费，现在还没有交。

入豫“红码”

在成都，我接到过几次本地的派出所电话，问我是不是要去郑州，我说是的，我全部身家都在里面，肯定要去。

我们成都有两个机场，我选了比较远的天府机场，坐地铁要两个小时，但它便宜，飞郑州是200多元。

我们（同行）是三个人，两个是储户，一个是储户的老婆。飞机刚落地，乘务员就用广播找我们两个储户。我们两个走到舱门口，有两个警察在那里。那个储户老婆的豫康码（河南健康码）一直是绿的，没有被封。

我第一次在机场扫出来是绿码。和我同行的另一个储户在机场扫出来是红码，然后被穿防护服的人带走了，（后来）在医院过夜。离谱的是有一个人（储户）还没去，扫出来就是红码，没办法坐飞机。

下飞机是下午两点多。拿好行李，警察把我单独带到一个房间。有两个人轮流（和我说话），有一个自称是银保监的，还有一个自称是便衣警察。我问自称是银保监的人，你们什么时候能出公告，我们什么时候能够取到款？

他说，他们正在调查，我说，你们调查总得有个时限，大概什么时候可以结束，他说，我没办法告诉你，我没办法确定。

我还听他们说，机场有落地检测的要求，我当然配合防疫要求，所以在我的要求下，一个男警和一个女警带我去做核酸，他们一直盯着我，我还开玩笑问那女警：“你猜我现在跑的话，我跑不跑得赢你？”她说：“我估计你跑不赢我。”

我很怕他们把我的码变成红码，这样我住不了酒店，坐不了公共交通工具。（过了一会儿），我发现我的码已经变成红码。

到了快吃晚饭的时候，来了一个自称是防疫办的人。他要求我扫码，说黄码隔离三天，红码隔离十四天。我知道我扫出来的必定是红码。我思考了一会儿就妥协了，我说我走。他们盯着我买飞机票。

快八点的时候，他们打开绿色通道送我上（回成都的）飞机，上飞机之前，我看了下我的码，当地的码是红码，成都的码是绿码。

我一直在哭。他们催我买机票的时候，我眼睛都哭肿了。他们继续催促我，我说：“你看我口罩里全是眼泪，我能不能先把眼泪擦了？”

我的儿子从出生到现在，从来没有离开妈妈，准备去郑州前，我怕他到时候会哭，我就提前给他买了很多零食，还交代给我朋友，让朋友帮忙接一下。这些工作做好了以后，我跟他说，妈妈可能要去郑州，他肯定要问，妈妈去那边干嘛？我说，妈妈的钱被银行骗了。

我感到他现在很没有安全感。我妈妈有捡废品的习惯。（这两天）我儿子看到一个瓶子，就欣喜若狂，说“妈妈我们发财了。”他以前没有这样过。

我现在想，第一个，我可能要花三年时间，好好偿还我所欠的债务，第二，我想考虑，以后我再存钱，我到底该把钱存到哪里才放心。