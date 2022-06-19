起底河南新财富集团：实控人吕某是谁？

来源：华夏时报

作者：方凤娇

据河南省地方金融监督管理局消息，针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。

河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府，积极配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，依法保护金融消费者的合法权益。同时，提醒相关群众配合做好信息登记工作。

那么，新财富集团背后实控人是谁？

犯罪团伙以河南新财富集团实控人吕某为首

当天稍早，许昌市公安局发布通报称，4月19日，许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。

现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子道遥法外、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。

吕某为何人？

公开资料显示，河南新财富集团投资控股有限公司，成立于2011年7月19日，注册资本为11600万人民币（2401万新元），法定代表人为余泽峰，目前经营状态为注销。公司经营范围包括对实业投资、企业投资与管理。

该公司法人为余泽峰，股东有两人，分别是持股80%的余泽峰、持股20%的林恒森。

根据警方所说，“以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪”，但新财富集团的公开资料中似乎并未出现吕某，吕某为何人？

据第一财经报道，吕某真名叫吕奕，1974年生人，国籍是塞浦路斯，但他的老家是河南南阳。

吕奕是新财富集团的实际控制人，其通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中，就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

他跟银行打了半辈子交道，一直在搞贷款，2003年，他把河南兰考到沈丘的兰尉高速收费权抵押给银行，空手套白狼借来24亿的修路钱，挣到了第一桶金。

2003年9月26日，河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基，建设方兰尉高速开发有限公司背后的实控人，正是吕奕。

为了融资，吕奕把高速公路收费权抵押给银行，借到了修路的资金，之后，又把其中部分资金用于参股金融机构，然后再把金融机构的股权抵押融资，就这样，吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。

再后来，他成立河南新财富集团，专注入股河南的地方银行。天眼查显示，新财富的对外投资都在河南。

吕奕特别低调，所以无论是新财富集团，还是这些银行的股东名单里，都没有他的名字。

2022年2月，银监会副主席蔡鄂生因受贿被逮捕，吕奕曾协助调查，进去了几个月，出来后他就去了美国。

不巧的是，公开资料显示，新财富集团于今年2月注销。

吕奕的“资本版图”

不得不说，吕某隐藏得确实很好，但还是留下了蛛丝马迹。虽然在公开信息中，关于吕奕本人及其发迹的资料并不多，但在河南的金融圈，吕奕却是一个经常被人提及的“人物”。

据第一财经报道，郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续，为获取更多贷款，又行贿2300多万，而且，两人还一起做起了吃息差的生意，由乔均安负责搞定银行批准，吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份判决书里，吕奕的身份是新财富集团董事长。

也是在这份判决书中，河南新财富集团出具证明称，河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司、河南航天家电股份有限公司、郑州超凡办公设备有限公司、郑州博奥森电器有限公司、石家庄文昊商贸有限公司、南京合生和商贸有限公司、河南鼎佳实业发展有限公司、河南新世纪投资股份有限公司、郑州帛珏商贸有限公司等公司均由吕奕实际控制。

诸如此类的一系列“有限公司”，正是吕奕用以投资的一小部分影子公司。借由这些影子公司，吕奕渗入了金融行业，并且控制或大比例持了多家金融机构。

根据河南省地方金融监督管理局所说，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明。

而禹州新民生银行的股东列表里，就有吕奕实际控制的郑州博奥森电器有限公司。

这意味着，新财富集团成立多家影子公司，一方面通过某一家影子公司同时参股多家金融机构，另一方面在同一家金融机构中，同时安插多家影子公司，最终形成股权的集中，从而达到控股或者大比例持股的目的。

这也就揭开了某些相关村镇银行实际控制权到底由谁控制的悬疑。