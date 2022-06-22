看来俞敏洪董宇辉已有充分的网红准备

来源：吐槽青年

看到董宇辉、俞敏洪和新东方成为网红，在行业挫折后找到了新赛道，受到舆论的盛赞和流量的聚焦，很为其感到高兴！乐见其红，其一，新东方的舆论口碑一直很不错，舆论希望这个企业能挺过难关。其二，俞敏洪“砺志奋斗”的企业家形象，让普通人有深深的代入共情感，通过读书改变命运，又努力帮更多人改变命运，普通人在他身上投射了自己“努力就应得到回报”的热望。俞敏洪和新东方过得好一点，努力的人们就更安心一点。其三，他们有配得上这种流量的实力，英语好，有文化，有教育关怀，比那些空有美颜形象、完全靠营销炒作撑起来的直播带货，更让大众有获得感。乐见其火！

不过，看到董宇辉俞敏洪这么火，成为现象级“网红”，出于对舆论传播规律的了解，还是有点为他们担心。网红效应是立竿见影的，流量盛宴很香，流量蜜月期很甜，“下单买它”的野蛮热情很迷人。但“网红”这个身份又带着强大的流量反噬性，如果没有做好当网红的心理准备，对流量的幽暗面缺乏了解，很容易受到伤害。

这两天已经有一些负面，比如“东方甄选”被投诉桃子霉烂长毛，爱农表白“谷贱伤农”后被问一根新东方玉米农民能赚多少，包括直播是否有文案、股价起伏等等。当然，这些声音都很正常，七嘴八舌才是舆论该有的模样，一直处于那种“网红蜜月期”才不正常。直播带货天然需要网红效应的驱动，当网红的心理准备就是：不仅能接受那些让自己“网络加冕”的流量，也要有强大的内心去面对流量“飞去来器”式的可能反噬。大众在互联网上再热烈的情感，也不会超过三天，热情像潮水一样地来，也会像潮水一样地去，突然争着锦上添花，又突然争着落井下石。用稳定的心态面对不稳定的流量大众，不让宣传超过自己的实力，让实力总能配得上流量，才能泰然处之。

俞敏洪是老江湖了，新东方经历过很多事，作为“网络原住民”的董宇辉也不是傻白甜，肯定非常明白这些道理，在“下水”前早做好了充分的心理准备。

第一种心理准备：实力与流量的平衡匹配，不要让流量超过实力。这个实力包括两个方面，一是作为直播网红的实力，一是所带之货的实力。一开始支撑那种网红之红的，可能是某种“奇理斯玛效应”（charisma），依靠人的某种非凡的、天赋的、极富感染力的魅力打开流量之门，人们如受到磁力吸引那样，疯狂地迷恋，冲动地接近。但随着时间的流逝，人们会冷静下来，回归对实力的关注：主播是否一直具备能滋养消费者的知识实力，所带之货是否刚需，性价比是否高，是否真的更好。如果流量超过了实力，流量很容易反噬。

第二种心理准备：习惯自己成为被消费的热点和话题，习惯成为别人“蹭”的热点流量，并有负面流量的心理承受力。在互联网上，流量有一种强大的内爆吞噬力，先聚合流量，再分食流量。当一个人成功地吸引到流量、享受到流量红利之后，自身很快也有了“被消费”的流量价值，无数人会“蹭”上来分食这种流量。你在直播间享受流量之利，别人通过消费你享受衍生、次生、二级流量。舆论还有一种造神毁神机制，当通过造神获得一波流量后，造神的流量边际效应会越来越低，这时只有通过“毁神”，才能生产出更大流量。所以，网红从来都是毁誉参半，如果实力上有“硬伤”，很容易翻车。

第三种心理准备：冷静看待舆论对网红的支配欲，不被那种支配欲所绑架。流量很美味，让人欲罢不能，但流量背后是无数个看不见的人撑起来。大众有一种强大的支配欲，他们觉得，你之所以“红”，是他们一个一个的点击撑起来，你成名，你维权成功，你受到关注，是他们努力的结果。所以，你的“人设”必须满足他们的期待。“他们”接受了你成为网红，是接受了你的那种或知性、或悲情、或完美受害者、或逗逼、或深情的人设形象。这种形象不能随意改变，你要一直满足公众的期待，一旦哪天这种“人设”让网民觉得变了，大众的支配欲受到挑战，就会翻脸不认人，支配欲转化成攻击欲。

依赖流量，不可避免地会被流量逻辑所支配，让渡一部分自我，这对个性极强的俞敏洪和董宇辉可能是不小的挑战。

第四种心理准备：流量光环下不要眩晕，不要离自己的专业和擅长领域太远。流量加冕带来的传播效应，会让人产生一种幻觉，自己太强大了，竟有那么多拥趸，影响力竟然那么大，说什么都有人鼓掌。这种眩晕感会让人开始膨胀，跳出自己擅长的专业领域进行“布道”，就不熟悉的、未经深思熟虑的事务下断言，口无遮拦，“侵占”别人的专业领地，表现自己似乎无所不知。一个人在自己擅长的专业领域，往往能驾轻就熟，一旦超出这个领域太远，为本不属于自己的观众表演自己不擅长的方面，难免翻车爆雷，这方面的教训也太多了。

人们都非常渴望“出圈”，影响可以出圈，但判断不要随意“出圈”，论断不要超过“擅长的专业领域”所允许的限度。浮华的流量效应过后，留住观众、支撑日常的，最终还是擅长的领地。期待给直播带货带来新气象的新东方，能超越“各领风骚没几天”成为持久的网红，从“网红”成为“直播常青树”，拯救自我，并让直播带货成为一个有高知含量的专业领域。