风口上的洗碗机：有人后悔买了，有人后悔买晚了

来源：中新经纬

“成堆沾满油污的碗碟，放入洗碗机，经过水流喷淋冲洗，立马变得干净如初。”没有油污的碗碟，没有粘腻双手，没有谁来洗碗的争执，这是大多数洗碗机广告给消费者描绘的美好场景。

2022年京东家电618全期战报显示，嵌入式洗碗机成交额同比增长超250%，其中新品成交额占比超40%。从消费市场来看，越来越多的家庭开始选择洗碗机。

但相比于洗碗机在欧美家庭的普及率，洗碗机在中国还是少数家庭配备的电器。根据奥维云网2021年洗碗机渗透率测算，中国洗碗机渗透率仅为2%，而欧美国家的渗透率达到了70%，日本也达到了30%。

为什么洗碗机没能在中国市场普及？在社交媒体中搜索洗碗机，大多数话题都与“后悔”有关，其中，有人后悔洗碗机买晚了，有人觉得洗碗机很鸡肋，使用并不方便，后悔买早了，交了“智商税”。可见消费者并没有一致认可洗碗机的实用性。

后悔买早了？还是后悔买晚了？

“每次不得不洗一大堆碗碟的时候，我就会想起那篇课文《包身工》，感觉自己也是在被迫劳动，换取低廉价值。”家住西安的孔女士(化名)非常不喜欢洗碗。孔女士夫妻俩都是教师，平时的工作也比较忙，空闲的时间里两个人都喜欢看书，没有人愿意做家务，尤其是洗碗。

“家里谁来洗碗的问题，一直是我们夫妻俩的矛盾点，所以七年前搬新家的时候，我就买了这台洗碗机，当时花了将近七千块。”孔女士表示她们家早在2015年的时候，就买了一台独立式的13套洗碗机。

刚装上洗碗机的时候，她家的生活质量一下子改善了不少，洗碗变成了一件很有新鲜感的事情，也感觉不到洗碗机有什么不方便，“那段时间，我和老公两个人都在感叹科技进步带来的便利。”孔女士说道。

时间一久，孔女士慢慢发现，洗碗机并没有完全解决洗碗的麻烦，“碗碟需要清理完食物残渣，简单冲洗后整齐摆放。这个流程还是免不了手上沾有油污，摆好碗碟也需要不少时间。两个多小时洗碗结束后，还要记得把碗碟拿出来，整齐码放在橱柜里。并且，擦拭灶具、砧板等程序，还是要自己来做，洗碗机仅仅只解决了洗碗中的一个环节。”

孔女士表示，不但洗碗的麻烦没能彻底解决，还平添了更多烦恼。不仅要担心洗碗机滤网堵塞、水渍、细菌滋生的问题，还要考虑厨具适不适合放入洗碗机清洗，比如有印花的餐具、木制砧板、不粘锅、铝制锅等都不适合洗碗机清洗。“我理想中的洗碗机是，碗碟直接放进去就能清洗干净，需要用的时候，一拿出来就有干净卫生的碗碟，更不用操心加什么洗碗粉、洗碗盐、光亮剂。”孔女士说道。

除了脏碗碟很多的情况，孔女士家的洗碗机已经很少使用了，她觉得虽然洗碗机带来了不少便利，但是后悔自家的洗碗机买早了，等技术成熟了再买也来得及。

90后的顾女士(化名)却不这么认为，“洗碗机到底有多好用，只有每天洗碗的人才知道，洗碗机可以省去很多事，尤其家人朋友来聚餐，餐具的数量比较多的时候，洗碗机让我优雅迅速地做完家务。买了洗碗机后，真的后悔自己买晚了。”

顾女士告诉中新经纬，她家的洗碗机是2021年“双十一”的时候花费九千多元购买的，是一台嵌入式的13套洗碗机，使用也很省心，将餐具简单冲洗后放入洗碗机，两个多小时就能完成洗碗、烘干、消毒流程，同时也可以存放餐具。

“洗碗机很大程度上解放了我的双手，把餐具放进洗碗机后，我就可以去做别的事情了，不仅省出了不少时间，也让我摆脱了洗碗时的油污。”顾女士家的洗碗机早就是厨房必备家电了。

“如果非要说洗碗机有什么缺点的话，就是贵了些。”顾女士告诉中新经纬，家里的洗碗机价格将近1万元，比冰箱、洗衣机等其他大家电贵了两三倍，而且算上水电费、洗碗机耗材，成本要比手洗贵不少。

不仅是价格因素，洗碗机繁多的品牌和款式，让让不了解洗碗机的消费者很难选择。顾女士说，“当时我家买洗碗机的时候，各种款式和品牌真的无从下手。挑选一款满足家庭需求的、价格合适的洗碗机，是避免洗碗机成为‘智商税’的最好办法。”

何时成为中国家庭标配？

近年来家电市场整体表现低迷，但洗碗机作为厨电市场备受关注的新兴品类，却保持了稳定高增长。就2021年整体表现来看，洗碗机整体零售额规模近百亿。

据奥维云网(AVC)推总数据显示，2021年中国市场全年洗碗机市场零售额为99.6亿元，同比增长14.4%，零售量195.2万台，同比增长1.7%。

伴随着洗碗机市场快速发展的，还有各大头部厂商。据老板电器年报数据，2021年老板电器洗碗机产品的营收达到了4.5亿元，同比增长101.32%，占总营收比重4.44%。其中嵌入式洗碗机线下零售市场份额达17.5%，位列市场第二。

洗碗机市场的扩大，使得越来越多的品牌加入到洗碗机市场的争夺战中。在台式洗碗机市场中，小米在短短两年时间里将线上零售额占比从0提升到了6.9%。而独立洗碗机市场中，AEG、美诺、Human Touch等国外高端品牌也迅速加入市场，不断抢占着市场份额。特别是集成水槽洗碗机市场中，目前缺乏主流品牌，是各大品牌争夺的焦点。

在众多品牌和产品加入到洗碗机市场后，市场竞争越发激烈，如何提高洗碗机效用，升级产品使用体验，成了各大品牌的发力点。从洗碗机卖点来看，烘干、消毒、存储等功能越来越普及。同时部分款式的均价也有所下降。

中新经纬在某电商平台搜索发现，洗碗机的价格从几百元到万元不等，其中部分台式洗碗机的价格不足1千元，而部分嵌入式洗碗机的价格达到了1.3万元。

资深产业经济观察家梁振鹏对中新经纬表示，在洗碗机的所有款式中价格差异较大，“有一些简单的台式洗碗机，不需要安装，体积仅比微波炉大一点，一两千块就可以买一台，但清洗效果不好，更多情况下，这种洗碗机和玩具没有什么太大区别。”

梁振鹏还表示，专业的嵌入式洗碗机价格相对来说比较昂贵，一般价格都在8千元到1万元左右，要比一般家用电器明显贵很多，这也是在当前中国市场上，洗碗机渗透率不高的主要原因。

按照奥维云网的推总数据，全国4.9亿户家庭，洗碗机渗透率仅为2%，假设要达到10%的渗透率，将有近4千万台洗碗机的市场规模，洗碗机在中国市场有着巨大的发展空间。

梁振鹏指出，随着买新房和老房新装的消费者越来越多，很多用户都会在装修前将洗碗机考虑进去。总体而言，洗碗机迟早有一天就会像欧美家庭一样，成为中国城市家庭的标配。