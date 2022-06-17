赋红码事件何以成了“悬疑大片”

来源：现代快报

作者：戴之深

河南村镇银行多名储户被“精准赋红码”事件发酵数日后，关于责任人，依然没有任何部门出面“认领”。这是前所未有的“迷局”。

这些怀有心事的人，人手一只“红灯笼”，进退两难——当然，暗藏的退路是，离开郑州就能绿码。

没人告诉他们，如此“转绿”的意义何在，但他们实际上是缺乏选择项的。他们被带入了一场悬疑大剧中，成了无名无分的“被主角”。媒体采访多个部门，均被告知：不了解。

谁了解呢？无人知晓、无人告知。此事性质恶劣，影响很坏。其一，公众所见到的“赋红码”行为，突破了健康码只能专用的制度防线。2021年1月，中国国务院联防联控机制综合组印发《新冠肺炎疫情防控健康码管理与服务暂行办法》，明确要求，各地要严格健康码功能定位，不得扩大应用范围，切实防止“码上加码”。但“进了郑州就红码”的事实说明，在个别地方，确实有一股力量在推动这种“突破”。此风断不可长；其二，“开创”了干扰意见沟通的坏的先例。有报道提及，郑州一些停工楼盘业主也被强赋红码。这就说明，当“红码神器”使用得很熟之后，就一定会被任性的想法带入更多误区，引发更多愤懑。面对群众诉求，个别地方不是畅通沟通渠道，而是打折扣、设障碍，岂有此理。

谁都知道，出现强赋红码的事情，绝非偶然。赋码过程，是极为专业、权威、精密的。任何小问题一旦出现，系统立马会检视出来，不可能留下大的漏洞。这也是健康码可能全域“崩”但不可能局部“崩”的道理所在。对准“目标群体”精确制导，摆明了就是一场“人祸”。

令人不解的是，此事目前受到国内多家媒体的关注，已经发酵为公共事件，在这个时候，有关部门居然还能沉得住气？问题已经演进到“掩耳盗铃”的程度，还在努力掩饰，有何意义？

公共事件发生并产生较大影响时，政府部门不能做鸵鸟。此时，事件本身所缠绕的问题更为复杂，在有关方面不恰当的作为的“刺激”下，事件的性质和影响力呈几何级变化，这时，无论是装路人，还是回避主要矛盾，都是对公共利益的漠视、对政府形象的不尊重。

群众的意愿其实很单纯、很和善，他们到某个城市来，并不是来“闹事”，而是想一直处在处置问题的逻辑线上不离不弃，他们希望看到政府部门的作为和自己的努力形成一股合力。他们想拿回自己的血汗钱、维护自己应有的权利，这是可以理解的心声。

有关部门对这样反映问题的群众，不必带有“担心”心理。一些问题的解决需要时日，恐怕还要克服巨大的困难，但越是这样，有关部门越是应该主动和群众多做解释 、多传递信息。稳定的局面，对一个地方来说是重中之重。但变味的“堵”，并不利于稳定。最新消息，河南省纪委监委工作人员回应“赋红码”问题表示：已转省卫健委自查。

希望 “悬疑大片”早日结束。