《梦华录》变相“超前点映”上热搜，有人叫好有人嘲

来源：未来网

腾讯视频热播剧《梦华录》即将迎来大结局，一众剧迷们翘首以盼。

6月23日，腾讯视频宣布电视剧《梦华录》开启大结局点映礼，观众在以18元（人民币，下同）购买包含大结局提前观看券的“顾盼生辉”礼包后，就可以在6月26日的点映直播中，提前收看原本定于7月3日会员收官的大结局剧情。

“这不就是变相超前点映吗？”点映礼消息一出，迅速引起各方关注，登上微博热搜。关于提前观看的“特权”，有网友表示自己是剧迷，愿意花钱提前观看大结局。但更多的网友则提出质疑，认为此举是腾讯视频“变相圈钱”，同时还有影视剧资源泄露的风险。

花钱购买大礼包，明星陪你看大结局？

在网友的一片质疑声中，腾讯视频为何被称“变相超前点播”？

据悉，《梦华录》是由刘亦菲、陈晓等明星主演的古装电视剧，于2022年6月2日在腾讯视频独家播出。

该剧一经播出，就受到了多方关注，更是圈粉无数。在此剧热播的人气下，随着临近尾声，剧迷们纷纷期待着大结局。

由此，6月23日上午，腾讯电视剧官方微博宣布推出“梦华录大结局点映礼”。据悉，“大结局点映礼”相关礼包（“顾盼生辉”礼包）中含有“第33-40集”观看券与点映礼直播观看券。用户购买后，可在6月26日15：30起观看相关集数内容。

记者注意到，按照《梦华录》官方微博追剧日历，7月3日腾讯会员才可观看第39-40集。如果是腾讯VIP用户，可以以18元的价格购买“顾盼生辉礼包”，其中主体内容是“点映礼直播（含回放）观看券”，并赠送第33-40集的提前观看券；或者，可以使用2888会员积分限量免费兑换这个礼包；再或者，有一次抽奖的机会。

从价格来看，该礼包腾讯会员用户专享18元特惠价，非会员售价40，最高价格礼包则售价258元，截至目前已有超5万人预约点映直播。

此外，在6月26日的“大结局点映礼”上，《梦华录》主演刘亦菲、陈晓、柳岩、林允等一众主创还将在直播中与观众见面，接力陪看大结局。

此次腾讯视频“大结局点映礼”的推出，实际上从观看时间上，与“超前点播”异曲同工。

随后，#梦华录大结局点映礼#登上微博热搜，迅速引起了网友的热议，截至记者发稿，该话题收获了将近2.4亿次阅读和5.8万的讨论。

有网友表示自己是剧迷，愿意购买礼包。“希望多播几集啊，我愿意花钱。”“点映礼，有明星陪着看电视剧，太好了。”“大结局了，有点舍不得看。”

但也有网友提出质疑，称此举为“变相超前点播”，有资源泄露影响普通观众观剧节奏的风险。“拒绝、抵制，超前点播的结果就是盗版满天飞。”

“宠粉”还是“吃相难看”？视频平台背后的盈利需求

“我就没花钱，用积分抽到了礼包券。”大学生李梦（化名）说，自己是《梦华录》女主演的粉丝，电视剧播出后一直在“追看”，时常感觉不过瘾。

看到腾讯视频推出“大结局点映礼”后，李梦使用了积分抽到了礼包卷。但是如果再额外花18元购买观看权益，李梦坦言，“我认为还是平台为了多圈钱，和以前的‘超前点映’没区别。”

实际上，各大视频平台此前推出的“超前点映”曾备受质疑，不少消费者对平台的花式套餐表示不满，认为其“满含套路。”

对此，2021年8月26日，上海市消保委点名腾讯视频在《扫黑风暴》的超前点播中，规定必须按顺序解锁剧集。上海市消保委认为，此举涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。

随后，9月1日，腾讯视频作出回应，表示会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁。对此，上海市消保委回应支持腾讯视频改进，并指出希望有类似情况的其他平台，也能积极跟进，并点名优酷和爱奇艺。

此后，各大平台迅速跟进，纷纷公布取消“超前点映”。10月4日，爱奇艺vip会员官方微博率先宣布，取消剧集超前点播，同时取消会员可见的内容宣传贴片。随后，腾讯视频、优酷平台也接连宣布取消剧集超前点播服务。

那么此次腾讯视频推出的“大结局点映礼”，是否是“变相的超前点映”呢？网络影视剧行业从业者张超（化名）告诉未来网记者，腾讯视频率先“试水”确实略显冒进，但背后的原因还是在于长视频平台急需盈利。

“今年以来，各大视频平台在运营上的成本不断增加，影视剧采购占主要份额。”张超认为，视频平台在大环境下动作不断，背后是平台连年亏损的窘境。“此番包装为‘宠粉’的圈钱行径，也是在试探网友对于长视频付费的意愿。”

值得注意的是，今年多家视频网站纷纷上涨了会员价格。6月15日，优酷发布公告，将于21日零点对优酷VIP和酷喵VIP会员价格进行调整。调整后，优酷会员价格基本追平爱奇艺和腾讯视频，在多种会员套餐价格上基本保持一致。

另据中国互联网络信息中心《第49次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年12月，中国网民数已达到10.32亿，网络视频网民使用率为94.5%。在网络视频发达的大环境下，各大视频平台都在自寻新思路，找到革新的市场盈利模式。