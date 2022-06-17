寻子14年，拐骗罪五年的顶格刑够吗？

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

拐卖罪和拐骗罪，仅一字之差，量刑却相差悬殊。对于寻子14年的孙海洋，拐骗罪顶格只有五年的刑期，不足以实现正义。用网友的话来说，“找孩子找了十几年，结果最后人贩子判刑还没有找的年数多。”

孙海洋在网上晒出一份深圳检方的量刑建议书：吴某龙涉嫌拐骗儿童犯罪，鉴于其拐骗两个儿童，性质恶劣，建议对其判处五年有期徒刑。警方没有查到吴某龙存在拐卖的罪行，根据现有法律“拐骗儿童犯罪”的最高刑也就是五年，这已经是顶格了。

所谓“拐卖妇女、儿童罪”，是指以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为，应该处五年以上十年以下有期徒刑，乃至无期徒刑直至死刑。而“拐骗儿童罪”，则指拐骗不满14周岁的未成年人，使其脱离家庭或者监护人，处以五年以下有期徒刑。因为拐骗儿童罪，不含将被拐儿童再次出卖牟利的情节，被认为主观“恶意”较轻，在量刑上会做出区别处理，也体现了“罪罚相当”的原则。

在刑法上，拐卖罪和拐骗罪是两种犯罪，但对被拐儿童的家长来说，痛苦并没有区别，一样都是骨肉别离、撕心裂肺、万箭穿心。不会因为拐骗者没对孩子二次贩卖，人伦惨剧就显得轻微一些。正像孙海洋所讲的，“拐走一个孩子给父母乃至一个家庭带来巨大的伤害，造成的社会影响也非常恶劣，而他们拐走两名孩子长达14年。”

拐骗罪较轻的量刑，和“拐”走孩子造成的严重社会危害、心理恐慌之间的巨大落差，引发争议，也不是第一次。2019年，在某城市火车站，一名女子趁孩子家人不备，抱起2岁大的幼女就跑，所幸被当场制止并立案处理，最后行为人因“拐骗儿童罪”一审获刑一年半，但是，舆论普遍反映量刑太轻了，不能与“拐孩子”的危害相匹配。

法律代表正义，法律也代表人民对于正义的基本看法。立法应当与时俱进，及时反馈时代的声音、民众的呼唤。有些法条可能囿于立法时的历史环境，会与当下的价值观渐行渐远。以大家都关心的“收买被拐卖妇女、儿童罪”来说，早先，因为中国国家基层警力配备不足、社会整体法治意识水平不高等原因，对收买行为的处罚不是很严格，而近些年来，严厉打拐成为空前的社会共识，也最终推动了《刑法》中有关“拐买同罪”条款的修订，形成立法和民间意见的同频共振。

同理，鉴于“拐骗儿童犯罪”的最高刑只有五年，只是“拐卖罪”的起刑点，而两种犯罪对于被害家庭造成的伤害几乎没有差别。而且，“拐卖罪”也往往先要实施“拐骗”行为，一旦案发时，孩子还没有“脱手”，行为人可能用仅仅是为了拐骗，没有拐卖来给自己减罪。对两“拐”不妨一体严厉打击，建议立法机关充分考虑民间的诉求，及时修订刑法，不要让两个“拐”之间的量刑有太大落差。

一笔写不出两个“拐”字。面对寻子14年的孙海洋，我们的良心要回答“五年刑期够吗？”这个严肃的问题。