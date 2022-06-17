“中关村周杰伦”直播走红的启示

来源：环球时报

作者：张颐武

绰号“中关村周杰伦”、自黑撞脸“兵马俑”的董宇辉仿佛一夜之间成为直播界的顶流，引发人们对“新型直播”的关注。这位过去的新东方英语老师，在直播带货过程中不是声嘶力竭喊“一二三上链接”，而是说着诸如“你背单词时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；当你算数学时，南太平洋的海鸥正掠过海岸；当你晚自习时，地球的极圈正五彩斑斓”等妙语，展现自己的文化素养和有趣谈吐，收获多方好评，在直播领域闯出一片天地。

董宇辉的转型开辟出了自己人生的新空间，也带出行业转型的一种可能性。他的做法受到肯定，一方面当然是他的直播本身就具有独到的风格。董宇辉用娓娓道来的方式、饶有兴味的表达、独特的文化底蕴，还有擅长的双语表达进行直播带货，并时时不忘自己的社会责任感，这让他成为直播界的一股清流。人们由此看到一种不一样的直播，一种和他曾经的教师生涯相关联的直播形态。这样的直播是独树一帜的，也是自有底蕴、自成一格的。

另一方面，人们也在感慨，在整个教培行业转型的过程中，董宇辉和他所属机构不放弃、不抛弃的顽强，不断探索转型可能性的执着和发现不同领域新机会的努力。机构经过不断探索，寻找新的机会；个人通过不断尝试，找到自己和社会新的联结，点燃社会所需要的新亮点，重新收获新认可。这些都给予人们很多启示。

这些年，中国的社会和经济转型是相当深刻的，外部环境和内部环境都在发生着深刻变化，无论是经济发展的路径还是社会发展的趋向都有很多需要重新认知的地方。这些变化对不少行业形成新的冲击，其中一些行业面临社会新的要求和新的规范，有些新情况甚至需要整个行业都作出根本性调整。这样的现实，确实让很多在过往机遇期中发展得较好的企业或行业都面临着深刻的挑战。如何在未来社会中，让企业或行业收获新的发展机遇，得到更多新的发展可能性，就需要进行新的探索。董宇辉所属机构，在面临转型的现实需求时，不是退缩畏惧，也不是停止躺平，而是积极探索新路，不断寻求和社会再契合，适应社会需要和要求的新的经营与发展路向。从去年年底以来，它就已经转型试水新兴的直播行业，经过相当一段时间的努力，现在获得了新的发展契机。这种不断探求的精神、不断寻找新的发展契机的努力，都是当下社会所需要的。

董宇辉个人的转变也同样具有启示意义。作为一名英语教师，他原本有一个相对稳定的职业，但在行业转型的过程中，同样面临困境。他不放弃，不抛弃，而是成功运用自己作为教师的过往经验和知识积累，在已经是红海的直播行业中收获新的肯定。这当然不容易，在坚持半年之后，他个人的知识储备和教学所习得的沟通能力，才被更多人看到。这种努力寻找新的发展路径，把自己的能力才华在新的方向上展现的精神，隐约让人们联想起改革开放初期那些努力开拓自己未来的年轻人，他们身上，都有一种坚韧努力的顽强，一种不被困难所压倒的力量。

这不是躺平的消极，也不是抱怨的颓丧，更不是虚无的落寞，而是面对人生挑战积极的态度。这种态度也赋予这名年轻人的直播间以一种力量。董宇辉为什么触动了很多人，他不放弃的努力或许是最大原因之一。董宇辉曾经努力过，在遇到新困难的时候，他在新的领域继续努力，还能取得成功。当然，我们如今已经拥有远比改革开放初期更大的平台和发展的可能性，但每代人都会遇到自己的问题。今天的年轻一代当然也是不容易的，但不管在怎样的社会和经济环境下，人人都需要靠着自己的努力和奋斗，为自己开创美好的未来。同时，社会应该为人们的发展创造和提供更好的条件。总而言之，每个人的幸福最终需要自己不断克服各种困难，经过坚韧不拔的努力创造出来。正所谓，幸福都是奋斗出来的。而董宇辉让我们看到了这样的可能性。