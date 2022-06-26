试车员到底是怎样一份职业？

来源：成都商报

6月22日17时22分许，一辆蔚来测试车从上海汽车创新港停车楼8号楼坠落，致使杜某和张某某两名测试人员身亡。6月23日，蔚来官方微博对此回应称，这是一起非车辆原因导致的意外事故，两人分别为公司同事和合作伙伴员工。

这起意外事故也让公众对试车员的危险性有了新的认识。那么，试车员到底是一份怎样的职业？

应聘试车员

“主要看驾龄和技术”

红星资本局搜索各大招聘网站发现，招聘试车员的除了车企外，更多是第三方劳务公司，职位要求一般是：男性，20-40岁，3-5年以上驾龄，C类及以上驾驶证。

一份发布于6月7日的大众试车场试车员招聘信息显示，上海某劳务服务有限公司招聘若干人，工作地点在上海嘉定区，要求男性，37岁以下，初中及以上文化，持汽车驾驶证C照，5年以上相关经验，有嘉定或上海出租车经验优先，驾驶技术好，反应快及安全防范意识强。

该职位描述特别强调，要配合适当加班及三班制8小时工作制，要吃苦耐劳。一个月大概6天固定加班。

该职位试用期三个月每个月4800元。转正后每个月5300元。13薪，交社保四金，包吃住，工作满3年每个月有50元工龄工资，满5年80元，满10年100元。

该职位薪酬体系也强调了加班待遇：中班补贴5.5元/天，夜班补贴8元/天，周末加班费200元/天。

红星资本局致电招聘单位负责人，询问试车员要求，一位负责人称，“我们是中介服务机构，做的是大众厂下线车功能测试及试车。”对于职位要求，他强调，“学历无所谓，主要看驾龄和技术，加班是必须的。”

蔚来新能源汽车试车员招聘信息同样要求持C类及以上驾照，5年以上驾龄；比亚迪试车员招聘甚至要求A1驾照，3年以上客车驾驶经验。

红星资本局综合多个试车员招聘信息发现，有的招聘方明确提出要加班，有的通过薪酬体系强调加班的重要性。

试车员需精确开出

不同加速度、减速度

业内人士告诉红星资本局，试车员大致分为三类：出厂试车员、物流试车员和项目试车员。“蔚来说车内两人是数字座舱测试人员，也算是试车员。”

据介绍，试车员的主要工作是在在各个工况的模拟路段驾驶车辆，测试各项性能，排查和反馈车辆异常。

“要对车辆熟悉且敏锐，精准发现每一丝异常并及时反馈；要能迅速上手陌生的车辆并驾驶测试；要能够精确开出不同加速度、减速度，以及精确地根据转速换档；最好还能做简单故障判断和维修。”上述业内人士表示。

只有通过全部项目测试，直到符合法规标准，新车才能量产。试车员会反复模拟用户日常的所有动作，测试点火、起步、加速、转弯、制动、倒车、打灯、爬坡、涉水、侧翻、碰撞等所有驾驶场景，尽量找出可能发生的问题。

“试车确实有一定危险性，特别是在开发过程中的车辆，突发情况更多，有些情况下是致命的，比如高速行驶、急转弯等项目中出现失速、侧翻。曾经最危险的碰撞测试，现在都是假人测试。场外的路测，危险主要来自极端天气和环境。”上述业内人士告诉红星资本局，“但招聘试车员的基本要求就是驾驶水平，还会进行相关培训才上岗。在现在的条件下，只要不是刻意危险操作，一般不会有危险。”

据介绍，目前汽车测试大都在特别设计建设的汽车试验场进行，不仅路况是人工打造的，没有复杂的交通，还专门制定了测试规章，测试全程都有监控。

值得一提的是，高难度的测试有专业赛车手级别的高级试车员。法拉利的缔造者恩佐-法拉利就是试车员出身；前“车王”舒马赫也曾参与过法拉利跑车加利福尼亚的赛道和公路测试。