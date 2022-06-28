挂腰风扇、口罩风扇…… 夏日降温神器登场

来源：北京青年报

免安装制冷空调扇喷出水冷冰雾，挂脖小风扇、挂腰小风扇吹遍全身，水冷床垫让夏日夜晚变凉爽……夏日炎炎，新款降温神器登场。

一年中最热的一个月已经来临。中国各地的温度纷纷突破30℃，有的地区的温度甚至达到了40℃以上，出门走几步就大汗淋漓。挂脖小风扇、手持小风扇因其便携性成为近几年夏季降温好物，到了今年又有“升级”新品问世。

对于没有安装空调的宿舍或租房来说，电风扇、空气循环扇成为“刚需”。便携、可收纳吊扇显得更加灵活，它的造型类似传统的吊扇，悬挂在头顶就可提供柔和绵软的自然风感，不易受凉，久吹也不会感觉到头疼。双桨叶能够更集中地聚集气流，出风量大的同时又很安静。除了可以选择风力大小，还可远距离红外遥控，随时开启关闭。长达一个白天的续航不仅能够满足日常所需，还可以在露营时满足一整天的使用。

为高温工作者设计的挂腰小风扇，今年升级了配置，双风口的设计风力更足，大容量电池能够提供长时间续航，使用时挂在腰部衣摆下方，出风口朝向衣服内，强劲送风能让身体迅速凉爽。它更适用于户外作业、外卖派送、物流搬运和无法安装空调的室内作业的工作人员，以及钓鱼、登山等户外运动爱好者。

桌面制冷空调扇既可以当作普通风扇使用，也可搭配冰水吹出冰雾迅速降温。使用时，可将冷藏后的矿泉水瓶安装在机器上，也可以直接向机器中加入冰块。经测试，室温36℃时，风扇可直降1℃到3℃，加水可直降3℃到7℃，加冰水则可直降7℃到12℃。

水冷床垫让喜欢使用凉席的人更感舒适。使用时，向床垫本体外的循环回水器中加水即可，它不仅可以给床垫提供水循环的凉意，自身也是一台水冷风扇，为使用者带来双重“降温”体验。根据买家反馈，感觉床垫“一阵阵地带走体热，再也不会热得睡不着了”。

口罩风扇是否能改善戴口罩时闷热的感觉？今年的新型口罩风扇在造型、电机、重量等方面均进行了提升。其3D造型适配所有脸型与口罩，打造“呼吸舱”，立体支撑口罩，使得脸上的妆容不会脱落；无刷电机设计加快口罩过滤空气，让口罩内空气清新；风道设计让前窗加快进风，左侧独立风道送风，有效避免病毒入侵；其续航能力可达6小时，基本满足一天户外出行所需。