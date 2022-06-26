秦陵百戏俑坑出土仰卧俑 制作工匠应为青少年

来源：中新社

记者25日从秦始皇帝陵博物院获悉，出土于秦陵K9901陪葬坑中的仰卧俑身上发现有指纹印痕，通过比对指纹数据库，可知制造工匠应为青少年。

K9901陪葬坑于1999年试掘，2011年至2013年对该坑进行了整体重新发掘，共出土彩绘陶俑近30件，目前共修复25件。学术界推测这些陶俑是为秦代宫廷提供百戏表演的百戏俑。

百戏俑的出土，揭示了秦代陶俑的新类别，形象地展示出了秦代多彩斑斓的杂技世界。

28号百戏俑发现于K9901陪葬坑中部，发掘时残破非常严重，由72块残片和12袋残渣组成，暂无头、无双手。修复完成的28号俑呈现出仰卧的姿态，暂称为“仰卧俑”。

仰卧俑的修复使用了泡沫、沙袋等材料辅助拼对，用环氧树脂进行粘接。由于俑腹部和背部内壁裂隙较大，为保证陶俑修复及展示的安全性，在内壁用纱布加环氧胶进行了加固处理。此外，选择环氧树脂胶和砖粉对缺失部位进行补全。补全材料凝固后使用手术刀、牙科钻、砂纸等进行修型。

对仰卧俑的数字化保护修复，包括构建文物的表面和几何形态的高精度建模记录等。

通过对仰卧俑制作痕迹的观察与研究，研究人员发现了指纹印痕，通过比对指纹数据库，可知制作工匠应为青少年。

2012年出土的4号俑是保留秦代艺术信息较多的一件艺术精品。陶俑通体彩绘。其上身衣服上布满泡钉，泡钉间饰以太阳八角纹；下身着短裙，绘有大量精美纹饰。

秦始皇帝陵博物院正与中国丝绸博物馆合作，对4号百戏俑进行服饰研究与复原，已经基本确定了衣、短裙、领缘、袖缘、腰带的品种、纹样及工艺等。

下一步，研究人员将对百戏俑上彩绘颜料进行分析检测，构建百戏俑纹饰信息数据库，并复原百戏俑服饰。此外还将开展秦代百戏乐舞研究，构建秦时期百戏乐舞体系，使秦陵出土百戏俑立体化呈现于观众面前。