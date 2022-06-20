耕地建房为何屡禁不止

来源：中国《经济日报》

作者：黄晓芳

近日，自然资源部通报了24宗新增乱占耕地建房案例，是地方上报但未整改到位的。这些案例是去年7月中国国务院要求“零容忍”坚决遏制新增乱占耕地建房之后发生的，属于“顶风违建”。那么，乱占耕地建房为何屡禁不止？

其中一个重要原因是，当城市扩张、经济发展和耕地保护之间存在矛盾时，因耕地保护产生的经济效益更低，常常难以被优先考量。近些年，随着城市化快速推进，城市像摊大饼一样长大，而城市周边的建设用地往往和耕地高度重合。

第三次国土调查显示，2019年建设用地为6.13亿亩，较2009年第二次国土调查增加1.28亿亩。此次通报的24宗案例中，除一宗耕地变成城镇住宅用地外，其他均为占用耕地建设厂房。

毫无疑问，发展经济所需用地应得到保障，但当两者间存在明显冲突时，能带来直接经济效益的利用方式更容易被优先选择。眼前的经济效益能使当事人获益，而耕地保护关系粮食安全，关系长远宏观大局，对地方自身经济发展影响没有那么立竿见影。在这种观念下，容易放松粮食安全这根弦，不能充分认识各地都有保障国家粮食安全的责任和义务。

就占用耕地建房而言，自然资源部曾表示，违法占用耕地建房正从局部地区向全国范围、从普通房屋向楼房别墅、从农民自住向非法出售、从单家独户向有组织实施蔓延。第三次国土调查显示，城镇村及工矿用地5.29亿亩，其中村庄用地占3.29亿亩，占比62%。

还有一个重要原因是，中国实行的是城乡二元土地制度，农村土地属于集体所有，在集体经营性建设用地入市改革之前，只有经过国家征收后才可入市交易。这使得农村土地资源难以盘活，一些不符合政策规定的行为常常冒头。

同时，随着农村人口增多、经济条件改善，住宅需求增加。但在不少地方，宅基地分配还沿袭当年的分配格局，这也是乱占耕地建房难以禁止的原因。

据统计，1957年至1996年，中国耕地年均净减少超过600万亩；1996年至2008年，年均净减少超过1000万亩；2009年至2019年，年均净减少超过1100万亩，呈逐步增加态势。2019年耕地保护督察结果显示，当年全国违法违规占用耕地114.26万亩，其中占用永久基本农田14.34万亩。

为此，近年来我国开展了“大棚房”“违建别墅”等专项整治，对乱占耕地建房起到一定震慑作用。去年，自然资源部、农业农村部印发《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》《关于保障农村村民住宅建设合理用地的通知》，从疏、堵两方面进一步明确了遏制新增占用耕地建房，同时保障农村合理用地需求的要求。

耕地是粮食安全的基础，当前的国际经济形势进一步表明，粮食安全必须牢牢抓在手里。因此，对于乱占耕地建房，不应手软，要严查到底。各有关责任方也不应心存侥幸，要充分认识到粮食安全是关系每一个人的长远大事，要切实严守耕地红线。