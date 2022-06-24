见义勇为如何认定？家属可享受啥待遇？

来源：人民日报客户端

作者：李昌禹

6月19日下午2时许，北京永定河门城湖景区附近河段，看到三名孩子在水中挣扎，刚刚到达河岸边的周宏勃等人果断下水救人。孩子最终全部得救，但周宏勃再也没有回来。对于周宏勃的见义勇为认定和对其家属的相关抚恤待遇，备受公众关注。见义勇为如何认定？见义勇为者可以依法享有哪些奖励与待遇保障？我们梳理了相关政策。

见义勇为如何认定？

见义勇为是为保护国家、集体利益或者他人的人身、财产安全，不顾个人安危，与正在发生的违法犯罪作斗争或者抢险救灾的行为。见义勇为的申报认定，一般由见义勇为行为人及其近亲属、相关单位和个人，向行为地的见义勇为工作站（公安派出所）或市见义勇为基金会举荐或者申请。行为地的见义勇为工作站（公安派出所）负责见义勇为行为的调查，报基金会予以认定。

以北京市为例，按照《北京市见义勇为人员奖励和保护条例》实施办法，下列行为应当确认为见义勇为行为：

（一）同正在进行的侵犯国家、集体财产或者他人人身、财产安全的违法犯罪行为作斗争的；

（二）同正在进行的危害国家安全、妨害公共安全或者扰乱公共秩序的违法犯罪行为作斗争的；

（三）在抢险救灾中，不顾个人安危，抢救国家、集体财产或者他人生命财产的；

（四）其他为保护国家、集体利益或者他人生命财产安全免受正在遭受的侵害，不顾个人安危，挺身救助的行为。

根据实施办法，见义勇为由行为发生地的区、县民政部门确认。确认为见义勇为的，民政部门应当自作出确认结论之日起7个工作日内，书面通知见义勇为人员所在单位、户籍所在地的区、县民政部门和街道办事处或者乡、镇人民政府。

见义勇为者享有的权益

中国《民法典》中的“好人条款”，是见义勇为者权益保护的法律基础。其中《民法典》第一百八十三条规定：因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。第一百八十四条规定：因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。

除此之外，各地都有对见义勇为者实行精神鼓励、物质奖励和提供社会保障相结合的政策，但各地具体规定也不一致。见义勇为行为一经确认，一般由见义勇为行为发生地政府给予奖励，落实相关待遇，颁发见义勇为行为确认证书和奖章。有的地方还建立相关宣传启动机制，即时宣传见义勇为事迹。

北京见义勇为者及其家属可享就业扶持等优待

北京市见义勇为行为确认的主要法律依据主要是现行的《北京市见义勇为人员奖励和保护条例》和《北京市见义勇为人员奖励和保护条例》实施办法。北京市民政局内设了见义勇为处，并设有首都见义勇为基金会，对见义勇为者进行奖励。

据介绍，北京市对见义勇为人员实行全市统一的奖励标准，即按见义勇为行为发生时上一年度本市城镇居民人均可支配收入，给予每人不低于该数额的一次性奖励。对未评定为烈士的因见义勇为死亡人员，以市政府名义发放褒扬金，标准为见义勇为人员死亡时上一年度本市城镇居民人均可支配收入的8倍。

此外，在落实抚恤、医疗保障、就业扶持等方面，见义勇为人员及其家属都依法享有相关优待政策。根据《北京市见义勇为人员奖励和保护条例》实施办法，因见义勇为牺牲的，其抚恤按照国家有关因公（工）死亡规定办理；因见义勇为牺牲或者致残丧失劳动能力的人员，其家属没有生活来源的，由人事、劳动和社会保障部门在同等条件下优先推荐就业；愿意从事个体经营的，由工商、税务等部门给予优先办理证照、减免有关税费等照顾；见义勇为牺牲人员家属、致残人员及其家属，在支付住房租金、医疗费、子女上学费等方面有实际困难的，经区、县民政部门调查核实，由户籍所在地的区、县民政部门从基金中给予经济补助，有关部门应当适当减免费用。