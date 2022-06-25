中国40城防控政策调查 这些城市仍在"一刀切"

来源：第一财经网

“不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区”，“不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施”。

6月24日，中国国务院联防联控机制在北京召开新闻发布会，介绍严格落实疫情防控“九不准”有关情况。其中提出“不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区”，“不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施”。

国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙对违反“九不准”典型案例情况进行通报，其中一些城市涉及到过度防疫、一刀切等情况，尤其是对来自上海、北京、天津等地区的人员盲目采取管控措施，扩大人群管理范围。通报指出，以上地区的做法不符合国家疫情防控政策要求，目前已要求开展整改。其他地区要引以为戒，认真做好自查核查工作。

第一财经记者对全国40个城市的防疫政策进行了调查，目前仍有多个城市对上海北京等城市出发的人员实施全域“一刀切”的状况。

部分城市仍在执行“一刀切”隔离政策

目前仍然有部分城市对于上海旅居史的人员执行比较严格的“一刀切”隔离政策。

其中最严格的是银川，目前对上海全域执行“7天集中隔离+7天居家健康监测”。

广东方面，深圳对上海全域执行“7天居家隔离+7天居家健康监测”政策，第1、3、7、14天开展核酸检测；广州则是对来自金山、长宁、黄浦三区的执行“7天居家健康监测（只能上下楼做核酸）+7天自我健康监测”措施，其他13个区是更为严格的“7天居家隔离+7天居家健康监测”。且以上两个广东城市，不符合居家隔离条件的都需要集中隔离。

近日郑州也对上海调整了风险等级，对上海全域执行实行“7天居家隔离+7天居家健康监测”。

沈阳和唐山对于上海非中高风险地区所在街道旅居史人员执行的是“14天居家隔离”，其中唐山对于不具备一人一户居家隔离条件的一律集中隔离。

哈尔滨均对上海全域执行的是“7天集中隔离+3天居家健康监测”。

贵阳目前对于上海全域的政策是“3天集中隔离+7天居家健康监测”，第1、3、7、10天核酸检测。

成都方面对上海全域“7天居家隔离”，1、3、7日核酸检测，最后一次双采双检阴性后解除隔离，不具备居家条件的实施集中隔离。

昆明根据国务院对于风险划分的区域，将上海出发的分为B类或者C类，B类为中风险地区，实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”；B类之外的上海地区出发人员属C类管理，实行“7天居家隔离”，第1、7天核酸检测，第2、3、4、5、6天抗原自测。无居家隔离条件的，一律实施集中隔离。丽江的“7天健康监测”则是需要入住指定的酒店，不能出门。

福州对于上海市有风险地区所在的行政区全部赋黄码，即使是自低风险街道也要进行居家隔离，第1、2、3、7天进行核酸检测。

厦门方面对上海出发人员，非中高风险地区所在街道旅居史执行“7天居家医学健康监测”，强调需要独门独户，不符合条件需入住隔离酒店。

多城7天健康监测仍需隔离

尽管浙江是首个对上海居民解除“一刀切”的省份，大部分地区都被纳入了7天日常健康监测，但各地执行略有出入。

杭州12345反馈，除了上海嘉定区等低风险区域进入当地会按照绿码流动外，其他区域的低风险街道仍然会被赋予黄码，而且无论是黄码或者绿码人员，都要提前2天进行报备，并且每日进行核酸检测。

浙江的义乌则表示，目前进入义乌仍然需要“7天日常健康监测”，如果无固定住所，则需入住三家定点酒店。“三家酒店生意火爆，需要提前联系。”

大连方面，对于上海非中高风险风险所在街道出发的人员，目前仍然执行较为严格的“7天居家健康监测+7天健康监测”。

安徽方面，6月16日，安徽省新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部办公室发布了《关于优化调整上海来（回）皖人员健康管理措施的通知》，非中高风险地区所在街道的上海地区人员在进入安徽后，应属于“7天日常健康监测”范围。但仍有部分城市存在一刀切隔离的情况。[相关：安徽调整上海入皖健康管理措施， 部分城市管控仍较严格]

在滁州，南谯区工作人员表示带星号地区人员进入需要“3天居家隔离+11天健康监测”。

亳州的谯城区直接表示，虽然是对于低风险区域执行“7天健康监测”，但是“不具备居家隔离条件过不来的，行程码带星的进不来”。

六安方面需要提前3天向社区属地报备，来自上海的低风险街道“7天居家隔离”，但是是否属于低风险，则由社区来判断风险级别，然后决定是集中隔离还是健康监测、有无门禁等。

宿州的埇桥区表示，来自上海的需要提前2天向目的地社区报备，如果没有酒店接收，就只能去隔离点。

安庆方面表示，北京上海来的人员，需要和目的地的派出所取得联系，并各个卡口听从防疫人员安排。7天居家健康检测期间，如果是住在酒店的话，是不能出酒店的。

过度防疫何解

6月24日，国务院联防联控机制通报了一批不符合国家疫情防控政策要求典型案例。国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙对违反“九不准”典型案例情况通报：

一是河北省保定市、邯郸市、石家庄市、张家口市等4个地市，存在过度防疫、一刀切等情况。对来冀返冀人员、特别是对来自上海、北京、天津等地区的人员盲目采取管控措施，扩大人群管理范围。

二是青海省对低风险地区返青人员要求提前24小时填报信息，抵青后进行落地核酸检测，返回居住社区后，工作人员上门贴封条，完成三天两检且核酸检测阴性后，方允许出门。

三是辽宁省朝阳市、锦州市在高铁站对持有48小时核酸检测阴性结果证明的乘客，仍要求再做核酸检测，并收取每人次19元的费用。

通报表示，以上地区的做法不符合国家疫情防控政策要求，目前已要求开展整改。其他地区要引以为戒，认真做好自查核查工作。联防联控机制综合组和有关部门将持续关注相关工作进展，对发现核实的典型案例进行曝光和通报。

根据国务院联防联控机制通报，截至6月23日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿9799.3万剂次，接种总人数达到12亿9344.7万，已完成全程接种12亿5998.7万人。覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.74%、89.37%。

在疫苗接种率越来越高的当下，各地应该科学精准做好重点人员健康管理，而不是对低风险地区人员通行层层加码甚至“一刀切”。