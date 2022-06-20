中国东北流失的人口都去哪了？

来源：中国新闻网

作者：李金磊

人口数据的变化可能会颠覆很多人的认知。

中国东北人口流失，这是不争的事实。第七次全国人口普查数据显示，东北人口10年减少1101万人。那么，东北流失的人口都去哪了？东北人真的“包围”海南，让海南成为“东北第四省”了吗？

东北人最多的前三省份是山东、北京、河北

数据显示，2020年，东北三省总人口9851万人，接近1亿人，规模依然较大，但比十年前减少了1101万人。其中，黑龙江减少了646万多人，是流失人口最多的省份。

这些东北人去哪里了？《中国人口普查年鉴-2020》可以给出答案。

根据“全国按现住地、性别分的户口登记地在外省的人口”一表，户口登记地在吉林、辽宁、黑龙江人口最多的省份前三名是山东、北京、河北。

其中，在山东，户口登记地在辽宁的人口为174663人，户口登记地在吉林的为344030人，户口登记地在黑龙江的为631631人，合计1150324人。也就是说，在山东，户口登记地在东北的人口超过115万人。

在北京，户口登记地在辽宁的人口为370648人，户口登记地在吉林的为284376人，户口登记地在黑龙江的为455150人，合计1110174人。也就是说，在北京，户口登记地在东北的人口超过111万人。

在河北，户口登记地在辽宁的人口为168371人，户口登记地在吉林的为156219人，户口登记地在黑龙江的为337060人，合计661650人。也就是说，在河北，户口登记地在东北的人口超过66万人。

可见，居住在山东、北京的东北人口均超过100万人，是东北人口外流的最主要的两个目的地。

国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所研究室主任冯文猛对中新网“中国新观察”栏目分析，东北地区近些年人口外流情况比较严重，当地气候因素、近些年的经济增长及就业等问题导致大批年轻人外流。大批东北人流向山东和北京，是因为山东、北京经济发展形势比较好，有多样化的发展机会和就业前景，而且距离东北的地理位置比较近。

冯文猛表示，人口流动要考虑经济发展水平、地理因素、迁移成本、人际关系等等，因此，如果说流入就近区域能够解决就业问题，人口向就近区域流动就会相对多一些，山东之所以流入东北人最多，一方面山东是第三经济大省，另外一方面，两地历史联系紧密，历史上山东发生过“闯关东”，大批山东人迁移到东北，两地人口交流联系比较多，现在出现人口回流，也不难理解。

东北人真的“包围”海南了？海南外地人最多的是广东人

长久以来，很多人的印象是海南的东北人很多，甚至有人将海南称之为“东北第四省”。那么，东北人真的“包围”海南了吗？

数据显示，在海南，户口登记地在辽宁的人口为20362人，户口登记地在吉林的为25301人，户口登记地在黑龙江为55006人，合计100669人，也就是10万人。

而海南外地人最多的是来自广东，数量多达138295人。也就是说，在海南，户口登记地在东北三省的人口加一起还不如户口登记地在广东的人多。

海南省的户口登记地在外省的人口总数是1088143人，东北三省的占比只有9.25%。

那么，为什么还会有东北人遍布海南的感觉呢？当然，需要说明的是，这里统计的只是户口登记地在东北三省的海南常住人口，已经落户海南的籍贯是东北的人并不包括在内。

冯文猛认为，海南外来人口中广东人最多，是因为两地临近，人员流动比较方便，周边临近地区的人员流动感觉不太明显，识别度不高。而在海南地区，东北人因为语言和口音特色很容易被识别，再加上生活习惯、饮食等方面差异，东北人进一步聚集，就会形成相对比较明显的存在标志。独特的地域文化特征让东北人极具存在感，造成人们觉得东北人无处不在的印象。

冯文猛表示，另外，还有一个因素，那就是东北地区冬季严寒，很多东北人是去海南过冬，属于冬天来的“候鸟”，这类人居住时间没有超过6个月，就不会被当作常住人口统计进去。