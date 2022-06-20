莫让“探店”乱象为餐饮业恢复发展添堵

来源：半月谈

作者：贾雨田

时下，不少食客会通过“探店主播”对餐饮业店铺的视频推介，来“种草”或“避雷”。利好商家营销，同时为食客提供“眼见为实”的体验感，让探店主播越发得到流量的聚焦。在各大视频平台，有的“头部”探店主播粉丝量破百万、千万，吸引了不少人前来“淘金”，成为一种新兴职业。

然而，随着探店主播数量激增、逐渐职业化，一些主播为寻求赚快钱，逐渐选择在灰色地带游走。有的探店主播伙同商家“美化”产品、夸大其词，“视频鲍鱼龙虾，实际‘臭鱼烂虾’”，“充值”刷好评，涉嫌虚假宣传；有些则以“帮推介”为由要求商家予以免单，甚至要求收取推介费，否则就发“差评”视频。有的上演“川剧变脸”，“给钱就是真地道，不给钱就是不推荐”，这类行为甚至涉嫌敲诈。

应该说，探店作为一种商业行为，有其市场价值，收费帮推介也无可厚非，但前提必须是基于“信息真实”“彼此自愿”的基础上。然而，一些不良探店主播却利用其媒介身份，两面“通吃”，甚至形成了灰色产业链，不仅伤害了消费者的消费信心，还会让店家间在宣传上跟风作假，形成恶性竞争，影响正常经营。这给本就在疫情下苦苦挣扎的餐饮业添乱添堵，亟须引起重视。

探店之所以能快速发展，乃至形成产业，究其原因，比之于其他知识类、才艺类主播，其入行“门槛”相对较低、口味等评价“不能证伪”、贴近民生流量更大等特点，让不少人趋之若鹜入行，从业基数大，造成从业者良莠不齐。

因上述原因，部分平台对探店类主播的管理也相对松散，但这不能成为平台忽视主体责任的理由。比如，有的探店主播对同一份食物在评价上竟出现前后褒贬不一的“变脸”行为，有的探店主播蓄意“卖丑”“炒作”却不见约束、监管，平台难辞其咎。

相关平台必须积极落实主体责任和义务，对涉嫌炒作、带有虚假宣传性质的探店账号，应建立有效机制进行约束，可通过“警告”“限流”“限制发布作品”乃至封号等处罚手段，在展示端约束相关主播行为，为餐饮恢复发展营造良好舆论氛围。

同时，相关监管部门要落实监管责任，应建立部门协同机制，倾听餐饮企业呼声，对涉嫌虚假宣传、甚至是敲诈勒索的，要依法依规进行处罚。要及时出重拳，通过机制性约束手段为餐饮业恢复发展保驾护航。

探店，作为一种信息媒介类的服务型职业，更应该从主播个人做起，注重信息的品质和口碑，维护、净化行业生态，抵制不良探店主播。在信息碎片化的时代下，使些“小伎俩”“小套路”或许能谋取短期利益，但总会被喷涌的信息“拆穿”“瓦解”。而一旦失去公众的信任，那么也就离整个职业的没落消亡不远了。

毕竟，不论是探店还是为人，真诚永远是最好的套路。