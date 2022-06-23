停止唐山“文明城市”资格：“文明”的前提先要安全

来源：新京报

作者：刘昀昀

近日，据中国城市报报道，唐山市“全国文明城市”资格已被中央文明办停止。

这样的结果，并不让人意外。此前，唐山烧烤店打人事件极其恶劣，造成其中两名受害者轻伤二级，另外两名受害者轻微伤。事件引发舆论高度关注，如今涉案人员及相关违法行为仍在侦办中。

要知道，在“全国文明城市”的评选中，社会治安良好、社会秩序井然是非常重要的标准。但烧烤店打人事件发生后，唐山的治安状况受到普遍质疑，而其是否还配得上“文明城市”称号，也引发了不少讨论。

全国文明城市是反映我国城市整体文明水平的最高荣誉称号。毫无疑问，文明城市的荣誉属于全体市民，不容任何人抹黑与“亵渎”。

事实上，文明城市资格本就是动态调整的。根据2003年出台的《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》，全国文明城市每三年评选表彰一次，每年要进行一次复查。对于工作严重滑坡、出现重大问题的，要查明情况，提出撤销荣誉称号的建议，报中央文明办。被撤销全国文明城市的，不得参加下一届评选。经过认真整改，符合条件的，可参加以后的评选。可见，“全国文明城市”的称号并非“终身制”，一旦不达标，就有被取消的可能。

唐山市从2011年入选后，2014、2017、2020年都成功蝉联这一荣誉称号。可以说，此前“全国文明城市”的荣誉称号是对唐山市文明治理的肯定，而此番停止相关资格则是一个警告：对任何一座城市来说，“文明”从来都不是表面功夫，其应该是城市的招牌，城市应该爱惜自己的羽毛，更应对暴力“零容忍”。

对于城市管理者而言，要想创建文明城市，首先需要了解公众心中的文明城市到底是什么样。市容市貌干净整洁都是最基本的要求，更重要的在于居民安居乐业。而“安居”，就是居民对于社会秩序、“安全感”的要求。

当然，评选“全国文明城市”，更不是一场一劳永逸的行动，唐山被停止资格就是一个教训。打造文明城市不能仅限于评选之时，功夫更在平时。

可以看到，烧烤店打人事件发生后，唐山市也采取了一系列行动，比如趁机开展“雷霆风暴”专项行动，重点整治打架斗殴、寻衅滋事、故意伤害、侮辱妇女等违法犯罪行为；及时通报受害者，以及案件侦办情况；唐山市公安局路北分局局长马爱军等5人被查。这些行动，是彻查案件，给公众一个交代的关键，也是重塑城市文明形象，守护市民安全感的必要之举。

纵观过往，并非唐山一地被停止“全国文明城市”资格。今年4月，山西长治和湖南常德，均因创建工作滑坡被取消“全国文明城市”荣誉称号；再往前看，南京、石家庄等地也曾因市委市政府主要领导违纪违法，被中央文明办停止“全国文明城市”资格。但在“被摘牌”后，多地始终紧抓文明城市创建工作不放松，最终恢复了荣誉称号。

对于唐山来说，同样如此。被停止“全国文明城市”资格，并非对城市建设和市民的全面否定，而是一次严厉的警告。而这也再次明晰了一条底线——文明不容任何形式的抹黑。这条底线当被谨记。