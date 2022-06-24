意外事故致蔚来两位试车员不幸身亡，汽车测试有多危险？

来源：澎湃新闻

作者：栾锴韬

近日，一组蔚来汽车测试车从高处坠下的图片与视频在网络上迅速传播开来。

据了解，事故发生于6月22日17时22分许，当时位于安亭镇安拓路56弄上海汽车创新港8号楼3楼的一辆蔚来测试车从高处坠下，导致杜某和张某某两名试车员受伤。两名试车员由安亭消防救援人员到场后救出并移交给120，随后二人被送至安亭东方肝胆医院救治。其中杜某因抢救无效身亡，张某某经医院手术后效果不佳，于23日凌晨宣布死亡。

6月23日20时33分，蔚来官方对此事回应称“6月22日17时20分左右，一辆蔚来测试车辆从上海创新港停车楼三层坠落，造成两名数字座舱测试人员罹难，其中一名为公司同事，另一名为合作伙伴员工。 我们对这次意外非常痛心，对罹难的同事和合作伙伴员工表示深切哀悼。公司已经成立专门的小组，帮助家属处理善后事宜。 事故发生后，公司第一时间协同公安部门启动了事故原因调查分析程序。根据对现场情况的分析可以初步确认，这是一起意外事故，与车辆本身没有关系。”

目前，蔚来汽车和相关部门表示事故原因正在调查中。根据事故现场图片和视频观察，事故车是从三楼（目测超过10米）的高度坠落，整车四轮朝天砸在地面上。推测有可能是测试车出现了突然的高速倒车，撞破了建筑外墙跌至地面，暂无法判断是误操作还是车辆故障导致了该事故的发生。

这也让人不禁担忧，汽车测试员与测试工程师这份工作有多危险？

其实，在汽车发展史中，汽车测试中出现事故导致测试员或工程师身亡的案例并不鲜见。尤其是早期测试条件不够完备时，对于参与测试的工程师来说，每一次测试都充满着不确定的危险。

以奔驰针对底盘代号为W111的奔驰220、220S、220SE轿车的测试为例，为了进行这场人类历史上第一次车辆真实碰撞测试，奔驰在1959年10月于德国辛德芬根工厂搭建了一条测试跑道，让一辆装满假人的W111轿车撞向17吨的固定障碍物。

由于当时碰撞测试的车辆牵引系统并不可靠，于是当时奔驰的工程师发明了一种蒸汽推动装置，用一个装满260℃高压蒸汽的蒸汽罐，推动车辆在轨道上行驶。而这个装满高压蒸汽的铁罐如果爆炸，理论上威力不亚于一枚小型炸弹，对现场所有的测试工程师们都是一个很大的威胁。

随着时代的发展，时至今日，大多数汽车测试员和测试工程师的工作环境和安全条件都得到了极大的提升，越来越专业的试车场地和测试规章、更加优秀的车辆安全性能，都在让测试工作的危险性不断减小。

不过，作为与汽车，尤其是尚未定型量产上市的测试车辆每天打交道的一群人，工作中的风险仍然是存在的。甚至有时，仍然会出现危及生命安全的事故。

2017年1月3日下午，在北京通州汽车试验场性能路曾出现一起事故，一辆涂有车身伪装色的宝沃SUV与一辆白色一汽皮卡发生碰撞，导致两人死亡、两人重伤。据悉，事故原因是双方车速较快且有一些操控类试验动作，因驾驶员经验不足造成两车对撞。

此外，随着新能源、智能汽车的逐渐增多，相关测试工作也在不断变多。诸如电气系统、自动驾驶等多项功能系统的安全性检验，往往需要汽车测试员与测试工程师亲自上阵，工作中的危险性客观上是存在的。为此，中国已经建立起八个国家级自动驾驶测试基地，以保证自动驾驶测试工作中的安全性。

而对于道路测试的试车员和工程师，往往需要频繁往返于高温、高寒、高海拔地区，路况复杂、条件艰苦，同样在客观上存在遭遇安全事故的可能性。

总而言之，从汽车测试的发展历程与此次蔚来测试车的意外事故上，我们不难看出，汽车测试工作的危险性相对以前已经大幅降低，但显然还无法完全消除。想要尽可能规避安全事故的发生，认真遵循安全规章制度仍是最好的办法。