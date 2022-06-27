教培机构转型争的应是“滔滔不绝”

来源：证券日报

作者：许洁

中国“双减”落地已近一年，眼下随着暑假临近，教培机构再度站到了聚光灯下。

从去年7月份至今，虽然教培机构都在努力尝试转型，但笔者发现，有以下问题较为突出：

首先是经营问题，有些机构在转型过程中出现了经营问题，加之资金监管不到位，导致学员财产受到损害；其次是态度问题，一些企业虽然按要求实现了“营转非”，也拿到了监管许可，但背地里仍是“换汤不换药”；三是商业模式问题，一些企业转型的变现模式还不清晰，存在短期主义和蹭热点的情况。

“流水不争先，争的是滔滔不绝”，对于经历了“双减”的教培机构而言，这种长期主义的思想是当下最该坚守的。

因为，从政策层面来看，“双减”工作接下来的重点将是监管的法治化、常态化。例如，教育部近日对“双减”政策“回头看”，涉及机构数量压减、“营转非”、隐形变异治理、信息化管理以及风险防范等方面。

从教育部的表态来看，“回头看”的工作力度不会减、劲头也不会松。在教育部年初发布的2022年工作要点中已经明确，要推动校外教育培训监管立法。这意味着对校外培训的行政执法的法定职责将进一步得到强化。要认识到，对校外培训的治理并非短期行为，只顾眼前利益定会受到严惩。

此外，从上市教培机构公布的一季报可以看到，不少公司一改去年第三季度和第四季度收入大幅下滑、亏损加剧的局面，而是通过各种方式积极应对“双减”带来的影响，并在今年一季度实现了盈利。

笔者认为，多家教培机构财务业绩向好，是建立在成本降低的基础上，如果不能坚持朝着转型方向持续努力，就无法扩大收入来源，仅靠一时的成本缩减，恐怕离再次亏损并不遥远。对于企业而言，在转型过程中，依然要尊重教育规律，以小火慢炖的方式，把正确的事情持续做下去，最终一定会看到回报。