请放下对“00后”职场人的“傲慢与偏见”

来源：新京报

作者：丁慧

今年是首届“00后”毕业生集中踏入职场的时间，与此同时，“00后整顿职场”的词条也在舆论场上频频出现，引发广泛关注。6月16日，一则与“职场00后”相关的新闻就冲上了热搜。

据媒体报道，广东一公司专门设立一个叫“新一代”的新部门，将“00后”员工全部收纳其中进行统一管理。因而，有网友戏称，“00后”刚开始“整顿”职场，就被职场“整顿”了。6月17日，又有机构发布报告显示，近九成“职场00后”愿意主动加班。在大数据下，“00后”呈现出来的职场面貌又跟以往的公众印象有所不同。

不能忽略的是，“职场00后”受到大量关注，有一定的社会心理因素。一直以来，“新鲜血液将会给职场带来什么样的新鲜感”就颇受大众关注。无论“80后”还是“90后”，也都曾被这样的“聚光灯”检视过。

“00后”作为新一代年轻人，有着所有时代年轻人一样的特点——青春无敌、朝气蓬勃、意气风发，再加之又刚刚踏入职场，人们因此对这一群体在职场未来发展的可能性抱有更多期待，给予他们更多关注也属正常。

但是，即便这种期待与现实存在落差，“职场00后”也不该被简单粗暴地贴上某种标签，尤其如“00后没有本事又目中无人”，又如,“00后整顿职场”。

“职场00后”究竟是什么样？回答这个问题之前，其实更应该想想，我们为何会试图为“00后”下定义、贴标签？

需要看到的是，这些聚焦于“职场00后”身上的种种关注，无论是新闻也好，还是机构报告也罢，某种程度上，都带有一种先入为主的视角。而在这样一种特殊视角下，某个群体被标签化也就不足为奇了。

这些贴在“职场00后”身上的标签，无论是赞誉还是贬低，都只是片面夸大了“00后”作为新一代年轻人本身的某些特质。而这种过度解读，无疑既不利于职场接纳“00后”，也无助于“00后”们去主动适应职场。

不仅如此，对这些刚刚从象牙塔中走出来的年轻人进行标签化解读，甚至还会影响他们对于当前社会的认同感。

对于这些刚刚开始对现实社会进行试探的年轻人而言，职场也是新事物，他们尝试着适应职场上的种种，其实也是在尝试着适应这个社会。

而无论职场还是社会，都远比那些爽文的剧情复杂、现实得多。为此，我们不妨保持开放和宽容的态度，用成长的眼光去看待这些初出茅庐的“职场00后”，而不是以简单的标签化去制造紧张与对立。平常心或许才是他们需要的。

就跟曾经刚刚步入社会就被贴标签的“80后”“90后”一样，随着时间推移，在滤镜消失后，一切也都回归了正常。曾经的那些标签，也并没有影响“80后”“90后”们成长为社会的中坚。

因而，不妨让我们丢弃那些老旧的“傲慢与偏见”，用一颗平常心看待“00后”，让他们无论在职场还是在社会都能慢慢长成自己该有的样子。