小心网络求职这张“馅饼”可能变“陷阱”

来源：法治日报

作者：罗莎莎、周玲

小周在网上找工作时，看到苏州某集团的招聘广告，第二天小周赶来参加面试，交了照片费、饭卡费、住宿押金等。正当他期待满满准备上班时，却发现一切都变了样。工作内容完全不同，允诺的待遇根本无法落实……想到缴纳的1000多元（人民币，207新元）押金，小周试图联系面试时的“主管”“人事部经理”，却再没有了回音。

小周的遭遇并非个例。随着互联网的飞速发展，网络求职凭借其成本低、覆盖面广的优势，成为越来越多年轻人的求职首选，却也催生出一系列的网络招聘求职新骗局。

低门槛高收入：陷阱重重

“钱多事少”“月入上万”“不限经验、不限技术”……这大概是求职者对未来工作的美好期许，却成了不法分子精心编织“甜蜜陷阱”的诱饵。

“2018年3月中旬，我在老家河南上网，看到苏州一家公司招聘卡车司机，每月工资10000元到12000元，当时我就心动了，不远千里赶过来，没想到竹篮打水一场空，还被骗了好几千元。”说起当时的经历，徐师傅十分懊悔，“都怪自己太轻信，这么好的待遇，要求也不高，天上哪里能掉馅饼呢？”

徐师傅应聘的这家公司，名义上是劳务派遣公司，其实是一个犯罪窝点。2017年12月以来，姚某等五人组成犯罪团伙，招募业务员在网上发布虚假的高薪招聘信息，比如司机每月10000元以上，还有补贴、五险一金、包吃包住等，让不少求职者心动不已，殊不知一切都是骗局，瞄准的就是他们的钱包。

无独有偶，另一个以“网络招聘”名义诈骗求职者的犯罪团伙也很快浮出水面。他们同样以高薪为诱饵，吸引不明真相的求职者“上套”，前后涉及被害人50余名且遍及全国各地。

2019年，经江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉，这两起案件中的14名嫌疑人因诈骗罪，分别被判处有期徒刑一年二个月至三年十个月不等，并处罚金。

挂羊头卖狗肉：全是套路

这类网络招聘求职骗局一般都有固定套路。

首先，犯罪分子招募业务员，“挂羊头卖狗肉”在网上发布虚假的高薪招聘信息，招聘信息中的具体内容、要求、薪资等，要么是业务员自己瞎编，要么是在网上收集其他公司的正规招聘信息，稍微修改一下，复制粘贴过来，一般是司机、焊工、厨师、油漆工等。

“至于招聘公司的名字、地址，也是胡编乱造，为了取信求职者，有的犯罪分子甚至会伪造印章，把编造出来的‘莫须有’公司包装成正规公司。”办案检察官李晶雨介绍，“有时，他们也会打着一些大公司的名头，声称自己和这些公司有合作关系，可以直聘，其实既没有合作也没有授权。”

等求职者上当，前来参加面试后，犯罪分子会在面试现场装模作样问一些简单问题，然后以住宿押金、办证费、资料费等名义，向求职者收取钱财，费用一般在几百至几千元不等，然后安排求职者进厂做普工，并将求职者缴纳的资金收入囊中。

这样的骗局并不高明，求职者一旦入职，很快就会发现问题，可为什么不法分子还能屡屡得手呢？

关键在于一系列的后续措施。团伙中有专门负责安抚求职者情绪的成员。他们一般会声称做满一定时间后可以转工作、退押金等，哄骗求职者“听话”做普工。有时，也会假扮成求职者和真的求职者搭讪，以“过来人”的身份博取信任，诱哄对方上当。

碰到坚持要退押金的，他们也有各种办法。比如，要求求职者填退款单，声称要等几个工作日再退钱，实际不操作；或者以资料费等名义扣掉一部分钱，能少退就少退。

由于很多求职者老家住得远，来回时间、经济成本较高，在多次催促依然拿不到退款的情况下，往往只能忍气吞声、自认倒霉。

被害人站上被告席：悔不当初

值得注意的是，这些利用网络招聘实施诈骗的犯罪团伙中，有一些人是由求职者变为诈骗人员的。

“一开始，我只是想找个司机的工作，在网上看到招聘信息，就过来应聘了，还交了几百块钱的押金。”王某向检察官讲述自己加入犯罪团伙的经历，“他们安排我做了业务员，在网上发布招聘信息。后来我才琢磨出来，我们的工作就是在骗钱。”

据查，王某通过网络招聘进入犯罪团伙工作，发现“公司”在进行诈骗活动后并未主动脱身，反而越陷越深，成为团伙中的一员“主力大将”，最终被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币8000元。

被害人站上被告席，实在让人扼腕叹息。而在相城区检察院起诉的数起利用网络招聘实施诈骗的案件中，像王某这样的人也并非个例。

“网络招聘求职骗局往往是团队作案，需要大量业务员，犯罪分子寻找猎物的同时也在招募人手。一些求职者社会经验较少，对招聘广告的识别度较差，很容易误打误撞，就进入了诈骗团伙。”检察官介绍。

这些人一开始并没有主观参与犯罪的意图，但在工作一段时间后发现问题，意识到自己在从事非法活动，但因法律意识淡薄，又难以抗拒不劳而获的提成和奖金，心存侥幸，最终陷入犯罪的深渊。

网络招聘骗局套路多多，相城区检察院副检察长史轶晴总结前案后提醒，求职者在网上求职时一定要擦亮双眼，对一些低门槛高收入的工作提高防范意识，入职前要仔细了解公司情况、工作内容，一旦发现违法犯罪行为，要注意保护自身，并及时和警方取得联系。