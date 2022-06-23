珍宝海鲜舫留下的“身后事”

来源：香港01

作者：汤文诗

香港仔饮食集团周一（20日）晚公布，由香港驶往东南亚的珍宝海鲜舫于上周六（18日）下午，在南中国海西沙群岛附近水域时遇上风浪，不幸船身倾侧开始入水，拖船公司施果不果，最终在周一完全沉没。事件中未有船员受伤，但沉船海域有近千米之深，集团认为即使打捞亦相当困难。

拥46年历史的珍宝海鲜舫是香港著名地标，更出现过在不少影视作品中，其沉没无疑令很多香港人感到惋惜。一些市民甚至认为近来有关于其处置与沉没的情节过份戏剧性，怀疑事件另有内情。拥有珍宝海鲜舫的集团不妨负起社会责任，向公众回应这些疑点。

沉没过程引人怀疑

香港仔集团上月底公布，珍宝海鲜舫因未获海洋公园收留，而海事牌照又将到期，因此将移离香港至东南亚寻觅泊位维修及新经营者。但由于集团未有清晰交代打算停泊至东南亚哪国，因此坊间有人怀疑移至东南亚只是表面理由，可能根本未有认真想为船做善后工作。

其次，船只的沉没地点亦在网上引起一些讨论。珍宝海鲜舫为大型平底躉船，吃水浅加上船上建筑高，设计应该只适于近岸航行，加上船只已严重老化，难言适合远洋航行。远洋水域风高浪急，即使只是平日程度的风浪相信也足以令珍宝海鲜舫这类船翻侧，因此要将船安全拖行至东南亚，原则上应该只能沿岸拖行，又或使用半潜船运送。

船只结果于西沙群岛这般远洋地区沉没，有市民便认为是选取了一条从常识而言较高风险的航路。翻查资料亦可见，1999年集团运送其姐妹船“海角皇宫”至菲律宾时，已懂得运用半潜船运送，显示它知道航行风险，有网民因而质疑为何今次要直接拖行珍宝海鲜舫至远洋海域。

珍宝海鲜舫不论是维修停泊找寻新经营地或是就地解体都需要不少资金，集团因为海洋公园先前寻找第三方经营者不果，认定难以找人“顶手”。网上因而有阴谋论猜测，会否有人不想为船只善后付出巨额资金，所以故意将其拖出外海让其“沉没”。这种阴谋论无疑没有充份根据，甚至可能有毁谤之嫌，我们不应胡乱采信，不过公众的确甚为疑虑。而且珍宝海鲜舫是不少市民的集体回忆，他们自然心切想知道更多。香港仔集团基于公众利益以及自身利益，也可以及早澄清疑点，避免误会加深。

政府亦可反思角色

更重要的是，政府在珍宝海鲜舫沉没一事也有值得检讨的地方，也许可以成为将来处理类似事件的借鉴，避免另一个港人集体回忆饮恨而终。船只沉没后，有媒体访问香港海员工会主席张世添，他指相信海事处在其出航前已作检查并发出可以远航的证明。到底海事处是否已发出了远航证明，海事处应该向公众有交代。如果没有，那船只所行的航路亦须有解释；如果没有，那船只的沉没似乎说明远航证明有需要检讨的空间。

而且，珍宝海鲜舫沉没引起不少港人惋惜，这虽然不能说成是政府的责任，但亦值得其思考保育活化的工作。集团2020年免费将珍宝海鲜舫捐予海洋公园，结果园方以找不到第三者经营为由而拒绝，之后特首林郑月娥又以政府不擅于经营为由又拒绝由政府出面接收管理。结果这架满载集体回忆的船无人愿意接收、被各方推来推去。现在船只既已沉没亦难以打捞，后悔亦再来不及了。这不只反映当初的规划盘算欠周详，而且政府往后在处理同类问题时亦可以积极寻找折衷办法，或让公众作更多讨论，避免市民珍重的东西“一去不复返”。