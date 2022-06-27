面对高考得失，多些“闯关”精神是家庭必修课

来源：新京报

作者：和生

无论考生还是家长都应把目光放远，而非拘泥于一时得失。

近段时间，中国各地高考成绩陆续出炉，短视频平台上一时涌现出很多查出高分后一家人欣喜若狂的情景。当然，高考出分后永远是几家欢喜几家愁，有成绩傲人者，也会有发挥失常的考生。其中，也不乏因过高预期而造成的失落。

比如，近日就有这样一条视频流传甚广。视频中的考生对着电脑屏幕里“649分、全省排名550名”的高考成绩闷闷不乐，眼角挂着泪水。其家长也表示，看到成绩后全家都沉默了。649分的成绩，虽然在别人眼中尚可，却未达到他们的理想目标。视频中父亲的语气低沉，这种态度无疑会对孩子造成双重刺激。

高考是考生的人生大考，自然也是一个家庭的大事。但如何面对高考的“失利”，对考生个人与家庭而言或许更为重要。考场如战场，胜败乃常事。更何况，影响高考成绩的因素有多种，包括个人能力、身心状态，甚至是运气等，没有人能保证百分百发挥正常水平。

每一个真正奋战过高考的考生，都经历过一番披荆斩棘刷题、披星戴月学习的辛苦跋涉。可以说，每一个挺过高考的考生都不容易。因此，即使考分不理想，也需要多给予他们宽容与鼓励，尤其是来自家人的理解与支持。

对考场失利的考生而言，此刻其实更需要家人的理解、安慰，而不是相反。一个遭受挫败的人，如果能够及时得到家人的鼓励与支持，会让他以后面对更大困境之时，变得更加坚定和勇敢。而一个遭受高考失利“挫折”的家庭，也应团结一心、互相鼓励，尽快走出困境，开启下一段征程。

其实，无论是发挥失利，还是发挥超常，都需要多些“闯关”精神去对待一切。需知，无论怎样的高考成绩，都是考生寒窗多年的成果。对于考生未来更广阔的人生而言，高考只是第一步。

实际上，如何以积极心态备战高考、面对高考结果，是每个家庭的必修课。高考固然重要，但如今也早非一考定终身的时代，接下来的人生还有很多的机遇和挑战，高考只是其中一个关口而已。无论考生还是家长都应把目光放远，而非拘泥于一时得失。最重要的就是，要让孩子们看到，高考之后，他们还有更加长远、灿烂的人生。