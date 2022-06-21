惩恶还需扬善，别让见义勇为者流血又流泪

来源：澎湃新闻

作者：金泽刚

6月19日凌晨，广东惠州发生一起宵夜店围殴案件。据悉，主犯洛某龙（男，23岁）与女友发生争执，并对女友进行殴打。附近宵夜店老板谭先生闻声上前制止，竟遭到洛某龙及其四名同乡围殴，头破血流；宵夜店老板娘冉女士试图保护丈夫，也被殴打。宵夜店主夫妇伤势严重。据警方通报，目前五名嫌疑人已全部抓捕归案。

这一次，旁观者没有冷漠，而是选择了挺身而出，却成了遭到围殴的受害人。案发后，宵夜店老板娘冉女士哭着说：“希望大家能给我们一个公道，几个男的打一个女的，谁都会去伸出正义之手，现在如果真的是这样，谁还敢去见义勇为？如果真的没人管了，那以后怎么办？”

根据现场监控视频，起初施暴者踹飞并殴打其女友致其惨叫连连，后五名施暴者共同对上前制止暴力的宵夜店主狠毒下手。其残忍、嚣张之至，很难想象正是在全民呼吁严惩暴力犯罪之际发生。只有让罪犯得到及时、公正的严惩，才有利于减少群体模仿，让潜在恶人不敢“有样学样”。

根据中国刑法规定，随意殴打他人，符合致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤、持凶器随意殴打他人等情形的，应当认定为随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。本案中，五名行为人使用皮带、砖头、凳子等工具，在被害人店门口，肆意轮番殴打被害人。从监控中看来，被害人血流不止、伤势严重，很可能达到情节恶劣程度。

而且，被害人系见义勇为者，其遭遇如此残忍的殴打，更是对社会秩序和民众安全感的破坏。因此，本案无疑涉嫌构成寻衅滋事罪。

与此同时，根据监控视频所示和冉女士所述，当被害人谭先生被打得满头是血、血肉模糊时，那群施暴者仍旧追着他打，警方赶到之时，有人还去取了刀具。可见即使当时被害人明显已伤势严重，毫无还手之力，行为人仍使用工具对被害人要害部位持续殴打，且意图使用刀具等凶器继续攻击。

如果警方未及时赶到，后果不堪设想。所以，本案还存在故意杀人罪（未遂）的可能。

这样一来，对于这种在寻衅滋事过程中，遇他人制止后，另行实施严重暴力行为的，除了构成寻衅滋事罪，不排除还触犯了故意伤害罪和故意杀人罪等其他罪名。当寻衅滋事罪不能包容故意伤害和故意杀人罪时，则应当数罪并罚，而不是千篇一律，只能定寻衅滋事一个罪。

只有这样，才能对这种公然肆意挑战社会正义的街头暴力犯罪予以严惩。

惩恶还需扬善，处罚恶人之余，还要重视对善良、正义者的保护。而保护至少还包括两个方面。

一方面，不仅要让施暴者承担刑事责任，还要令其付出民事赔偿。本案中，起初施暴者洛某龙殴打女子并非发生在被害人店主夫妇的宵夜店内，夫妇二人并无安全保障义务。《民法典》第一百八十三条规定，因保护他人民事权益使自己受到伤害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。

另一方面，在国家制度层面，重奖见义勇为者同样重要。2017年公安部发布《见义勇为人员奖励和保障条例（草案公开征求意见稿）》尚处于向社会公开征求意见阶段，全国各地执行的是各自“见义勇为人员奖励和保护办法”。本案发生地广东省2013年1月1日正式实施的《广东省见义勇为人员奖励和保障条例》对见义勇为人员的确认、援助、资助和奖励、宣传和鼓励做了相应规定。

本案店主夫妇依规定在6个月内提出申请并被确认为见义勇为后，可被通报嘉奖、颁发奖金、授予见义勇为荣誉称号等。若为见义勇为受伤，其救治期间的医疗费、护理费等合理的治疗费用，应当由公安机关通知见义勇为专项经费管理部门先行垫付，后向侵权人洛某龙等人追偿。还可对其住房、申请常住户口等需求提供优先安排等。

此外，因见义勇为致使本人或者其近亲属人身、财产安全受到威胁、报复的，公安机关应当采取有效措施予以保护，这方面可以参照刑事诉讼法规定的证人保护制度，予以参照执行。

当今社会没有人是孤岛。正确适用法律，及时惩恶扬善，是人民群众获得安全感的重要保障。法律既要惩罚恶者，也要保护好人，让坏人不敢作恶，让好人能有好报。唯有如此，社会才能不断向善向上。