疫情、通膨也要逆袭人生

来源：联合报

作者：李月治

大陆古装剧《梦华录》正热播，剧中三位女子的奋斗故事堪称女人典范，易引发共鸣。剧中京城第一歌伎张好好说：“我们靠自个本事吃饭，活的堂堂正正，正大光明！”这部戏描述的女性，独立自主，颠覆过往古代女性形象。

疫情下，这部剧带来一些正面启示；任何艰困环境下，女人，尤其弱势女人都当自强，才能活得理直气壮。疫情加上物价飙涨，许多民众在夹缝中求生存，乱世生活不容易，底层弱势者尤不易。一位女性新住民好友，自主开了家面店，不仅撑起家中经济，也撑起自信。她说，我是开店后才找回自信的，疫情影响业绩，她便加入外送平台找另一个商机。

小老板娘也是从大陆嫁来的，虽嫁入豪门，但她反比别人勤劳吃苦，除协助管理公司，还开拓自己事业，从不坐享其成。每天一早，马路上会传来手推板车声音，是位年轻妈妈带著女儿去菜市场摆摊做生意，卖自己做的小点心，补贴家用。

去采买时，女店员一边对著货品嚷著，哇，涨这么多，抢劫喔，一边奋力堆叠著一箱箱物品；放无薪假的年轻人努力接单写文案、作业配…。

疫情影响百工百业，通膨影响民众生计，在疫情和通膨夹缝中求生存，也只能更努力，希望能在乱世中，我们仍然能仰望天空，逆袭人生。