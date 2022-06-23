别把坏脾气，留给最亲近的人

来源：中新社

作者：上官云

对陌生人和颜悦色，却容易对亲近的人心生不满；明明是关心，话说出口却成了指责……“为什么对越亲密的人脾气越大？”不久前，这个话题一度登上热搜，很多人感叹，自己也存在类似的问题。

曾有观点认为：深到骨子里的教养，是不对亲近的人发脾气。终其一生，我们都要学习如何与人相处，别把生气的脸摆给家人看，也别总是把坏脾气展现给最亲近的人。

伴侣之间的坏情绪

《非暴力沟通·两性篇》中曾提到一个观点：“在非暴力沟通中，我们要学会如何坚定而且自信地说出自己心中的想法，但也要懂得很好的说话技巧。”

但对于一些夫妻来说，做到这点或许没那么容易。

小方供职于某企业，在别人眼中性情温和，但却时常被老公扣上“不讲道理”的帽子，“吵架都是因为一些小事，比如东西买贵了，没用优惠券等等。”

一旦开启争执模式，小方就开始评论另一半做得有多不好、自己有多失望，“他也特别倔，不会有什么解释，两个人吵得人仰马翻也没解决问题。”

她经常会反省自己是否对另一半不够包容，沟通方式是否存在问题，“吵到最后，不知道最初是为了什么在吵。”

心理咨询师杨琳琼分析，潜意识中，我们知道对亲近的人发脾气会遭遇什么，这个风险是可以接受的，并且这种亲密关系不会因此而摧毁。

所以，正是因为安全，我们在亲近的人面前也最容易不戴面具，卸下伪装。然而，越亲近的人之间情绪的扰动会更大，也越容易激发固有的互动模式，火气一点就着。

情绪怎么产生的？

中科院心理所副研究员、二级心理咨询师王葵表示，人们往往认为，情绪是对于当下事件或者情境的直接反应，实情未必如此。

她举例道，“你很容易记得自己等车时着急的样子，但仔细想想，并不是每次等车都那么着急。也许还有几次，你在等车时很惬意地欣赏车站的风景，车来了都觉得还没有看够。”

“等车时着急，往往是脑子里出现‘如果我迟到了，就会……’这样的内容。因此，等车和‘着急’的情绪之间并没有必然的联系。让我们着急的，不是等车本身，而是对等车的看法。”王葵解释。

也就是说，很多时候我们对亲近的人所发的脾气，更多不是取决于对方做了什么说了什么，而是我们怎么来解释对方的言行。

如果意识不到这点，我们可能会一味地指责对方，这种指责很容易激起对方的反击，关系就容易陷入恶性循环。

为何容易对亲近的人更挑剔？

不只是伴侣、亲子关系，不少人可能都有这样的感受：我们习惯性的对陌生人好脾气，但却很容易对亲近的人挑剔。

分析原因，王葵认为，大致有三点：首先对于亲密的人，我们容易有某种期待，期待落空后的失望和受挫感会导致“不耐烦”；对陌生人，我们往往没什么期待，自然也难以失望。

其次，我们应当意识到，亲密关系尤其是婚姻关系，本质上是一种合作，而合作本身是一件很难的事。

“合作为什么难？有个原因就是，人们往往认为自己对成功的事情的贡献很多，而对于失败的事情则没有多少责任。对于陌生人，我们可能很少有深入合作的时候。”她解释。

再次，王葵觉得，事实上人们在家里家外往往是两个样：在家外，人们大多会“注意”自己的形象，言行举止相对谨慎；在家里时通常随意得多，“缺点”也容易暴露出来。

显然，作为身边人，我们也最容易受到家里人这些“缺点”的影响。

耐心多一点，脾气好一些

对很多人来说，家应该是一个温暖而包容的地方，批评很少能够导致良好的关系。王葵建议，要锻炼自己发现对方优点的能力，学会真心实意地赞美对方。

“在婚姻关系中，要认识到对方和你一样是独立的个体，不太可能和自己有完全相同的想法和观念，也没必要把对方变得和自己一样。”王葵表示。

她提到，如果发现“不耐烦”的情绪造成较大负面影响，可以积极向心理咨询师寻求帮助。

杨琳琼认为，首先要对自己的情绪有察觉，对“坏脾气”及时喊停，比如可以来点深呼吸，让自己平静下来。

接下来，审视自己和对方的关系中存在的“爆发点”有哪些，进而探寻自己的内心需求，积极沟通，找到更好的相处方式，也就是重塑关系模式。

这个过程可能很漫长。对家人、关系亲近的朋友，我们要学会珍惜对方给予的包容，同时学会自省和沟通，督促自己成长。