《战至巅峰》教练久哲：电竞的残酷是真的

来源：北京青年报

上周末，中国首档电竞实训综艺《战至巅峰》在腾讯视频播出，由文体明星集结成30位电竞新人，分别组队到电竞队实训，为竞争激烈的对抗淘汰赛努力着，也在为成为真正的电竞选手蜕变着。节目通过全景真人秀的方式，让观众看到真实的电竞生态和电竞队员不为人知的辛苦。

近日，北京青年报记者电话专访了参与节目的南京Hero久竞创始人兼主教练久哲，谈及节目能否真实地还原职业电竞选手的生活，久哲说：“电竞新人来到俱乐部后的时间安排是严格按照电竞选手的标准来实行的。但是一些训练内容和训练方式会有节目组的一些加工。”

电竞IP再开综艺新花

全景展示“竞人”生活

近两年，在娱乐行业，电竞IP成为时下热点，从热播剧到综艺，电竞无处不在。同样娱乐圈也有不少喜欢电竞的明星，例如节目中邀请的杨幂、黄明昊、龚俊等，他们对于电竞有多热爱？杨幂此前在《花儿与少年》的采访中就坦言：“让我安排假期行程，不如就在‘峡谷’中畅游吧！”她说的“峡谷”，就是王者荣耀中的王者峡谷。

此次，腾讯视频在《战至巅峰》中，一口气邀约30位文体嘉宾集结成电竞新人，让他们在节目中深刻感受作为一个电竞选手的心路历程。在第二期节目中，电竞新人们第一次在俱乐部体验生活，各个俱乐部找来青训队队员与电竞新人们对练，给自认为打得不错的黄明昊、何泓姗等人一个下马威。除此之外，节目组还让电竞新人们无论输赢都做赛后复盘，即使赢得比赛的青训队员，也要做出深刻的总结。同时，节目组也邀请电竞教练、选手参与其中，首期节目播出后，热搜话题最多的是大众对于电竞选手们的讨论，从着装到训练细节的一丝不苟，都让观众全景感受到“电竞人的生活”，也让职业电竞选手“出圈”。

正如同全球电子竞技联合会副主席魏纪中在节目中说的：“电竞正在以全新的面貌进入大众视野，从游戏变成大家喜爱的电竞，电竞现今又被称为有文化创意内涵的体育运动赛事。”

新人“驻队”实训

还原真实电竞生态

电竞新人们直接“驻队”后，第一课就是队史的学习，来各队的荣誉室，通过奖杯、队服以及影像资料第一次近距离感受电竞的成功。

上完电竞第一课后，驻队后的电竞新人们开始了真正的考验，网友将南京Hero久竞队的实训称之为“军训式的训练”，教练久哲喜欢用深蹲提醒电竞新人，不注意听讲喜提五个深蹲提醒一下。对于“军训式的训练”，久哲直言：“深蹲只是一种形式，让选手意识到自己这样做为什么要做深蹲，当自己在比赛时、训练时，再出现这样的问题会印象深刻。”有网友评价久哲不苟言笑，当谈及何时能见到他温柔的一面时，久哲笑言：“生活中我挺放松的。”

节目能否真实地还原职业电竞选手的生活，久哲坦言：“电竞新人来到俱乐部后的时间安排是严格按照电竞选手的标准来实行的。但是一些训练内容和训练方式会有节目组的一些加工。”一位职业电竞选手，会在十点钟起床后进行晨读环节，通过复盘昨日训练赛的情况来加深记忆。午饭过后，休息一小时，开始下午的训练赛与复盘时间。晚饭过后再开始晚上的训练赛，训练赛结束之后会安排队员进行五排，大概每天到十一二点才会结束。观众在节目中看到的高标准严要求是真的，看到电竞的残酷也是真的，还原一个真实的电竞生态，《战至巅峰》做到了。

“冲突”在所难免

要区别电竞与游戏

电子竞技受到年轻人的喜爱，但电竞绝不同于打游戏。随着体验的深入，教练和队员之间也会产生一些“冲突”，节目中镜头真实记录了一切。刚来到南京Hero久竞的许魏洲，因训练态度问题被严厉批评；赢下了友谊赛，却因为沾沾自喜被罚了几十个深蹲。为何赢了友谊赛还要受罚？对此久哲直言：“其实我们平时俱乐部之间的训练赛输赢并没有很重要，我们重视在这种训练赛中学习到了什么？队伍有什么进步？因为那不是真正的比赛，不值得像赢了一场总决赛那样开心、庆祝。”

对电竞新人来讲这是一次对游戏的全新学习。在节目中，久哲就曾对电竞新人们说过：“我们每一个人看到的地图，都是很小的一部分，只有依靠队友交流，才能在脑海里拼成一张完整的峡谷地图。”确实位置不同，所思考也不同，对许魏洲这样的电竞新人来讲胜利很重要，对于电竞教练来说，如何复盘、总结的过程比胜利更重要。

因为训练进度的问题，许魏洲愤然离开训练室，这场“冲突”在节目播出期间受到网友热议。谈及为何会产生这场“冲突”，久哲坦言：“我觉得这个冲突可能就是大家在节目中看到的内容，当时许魏洲刚刚加入电竞俱乐部实训，他还处于一种业余打游戏的状态，电竞跟打游戏是完全不同的，他们是没有办法理解为什么电竞需要这样做，所以他当时产生了一些疑惑。”冲突过后，双方是否能够和解，久哲说：“后面许魏洲自己冷静下来后，我们也是经过沟通，大家是能够互相去理解的。”冲突背后又说明了什么？当事人久哲总结：“是电竞新人从玩家心态转换到电竞选手，这期间需要清楚地认知。”

记者手记

一档综艺节目的热播，让电竞再度走进大众生活，它的受众不仅限于综艺粉丝和电竞爱好者，这是一次电竞和大众文化的双向奔赴。《战至巅峰》让观众看到电竞选手除了赛场厮杀之外的“真人秀”，也给予大众一次全面了解电竞的机会。就像节目组在赛事中插设立的“电竞真奇喵”一样暖心，普及电竞是他们的使命。希望电竞新人们经过实训之后，忘掉那颗娱乐的心，更加理解“更高、更快、更强”的体育竞技精神。