还在相信“天坑”专业？别把兴趣与就业对立起来

来源：新京报

作者：徐秋颖

2022年中国高考分数陆续揭晓，填报志愿成为当前学生和家长的头等大事。其中，选择什么专业，再次成为热点话题之一。

信息爆炸的互联网时代，有更多渠道表达不同声音，这本是一件好事，但想找到一份翔实又全面的专业指南也并不容易。

在社交平台上，到处充斥着号称前人经验的“专业劝退帖”，从最早的生化环材“四大天坑”专业，到土木、机械逃不过“提桶跑路”，这几年连计算机、金融等热门专业都被打上了“35岁危机”和“本硕柜员”的标签。

放眼望去，似乎大学专业遍地是“天坑”。但只要仔细分析，这些“专业劝退帖”的理由不外乎是“不好学、难就业、赚钱少”。有的专业，甚至被认为“家里没有矿的学生要慎选”，貌似家境普通的学生天然就丧失了报考某类专业的资格和权利。

这种打着揭开专业神秘面纱的“科普帖”，其内在逻辑既不科学又过于狭隘，衡量“专业价值”的方式不仅简单粗暴，且带有强烈的主观偏见，最后得出“毕业即失业”的草率结论，也极其不负责任。

这不仅起不到为考生答疑解惑的作用，还可能让缺乏获取信息能力的考生对一些专业产生误解。因此，过于主观片面的“专业避坑指南”不足信。

正在填报志愿的考生们，不妨根据自己的兴趣、能力，全面搜集相关专业信息，避免偏听偏信，不被所谓的前辈“现身说法”所误导，不被所谓的“热门专业”所裹挟，听从自己内心的选择。

当然，这并非说选专业就完全不需考虑就业等现实问题，而是建议从自身状况与专业的“适配度”出发，以免作出人云亦云的决定。毕竟隔行如隔山，在就业观念占主导的情况下，难以起到打破专业认识壁垒的作用。这需要警惕。

更何况，现实中面对专业选择，兴趣与“钱景”并非始终都是矛盾关系，无须一味强调对立，全然以功利化视角看待高校专业体系。有幸能选择自己更感兴趣更擅长的领域深耕，其间获得的愉悦和成就感，也难以简单以赚钱多少作为评判标准。

选择大学专业，是人生选择之一，并非唯一选择。何不带着信心和热爱，开启未来四年的大学生活？它们不止存在于专业选择，更关乎人生幸福密码。