苹果的新汇流究竟在何方？

来源：中时新闻网

作者：李学文

苹果公司的订单，一向是电子业讨论的重点，市场传言仁宝将退出苹果供应链，因为订单利润率不佳，不过仁宝副董事长陈瑞聪却表示“完全没有这回事！”仁宝的消息虽无法核实，但2019年广达因不堪庞大投资成本，却迟迟无法回收，退出Apple Watch组装业务，却是不争的事实。这在在印证了穿戴式分流目前仍难带动未来数位经济大局的说法，此刻，全球都需要一个新的数位汇流架构，以驱动数位经济的再繁荣。我认为有两大可能方向，一为车联网，另一则与AR/VR相关，此两者都能创造软体硬体系统架构等等全面刷新。

环顾全球，可以带动新汇流的国际巨擘，实在屈指可数，苹果是其中之一。

2022年苹果一年一度的开发者大会WWDC已于6月6日登场了，在此之前，全球产业殷殷期盼苹果带来的，与其说是各产品线全新的系统升级，以及搭载Apple M2晶片的新产品，倒不如说是苹果对全球数位经济困境的解方灵药。

与上述新汇流有关、在WWDC上发表的，第一个叫做CarPlay。市场谣传、引颈期盼多年的Apple Car屡屡传出人事团队解散、重组，让人不禁担心苹果泰坦计画（Project Titan）是否可能胎死腹中？还好，今年的WWDC，官方推出了新一代的 CarPlay，让市场捡回了一些信心，期待Apple Car有望在2025年亮相。

问题是，CarPlay能等同于车联网吗？车联网之所以可以成新汇流，其意义可能不只在于苹果为车主换了一个新的服务系统，将原本iPhone上的许多体验打包加上一些新的车用功能推出，而是在于车主及所有乘坐者都可腾出双手，来充分享用开发者们所创造出之各种车用创新服务，开启新数位新汇流经济。换言之，这就是自驾车加车联网所带来的应用情境。自驾车的现况如何？众所周知，似乎仍陷于马斯克不断跳票的泥淖中。

苹果的另一个新汇流可能，就是AR元宇宙了。

之前随著WWDC越来越接近，网路上有关苹果新产品和新技术的爆料也越来越多，曾有开发者在苹果App Store的上传日志和开源代码中发现了苹果对于「Reality OS」的引用。网路上的绘声绘影，对这个所谓的Reality OS十分好奇，它到底是什么东西，又会是什么产品的作业系统呢？有人推测这个新作业系统就是为即将发布的苹果VR设备所量身打造的。不论如何，业界对于此次WWDC会不会推出Reality OS的确是十分关注，因为它是上述新汇流的另一种可能，而为何苹果能否在2022年这个特殊的时间点推出VR设备相关的OS是如此重要？综合整理业界的看法有以下几个重点：

其一，目前市面上已经有不少VR设备了，虽说没达到改变业界的水准，但对于普通消费者来说也完全“够用”。目前VR的应用还是以游戏娱乐为主，尚未完全替代其他电子设备的体验。再加上VR的受众少、内容研发技术不够成熟，内容制作的性价比并不高，导致内容资源一直不够丰富，大大影响普及度。

其二，大家关注苹果是否推出VR产品的原因，在于相信苹果有足够号召力和扶持力量去搭建一个开发者生态，让大量应用开发者和内容创作者投身其中，好的APP跟内容持续涌现。

其三，苹果雄厚的软体技术实力，或许能够在系统和功能方面，引领AR/VR行业的发展。苹果立足于高端领域，负责研发和升级功能，其他厂商则想办法学习和模仿，把成本降下来，做到性价比，如此不同价格带的产品都具备，促进终端普及。

最后，无论是哪一种电子产品，只有在统一的标准下，各个品牌的产品才能够一起推动行业的发展。苹果的Reality OS是有机会让大家有一个统一的标准的

WWDC已然落幕，可惜的是苹果并未有任何VR/AR的著墨，好在，证券分析师郭明錤表示苹果AR/MR将在明年初亮相，Q2开始出货，也算是亡羊补牢了。

（作者为科技媒体专栏作家）