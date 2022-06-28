来源：北京青年报

2022社交趋势：打卡戒掉坏习惯 亲近自然拥抱“小确幸”

人们天生对社交有着极强的渴求，社交需求贯穿人们的一生，也贯穿着整部人类文明史进程。当人们渴望亲近自然，露营火遍了社交平台；当人们将目光锁定日常生活，逛菜市场、种菜、插花成了值得拥抱的“小确幸”。

生机引力、自造戒律、蓝领副业、亲情秀场……近日，袤则咨询发布的《2022大社交趋势观察报告》呈现了中国大社交领域值得关注的多个趋势型变化。

生机引力：

渴望亲近自然 拥抱日常“小确幸”

疫情以来，人们越发渴望亲近自然，渴望从细微日常中获取能量。居家生活让人们亲近自然、欣赏自然的愿望更加强烈。近两年，露营火遍社交平台，仅在小红书就有超过100万条笔记。早些年的户外风潮以硬核驴友为主，现在更多地转向放松疗愈。“精致露营”更受刚入圈的萌新欢迎，卡式炉、投影仪、手冲咖啡……和朋友一起吃吃喝喝，感受花香虫鸣。

与此同时，鲜花直播间让年轻人直呼“上头”。“十枝玫瑰、十枝百合、十枝康乃馨，不够？我再送你一扎向日葵、一扎配草。所有这些，39.9元包邮。”许多人在第一次尝试线上买花之后，就一发而不可收。“花”成为精神养料，家里拥有鲜花的角落瞬间就拥有了生命力。

越来越多的人将挖掘“细微具体生活的美好”作为获得快乐、满足、幸福的源泉，社交媒体上这类内容获得更加广泛的关注与共鸣。如年轻人重新走进菜市场寻求治愈，在家种菜体验收获的快乐。令人着迷的不再是辽阔无边的远方，而是一粥一饭、一草一木，人们深入到细碎平凡的日常里，体悟淳朴恬适生活的可贵。

自造戒律：

戒熬夜戒短视频 打卡戒掉坏习惯

在豆瓣平台，以打卡、科普、经验介绍等形式存在的帮助参与者戒断某些习惯的小组正在兴起。这些小组“戒断”的内容为或多或少已经影响到正常生活秩序的习惯，比如熬夜、打游戏、购买毛绒玩具等等。

同时，“戒断多巴胺挑战”今年开始在年轻人中流行起来，人们争相在社交媒体晒出自己的挑战内容与心得，戒酒、戒甜品、戒游戏、戒短视频……远离一切可以带来快感的刺激。

需要关注的是，在自造戒律的趋势中，“快乐”这件事被划分了等级，形成了“快乐鄙视链”：看书、健身获得的是高级的快感，刷短视频、打游戏则是低级的快乐。报告认为，鄙视链的形成源自攀比，折射出现代青年人的身份焦虑和社会认同危机。

反语保护：

“杠我就是你对” 自我保护反讽“杠精”

随着网络环境日趋复杂，人们上网冲浪时也更加谨慎，为了避免不必要的争端，用复杂的调侃方式输出观点成为一种表达方式。

“杠我就是你对”——在文末多一句解释、挂一个狗头表情包或套用经典文学表达等方式，来“恰当”地表达自身观点，同时也不至于激怒他人危及自己。这种发源于豆瓣、微博等平台的小众表达，既有趣味性，又能表达丰富内涵，逐渐流行开来。

值得注意的是，文学表达与“护身符”成为工具，免责声明避免歧义和引申——看似是用特定的语言符号柔化批判性观点，实际上却是借这样的表达来进行反讽。只是表达一个简单的观点，却需要一大段补充说明来“择干净”自己，言语之间尽显小心翼翼，反映出人们对网络暴力的忌惮和恐惧。这种过度小心的夸张表达，充分演绎出“杠精”的荒唐以及自己的畏惧，极具讽刺意味。

蓝领副业：

寻宠师陪跑师 新型职业层出不穷

越来越多的人开始主动学习蓝领型技能，以求一技傍身。

“斜杠青年”已广为人知，但以前人们的斜杠身份更多是白领型，如会计师、插画师、公众号写手等等。最近大家开始热衷于学习蓝领技能，如珠宝鉴定、整理收纳、电器维修等。蓝领副业体现出非常强烈的功能价值导向，或者以提高收入为第一准则，或者是一些非常实用的自力更生的生活技能，保证自己在特殊情况下可以“万事不求人”。

当然，今天的蓝领工作已不再像过去一样单纯靠贩卖体力，而是发展出非常专业的技能体系，如专业的收纳师、月嫂保洁、家电清洁维护等都需要经过专业培训。同时，在互联网平台经济的赋能下，新型的蓝领型工作也层出不穷，如寻宠师、陪跑师、多肉寄养等等。这些工作凭借能专业地解决客户问题，而受到更多人的尊重和认可。

亲情秀场：高调展示家人互动日常

95后与父母观念更相像

年轻人正带着家人赶往互联网秀场，高调地展示自己和家人的互动与亲密日常。

在过往，反思原生家庭带来的创伤成为社交平台诸多情感号和心理号的流量密码。一时间，上一辈成为年轻人寻求自身遭遇解释的“讨伐”对象。如今，两代人的互动日常成为流行，年轻人更为高调地在社交平台上展示与长辈的亲密关系。在这些亲情“秀场”中，长辈不再是高高在上的存在，而是有着鲜明的个人特色及专长，他们和孩子打成一片，展现出更为平等的家庭关系。

“摊牌了，我就是妈宝女。”不同于以往对“妈宝”的炮轰，如今，网络上的女生带着自豪的爱意将自己称为“妈宝女”。今年母亲节，“妈宝女”一词冲上热搜。其实，这表明可以在社会独当一面的成年人，在父母眼中仍然是个孩子。在努力追寻自我价值的路上，通过对母亲的依恋获得情感治愈。

同时，这也反映出随着社会经济的发展，95后、00后和他们的父母之成长背景差异减小，两代人的观念更加相像，于是父母与孩子之间的关系对立也逐渐减少。